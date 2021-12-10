Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Рейн Энерги
25' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
41' Желтая карточкаДорш Никлас
Ход матча
25'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
22
Иаго
Лопес
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Аугсбург
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|8
|0.53
|Скири Эйе
|3
|0.2
|Кайнц Флориан
|2
|0.13
|Андерссон Себастьян
|2
|0.13
|Ут Марк
|2
|0.13
|Эзкан Салих
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.07
|Дуда Ондрей
|1
|0.07
|Любичич Деян
|1
|0.07
|Лемперте Тим
|1
|0.07
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.2
|Зачири Анди
|2
|0.13
|Грегорич Михаэль
|2
|0.13
|Оксфорд Рис
|2
|0.13
|Калиджиури Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.07
|Хан Андре
|1
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.07
|Педерсен Мадс
|1
|0.07
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Хан Андре
|4
|0
|Оксфорд Рис
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Иаго Лопес
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
3
2 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
8
47%
1
33%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
4
44%
5
45%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
4
33%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Забито
24
16
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
8
33%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
9
38%
4
25%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
18%
6
26%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
23%
6
26%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
2
9%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|45 - 15
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|35 - 22
|30
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|35 - 19
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 13
|25
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 20
|20
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 23
|20
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|15 - 22
|19
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 18
|18
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 20
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 25
|14
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|20 - 25
|14
|17.
|Арминия
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|12 - 46
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 5
|18
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|5.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|6.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 9
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Аугсбург
Исход игры
Кёльн
82.4% (112)
Ничья
15.4% (21)
Аугсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.8% (86)
Меньше
31.2% (39)
Обе команды забьют
Да
79.2% (99)
Нет
20.8% (26)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
51.5% (70)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:0 Кёльн
9.6% (13)
2:0 Кёльн
8.1% (11)
3:1 Кёльн
7.4% (10)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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