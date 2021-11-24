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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Сиэтл Саундерс
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
51' Желтая карточка
Очоа Дэвид
53' Желтая карточка
Бенезе Николя
60'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
11
Смит
Брэд
20
Бенезе
Николя
13
Моррис
Джордан
12
Монтеро
Фреди
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
10
Jony
Menendez
25
Луис
Эвертон
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 16 побед

37 матчей

45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.1%
48.6%
16.3%
13 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
2:0
М
3:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
2:1
ОК
1:1
М
2:1
М
3:1
М
2:0
М
3:2
М
2:1
М
4:0
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
0:0
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Реал Солт-Лейк
1.85
4.20
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк онлайн


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