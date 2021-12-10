Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
11
Висса
Йоан
21
Фемения
Кико
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Уотфорд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.25
|Каньос Серхи
|2
|0.13
|Мбеумо Брайан
|2
|0.13
|Генри Рико
|2
|0.13
|Висса Йоан
|2
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.06
|Янельт Витали
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|6
|0.38
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.31
|Сарр Исмаила
|5
|0.31
|Эрнандес Хуан
|2
|0.13
|Педро Жоао
|1
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.06
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каньос Серхи
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Гуд Чарли
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
3
16%
7
33%
76-90
Пропущено
21
28
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
5
24%
4
14%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
5
24%
7
25%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
3
14%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Уотфорд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|18 - 22
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|20 - 29
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Уотфорд
Исход игры
Брентфорд
54.7% (88)
Ничья
28.6% (46)
Уотфорд
16.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
28% (45)
1:1 Ничья
23% (37)
1:0 Брентфорд
15.5% (25)
1:2 Уотфорд
9.9% (16)
0:1 Уотфорд
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
2:0 Брентфорд
1.2% (2)
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