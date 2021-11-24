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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Нэшвилл
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
14' Гол
Дайк Дэрил
1:1
21' Гол
Мукхтар Хани
39' Желтая карточка
Перейра Маурисио
49'
1
Уиллис
Джо
12
Джонстон
Алистер
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
18
Дайк
Дэрил
Нэшвилл
5-3-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Орландо Сити

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:3
М
1:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 1 1
Годой Анибал 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дайк Дэрил 1 1
Перейра Маурисио 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Маурисио 1 0

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Перейра Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Орландо Сити
2.35
3.14
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Орландо Сити онлайн


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