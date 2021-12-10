Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
78' Желтая карточкаГейе Махтар
1:0
80' ГолБессиль Лоик
Ход матча
78'
80'
1:0
16
Коффи
Херве
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фалл МамадуЗащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
История личных встреч
Шарлеруа
Остенде
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.1%
53.6%
14.3%
9 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|10
|0.56
|Мориока Риота
|4
|0.22
|Голизадех Али
|4
|0.22
|Anass Zaroury
|3
|0.17
|Бессиль Лоик
|2
|0.11
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Adem Zorgane
|1
|0.06
|Кнежевич Стефан
|1
|0.06
|Бедья Крис
|1
|0.06
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.06
|Фалл Мамаду
|1
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|10 (1)
|0.56
|Амброз Тьерри
|3
|0.17
|Бэтцнер Ник
|2
|0.11
|Якель Фредерик
|2
|0.11
|Амаде Альфонс
|2
|0.11
|Квасина Марко
|1
|0.06
|Капон Брехт
|1
|0.06
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|4
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Adem Zorgane
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|5
|1
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
1 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
9
64%
1
13%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
7
37%
3
23%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
5
42%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Забито
33
21
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
7
21%
3
14%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
2
6%
1
5%
31-45
8
24%
5
24%
46-60
1
3%
6
29%
61-75
12
36%
4
19%
76-90
Пропущено
20
37
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 17
0
0%
4
11%
1-15
2
10%
5
14%
16-30
7
35%
5
14%
31-45
2
10%
7
19%
46-60
3
15%
5
14%
61-75
6
30%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0
Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Остенде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|17
|7
|7
|3
|34 - 24
|28
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|9.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|11.
|Сент-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|17
|2
|3
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|10.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3