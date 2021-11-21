США: МЛС: Плей-офф 2021
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Янки
43' Желтая карточкаAlan Franco1
1:0
49' ГолКастельянос Валентин
16
Сэндс
Джеймс
24
Грей
Тэйвон
19
Медина
Хесус
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Грей ТэйвонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Белло ДжорджПолузащитник
-
19 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
Ход матча
43'
49'
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|1
|1
|Моралес Максимильяно
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alan Franco1
|1
|0
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1