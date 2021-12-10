Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кёльн выполняет удар от ворот.

46' Удар от ворот произведет Аугсбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Оксфорд Рис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Гикевич Рафал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Дорш Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Любичич Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Дорш Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

35' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дорш Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

32' Кёльн выполняет удар от ворот.

31' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Варгас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Кёльн выполняет удар от ворот.

29' Варгас Рубен из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

27' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Грегорич Михаэль получил желтую карточку от судьи

24' Кёльн выполняет удар от ворот.

23' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Аугсбург

19' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Аугсбург выполняет удар от ворот.

18' Дуда Ондрей из команды Кёльн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Аугсбург выполняет удар от ворот.

17' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Варгас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Аугсбург

6' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Кёльн выполняет удар от ворот.

4' Хороший удар издали нанес Хан Андре , но отличный сейв сделал Марвин Швабе. Угловой.

3' Аугсбург выполняет удар от ворот.

2' Удар от ворот произведет Аугсбург

2' Какой промах! Модест Антони имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

1' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аугсбург начинает с центра поля