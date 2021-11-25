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Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
1:0
Перерыв
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
4' Пенальти
Fred II
23' Желтая карточка
Хавьер Марлон
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
4
Luccas
Claro
44
Браз
Давид
30
Хавьер
Марлон
31
Calegari
5
Веллингтон
III
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
70
Caio
Paulista
12
Marcelo
Lomba
25
Меркадо
Габриэль
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
26
Саравия
Ренсо
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
16
Паласиос
Карлос
Флуминенсе
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

Ход матча

4'
Fred II
1:0
23'
Хавьер Марлон
 

История личных встреч

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
4 победы 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fred II 5 (3) 0.14
Yago I 3 0.09
Бобадилья Рауль 3 0.09
Lucca 3 0.09
Huan Nino2 2 0.06
Caio Paulista 2 0.06
Джон Кеннеди 2 0.06
Эрнандес Абель 2 (1) 0.06
Касарес Хуан 1 0.03
Андре 1 0.03
Нене Андерсон 1 0.03
Браз Давид 1 0.03
Jhon Arias 1 0.03
Gabriel Teixeira 1 0.03
Danilo IV 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Gustavo1 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.31
Yuri Alberto 11 0.31
Тайсон Фреда 4 0.11
Patrick I 3 0.09
Дурадо Родриго 2 0.06
Матеус Лейте 2 0.06
Rodrigo I 2 0.06
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fred II 6 1
Андре 6 0
Lucca 6 0
Huan Nino2 6 0
Эрнандес Абель 4 1
Энрике Луис 5 0
Yago I 5 0
Джон Кеннеди 3 0
Luccas Claro 3 0
Samuel VII 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gustavo1 3 0
Браз Давид 2 0
Danilo IV 2 0
Jhon Arias 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Бобадилья Рауль 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Маноэл 1 0
Веллингтон III 1 0
Caio Paulista 1 0
Kayky 1 0
Matheus Martins 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Moises VII 8 1
Куэста Виктор 9 0
Дурадо Родриго 8 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Мендес Бруно II 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Меркадо Габриэль 4 0
Rodrigo I 4 0
Паулиньо Виктор 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
2
10%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
5
24%
4
24%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Забито

13
27
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
2
15%
6
22%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
1
8%
8
30%
30%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
15%
5
26%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
4
21%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Забито

34
44
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
4
12%
9
20%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
5
15%
12
27%
31-45
6
18%
5
11%
46-60
7
21%
7
16%
61-75
8
24%
9
20%
76-90

Пропущено

33
35
12 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
3
9%
6
17%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
5
15%
8
23%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
9
27%
6
17%
61-75
8
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Америка Минейро 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 34 23 6 5 55 - 24 75
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 34 14 11 9 37 - 32 53
5. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
6. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
7. Флуминенсе 1:0 35 14 9 12 34 - 34 51
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 35 12 11 12 42 - 38 47
9. Сеара 34 10 16 8 36 - 34 46
10. Америка Минейро 34 11 12 11 35 - 36 45
11. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
12. Сантос 34 10 12 12 30 - 38 42
13. Сан-Паулу 0:0 34 9 15 10 26 - 33 42
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 34 12 6 16 39 - 43 42
15. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
16. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
17. Байя 33 9 10 14 33 - 43 37
18. Гремио 34 10 6 18 35 - 44 36
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Флуминенсе 1:0 18 10 5 3 21 - 14 35
4. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
5. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
6. Коринтианс 17 9 4 4 24 - 17 31
7. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 17 8 5 4 27 - 19 29
9. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 0:0 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
15. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
16. Сан-Паулу 0:0 17 5 9 3 13 - 14 24
17. Байя 16 6 5 5 20 - 18 23
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
9. Сан-Паулу 0:0 17 4 6 7 13 - 19 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 18 4 6 8 15 - 19 18
11. Америка Минейро 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 17 5 2 10 17 - 22 17
13. Флуминенсе 1:0 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Фред из команды Флуминенсе забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.41
3.70
3.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн


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