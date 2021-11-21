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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Нью-Йорк Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
43' Желтая карточка
Alan Franco1
1:0
49' Гол
Кастельянос Валентин
2:0
53' Гол
Калленс Александр
81' Желтая карточка
Морено Марселино
90' Вторая желтая карточка
Alan Franco1
90'+6
1
Джонсон
Шон
16
Сэндс
Джеймс
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
24
Грей
Тэйвон
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
1
Гузан
Брэд
12
Робинсон
Майлз
6
Alan
Franco1
5
Соса
Сантьяго
11
Леннон
Брукс
9
Россетто
Матеус
10
Морено
Марселино
21
Белло
Джордж
19
Араужо
Луис
7
Мартинес
Хосеф
8
Барко
Эсекьель
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:1
М
1:0
М
4:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
3:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калленс Александр 1 1
Кастельянос Валентин 1 1
Моралес Максимильяно 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alan Franco1 1 1
Морено Марселино 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Алан Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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