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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:0
Перерыв

Стадион:
Аугсбург
0'
25' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
41' Желтая карточка
Дорш Никлас

Ход матча

25'
 
Грегорич Михаэль
41'
 
Дорш Никлас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 136
Кёльн 82.4% (112)
X 15.4% (21)
Аугсбург 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Аугсбург
1.95
4.15
5.40
Все Коэффициенты
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
4
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
14
Моравек
Ян
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
11
Грегорич
Михаэль
Кёльн
4-1-3-2
Аугсбург
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Аугсбург

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:0
К
2:0
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 8 0.53
Скири Эйе 3 0.2
Кайнц Флориан 2 0.13
Андерссон Себастьян 2 0.13
Ут Марк 2 0.13
Эзкан Салих 2 0.13
Шауб Луис 1 0.07
Дуда Ондрей 1 0.07
Любичич Деян 1 0.07
Лемперте Тим 1 0.07
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.2
Зачири Анди 2 0.13
Грегорич Михаэль 2 0.13
Оксфорд Рис 2 0.13
Калиджиури Даниэль 1 (1) 0.07
Финнбогасон Альфред 1 0.07
Хан Андре 1 0.07
Гоувелеув Джеффри 1 0.07
Педерсен Мадс 1 0.07
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Иаго Лопес 0 0
Майер Арне 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 4 0
Хан Андре 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Варгас Рубен 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Дорш Никлас 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Грегорич Михаэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Иаго Лопес 1 0
Зачири Анди 1 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Гумни Роберт 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
3
2 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
8
47%
1
33%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
4
44%
5
45%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
4
33%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Забито

24
16
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
8
33%
2
13%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
9
38%
4
25%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
18%
6
26%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
23%
6
26%
31-45
5
23%
1
4%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
2
9%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0
Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 45 - 15 34
2. Боруссия Д Заявка 14 10 0 4 35 - 22 30
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 13 25
5. Унион Берлин Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
6. Хоффенхайм Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
7. Майнц Заявка 14 6 3 5 20 - 14 21
8. Вольфсбург Заявка 14 6 2 6 15 - 20 20
9. Кёльн 0:0 Заявка 15 4 8 3 23 - 23 20
10. Бохум Заявка 14 6 1 7 15 - 22 19
11. РБ Лейпциг Заявка 14 5 3 6 25 - 18 18
12. Боруссия М Заявка 14 5 3 6 18 - 24 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 15 - 29 15
15. Аугсбург 0:0 Заявка 15 3 5 7 14 - 25 14
16. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 20 - 25 14
17. Арминия Заявка 14 1 7 6 10 - 20 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 1 13 12 - 46 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
2. Бавария Заявка 7 6 0 1 23 - 5 18
3. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
5. Кёльн 0:0 Заявка 8 4 4 0 17 - 9 16
6. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
7. РБ Лейпциг Заявка 7 5 0 2 21 - 9 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
12. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Аугсбург 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 6 1 3 2 10 - 12 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Арминия Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Кёльн 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
14. Аугсбург 0:0 Заявка 8 0 4 4 3 - 11 4
15. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
16. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Прогнозы 136
Кёльн 82.4% (112)
X 15.4% (21)
Аугсбург 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Аугсбург
1.95
4.15
5.40
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Где смотреть матч Кёльн 0:0 Аугсбург онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Аугсбург

Исход игры
Кёльн
82.4% (112)
Ничья
15.4% (21)
Аугсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.8% (86)
Меньше
31.2% (39)
Обе команды забьют
Да
79.2% (99)
Нет
20.8% (26)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
51.5% (70)
1:1 Ничья
10.3% (14)
1:0 Кёльн
9.6% (13)
2:0 Кёльн
8.1% (11)
3:1 Кёльн
7.4% (10)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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