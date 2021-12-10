Расмуссен с правого фланга на этот раз выполнил передачу в центр на Йенсена при развитии атаки, Матиас в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Висса, Фемения грамотно поставил корпус сопернику, мяч вновь ушёл за лицевую линию поля.

Мбеумо из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Висса на этот раз зацепился за мяч, но затем у Йоана не прошла ответная передача в центр штрафной площади на Брайана.

Нгакиа с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Янссон не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

Клеверли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Куцка в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам.

Заигрались игроки "Уотфорда" в атаке и получили контратаку на свои ворота. Баптист выполнил длинную передачу на ход Мбеумо по правому флангу со своей половины поля. Брайан убежал к правому углу штрафной площади и затем пробил в левый угол ворот из-под Трост-Эконга, Бахманн в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

16' Из центра поля последовал заброс на ход Деннису по правому флангу, Эммануэль в борьбе с Гудом не смог зацепиться за мяч, который улетел в аут.

15' Йенсен в центре поля нарушил правила против Клеверли. "Уотфорд" уже по традиции этой встречи не стал спешить при розыгрыше мяча.

14' Расмуссен разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Баптисту, Каткарт грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

13' А вот теперь Генри и Мбеумо не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Рико отправил мяч в аут.

12' Генри сместился в центр с левого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Трост-Эконг грамотно блокировал попытку.

11' Эрнандес в центе поля нарушил правила против Йенсена. Игроки "Брентфорда" не стали спешить при розыгрыше мяча.

10' Йенсен из центра поля выполнил длинную передачу на ход Мбеумо по левой половине поля, мяч полетел слишком сильно, Брайан у лицевой линии догнал мяч и в подкате выполнил прострел во вратарскую, получился пас в руки Бахманну.

9' Мбеумо прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Бахманн грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

8' Болельщики "Брентфорда" достаточно активно гонят свою команду вперёд, они знают, что их команда сегодня вполне способна набрать три очка.

7' В достаточно среднем темпе действуют игроки "Уотфорда" и "Брентфорда", но при этом такого стиля как раз и следовало ожидать.

6' Против Денниса были нарушены правила в центре поля. Игроки "Уотфорда" не стали спешить при розыгрыше мяча.

5' Гуд из аута на правом фланге неплохо выбросил мяч к ближнему углу вратарской, Янссон головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

4' Йенсен с углового на этот раз выполнил подачу к ближнему углу вратарской, общими усилиями игроки "Уотфорда" смогли перехватить мяч и отвести угрозу от своих ворот.

3' Йенсен разыграл корнер с Расмуссеном, затем Мадс с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Фемения не стал рисковать и в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер.

2' Баптист получил мяч на правом углу штрафной площади, затем Шендон пробил под перекладину, мяч полетел по центру, что позволило Бахманну в прыжке перевести его на угловой.