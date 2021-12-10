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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Остенде
0' 39'
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Остенде
1.77
4.75
5.97
Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
44
Мориока
Риота
10
Николсон
Шамар
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
3
Медли
Зех
7
Матам
Тео
Ндика
10
Роша
Кенни
23
Амаде
Альфонс
6
Д'Арпино
Максим
34
Бэтцнер
Ник
9
Гейе
Махтар
68
Амброз
Тьерри
Шарлеруа
3-4-2-1
Остенде
4-4-2

История личных встреч

Шарлеруа
Остенде

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.1%
53.6%
14.3%
9 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
0:3
ПДА
3:2
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛППОЧГ
1:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:3
КБ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
2ЙК
1:2
2ЙК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 10 0.56
Мориока Риота 4 0.22
Голизадех Али 4 0.22
Anass Zaroury 3 0.17
Кайембе Йорис 1 0.06
Adem Zorgane 1 0.06
Кнежевич Стефан 1 0.06
Бедья Крис 1 0.06
Илаймахаритра Марко 1 0.06
Фалл Мамаду 1 0.06
Ван Клеемпут Жюль 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Jackson Tchatchoua 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 10 (1) 0.56
Амброз Тьерри 3 0.17
Бэтцнер Ник 2 0.11
Якель Фредерик 2 0.11
Амаде Альфонс 2 0.11
Квасина Марко 1 0.06
Капон Брехт 1 0.06
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 4 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Илаймахаритра Марко 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Adem Zorgane 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 5 1
Матам Тео Ндика 6 0
Гейе Махтар 5 0
Амброз Тьерри 4 0
Фортес Стивен 2 1
Козьелло Венсан 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Якель Фредерик 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
1 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
4
31%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
62%
1
13%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
4
27%
76-90

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
7
37%
3
23%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
5
42%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Забито

32
21
12 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
7
22%
3
14%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
2
6%
1
5%
31-45
8
25%
5
24%
46-60
1
3%
6
29%
61-75
11
34%
4
19%
76-90

Пропущено

20
36
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
0
0%
4
11%
1-15
2
10%
5
14%
16-30
7
35%
5
14%
31-45
2
10%
7
19%
46-60
3
15%
5
14%
61-75
6
30%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0
Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Остенде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Шарлеруа 0:0 18 8 6 4 31 - 22 30
5. Андерлехт 17 7 7 3 34 - 24 28
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
9. Кортрейк 17 5 7 5 20 - 21 22
10. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
11. Остенде 0:0 18 6 3 9 21 - 36 21
12. Сент-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
13. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
14. Стандард 17 5 5 7 18 - 29 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 17 2 3 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
2. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Остенде 0:0 9 4 1 4 13 - 21 13
8. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
9. Шарлеруа 0:0 9 3 3 3 12 - 9 12
10. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Кортрейк 8 3 3 2 10 - 9 12
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 0:0 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
10. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
11. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 0:0 9 2 2 5 8 - 15 8
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Остенде
1.77
4.75
5.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 0:0 Остенде онлайн


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