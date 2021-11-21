США: МЛС: Плей-офф 2021
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Провиденс
0:1
11' ГолФрагапане Франко
19' Желтая карточкаБланко Себастьян
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
23
Эну
Адриен
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Агудело ХуанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
11'
19'
История личных встреч
Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрагапане Франко
|1
|1
|Метанир Ромен
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Себастьян
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2