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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Уотфорд
0' 23'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 161
Брентфорд 54.7% (88)
X 28.6% (46)
Уотфорд 16.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Уотфорд
2.58
3.38
3.71
Все Коэффициенты
Новости
40
Фернандес
Альваро
III
4
Гуд
Чарли
18
Янссон
Понтус
27
Янельт
Витали
30
Расмуссен
Мадс
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
26
Бахманн
Даниэль
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
2
Нгакиа
Джереми
33
Куцка
Юрай
29
Эрнандес
Хуан
8
Клеверли
Том
19
Сиссоко
Мусса
7
Кинг
Джошуа
25
Деннис
Эммануэль
Брентфорд
3-5-2
Уотфорд
4-1-4-1

История личных встреч

Брентфорд
Уотфорд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
2:0
Ч
1:1
ТМК
1:2
Ч
1:2
Ч
2:1
ТМС
0:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.25
Каньос Серхи 2 0.13
Мбеумо Брайан 2 0.13
Генри Рико 2 0.13
Висса Йоан 2 0.13
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 6 0.38
Кинг Джошуа 5 (1) 0.31
Сарр Исмаила 5 0.31
Эрнандес Хуан 2 0.13
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Клеверли Том 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каньос Серхи 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 2 0
Тони Айвен 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Гуд Чарли 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
3
16%
7
33%
76-90

Пропущено

21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
5
24%
4
14%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
5
24%
7
25%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
3
14%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Брентфорд 0:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд 0:0 Заявка 16 4 2 10 20 - 29 14
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд 0:0 Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд 0:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд 0:0 Заявка 8 2 1 5 10 - 12 7
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    21'
    Заигрались игроки "Уотфорда" в атаке и получили контратаку на свои ворота. Баптист выполнил длинную передачу на ход Мбеумо по правому флангу со своей половины поля. Брайан убежал к правому углу штрафной площади и затем пробил в левый угол ворот из-под Трост-Эконга, Бахманн в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • Угловой
    20'
    Клеверли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Куцка в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам. 
  • 19'
    Нгакиа с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской,  Янссон не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • 18'
    Мбеумо из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Висса на этот раз зацепился за мяч, но затем у Йоана не прошла ответная передача в центр штрафной площади на Брайана. 
  • 17'
    Расмуссен с правого фланга на этот раз выполнил передачу в центр на Йенсена при развитии атаки, Матиас в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Висса, Фемения грамотно поставил корпус сопернику, мяч вновь ушёл за лицевую линию поля. 
  • 16'
    Из центра поля последовал заброс на ход Деннису по правому флангу, Эммануэль в борьбе с Гудом не смог зацепиться за мяч, который улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Йенсен в центре поля нарушил правила против Клеверли. "Уотфорд" уже по традиции этой встречи не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 14'
    Расмуссен разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Баптисту, Каткарт грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 13'
    А вот теперь Генри и Мбеумо не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Рико отправил мяч в аут. 
  • 12'
    Генри сместился в центр с левого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Трост-Эконг грамотно блокировал попытку. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Эрнандес в центе поля нарушил правила против Йенсена. Игроки "Брентфорда" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 10'
    Йенсен из центра поля выполнил длинную передачу на ход Мбеумо по левой половине поля, мяч полетел слишком сильно, Брайан у лицевой линии догнал мяч и в подкате выполнил прострел во вратарскую, получился пас в руки Бахманну. 
  • 9'
    Мбеумо прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Бахманн грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 8'
    Болельщики "Брентфорда" достаточно активно гонят свою команду вперёд, они знают, что их команда сегодня вполне способна набрать три очка. 
  • 7'
    В достаточно среднем темпе действуют игроки "Уотфорда" и "Брентфорда", но при этом такого стиля как раз и следовало ожидать. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Против Денниса были нарушены правила в центре поля. Игроки "Уотфорда" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 5'
    Гуд из аута на правом фланге неплохо выбросил мяч к ближнему углу вратарской, Янссон головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.  
  • Угловой
    4'
    Йенсен с углового на этот раз выполнил подачу к ближнему углу вратарской, общими усилиями игроки "Уотфорда" смогли перехватить мяч и отвести угрозу от своих ворот. 
  • Угловой
    3'
    Йенсен разыграл корнер с Расмуссеном, затем Мадс с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Фемения не стал рисковать и в борьбе с соперником выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    2'
    Баптист получил мяч на правом углу штрафной площади, затем Шендон пробил под перекладину, мяч полетел по центру, что позволило Бахманну в прыжке перевести его на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Брентфордом" и "Уотфордом". "Брентфорд" наверняка был бы совсем не против оказаться в первой десятке, а вот "Уотфорду" нужно отдаляться от зоны вылета, чтобы чувствовать себя более спокойно. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Майкл Оливер из Нортумберленда. Помогать ему на бровках будут Стюарт Бёрт из Нортгемптоншира и Саймон Беннетт. Резервным арбитром на этот матч назначен Майк Дин из Хесволла. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче 16-го тура чемпионата Англии между "Брентфордом" и "Уотфордом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 161
    Брентфорд 54.7% (88)
    X 28.6% (46)
    Уотфорд 16.8% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Уотфорд
    2.58
    3.38
    3.71
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Уотфорд

Исход игры
Брентфорд
54.7% (88)
Ничья
28.6% (46)
Уотфорд
16.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
28% (45)
1:1 Ничья
23% (37)
1:0 Брентфорд
15.5% (25)
1:2 Уотфорд
9.9% (16)
0:1 Уотфорд
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
2:0 Брентфорд
1.2% (2)
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