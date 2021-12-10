Второй тайм

95' Кёльн владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Педерсен Мадс пробил со штрафного прямо в стенку

94' Судье надоело, что Хан Андре тянет время и он наказал его горчичником

93' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Гумни Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' О, нет. Из многообещающей позиции Кцихос Рафаэль из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Игрок Кордова Серхио из команды Аугсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

90' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Кёльн выполняет удар от ворот.

89' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

88' Г О О О О Л - Дорш Никлас из команды Аугсбург правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

88' Плохо сыграл Эзкан Салих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Эзкан Салих - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Удар от ворот произведет Аугсбург

87' Ян Тильман не смог попасть в створ ударом издали

87' Гикевич Рафал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шауб Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Кордова Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Аугсбург

84' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Андерссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

83' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хорошую попытку сделал Андерссон Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Штеффен Баумгарт получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Шмиц Бенно пробует нанести удар издали, но Рафал Гикевич держит все под контролем

78' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков

76' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Иаго Лопес получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Иаго Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Команда Аугсбург забила мяч, хотя лучше играли соперники

72' Г О О О О Л - Хан Андре первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

72' Плохо сыграл Швебе Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Игра в одни ворота сейчас. Кёльн доминирует и владеет мячом

70' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Педерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Кёльн выполняет удар от ворот.

67' Йенсен Фредрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

63' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

63' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Дорш Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Шмиц Бенно имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

57' Гоувелеув Джеффри получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Матч возобновлен

57' Килиан Лука получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Дорш Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

54' Хектор Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Хан Андре нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

53' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Аугсбург

52' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Модест Антони нанес удар головой, но Рафал Гикевич перевел мяч на угловой!

50' Удар от ворот произведет Аугсбург

49' Головой пробил Модест Антони , но голкипер отбил его в поле!

49' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Аугсбург

47' Отличные скиллы показывает Дуда Ондрей , обводя своих соперников