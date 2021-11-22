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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Портленд Тимберс
3:1
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
11' Гол
Фрагапане Франко
19' Желтая карточка
Бланко Себастьян
32' Желтая карточка
Трапп Уилл
40' Желтая карточка
Гаспер Чейз
1:1
43' Гол
Мабьяла Ларрис
2:1
47' Гол
Бланко Себастьян
3:1
66' Гол
Бланко Себастьян
73' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
85' Желтая карточка
Фрагапане Франко
86' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
86' Желтая карточка
Росалес Джозеф
90' Желтая карточка
Дибасси Бакай
90'+9
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
6
Алонсо
Освальдо
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
23
Эну
Адриен
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Себастьян 2 2
Мабьяла Ларрис 1 1
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрагапане Франко 1 1
Метанир Ромен 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Себастьян 1 0
Мабьяла Ларрис 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 1 0
Трапп Уилл 1 0
Фрагапане Франко 1 0
Дибасси Бакай 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Росалес Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2
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