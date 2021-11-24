США: МЛС: Плей-офф 2021
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Lumen Field
51' Желтая карточкаОчоа Дэвид
53' Желтая карточкаБенезе Николя
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Leo Chu
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
51'
53'
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Реал Солт-Лейк
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 16 побед
37 матчей
45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.1%
48.6%
16.3%
13 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0