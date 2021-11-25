Бразилия: Серия A 2021
1:0
Конец матча
1:0
4' ПенальтиFred II
23' Желтая карточкаХавьер Марлон
54' Желтая карточкаКуэста Виктор
56' Желтая карточкаВеллингтон
72' Желтая карточкаYago I
82' Желтая карточкаДурадо Родриго
90' Желтая карточкаCalegari
90' Желтая карточкаМаноэл
90' Красная карточкаПаулиньо
90' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
90' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
44
Браз
Давид
31
Calegari
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
20
Moises
VII
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 CalegariПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
-
9 Fred IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
- Нападающий
-
7 LuccaНападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
- Нападающий
-
29 Густаво ЛуисНападающий
-
14 Danilo IV
-
-
21 Jhon Arias
-
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Уго ВиторЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
23 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
4'
1:0
23'
54'
56'
72'
82'
83'
90'
90'
90'
90'
История личных встреч
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
4 победы 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fred II
|5 (3)
|0.14
|Yago I
|3
|0.09
|Бобадилья Рауль
|3
|0.09
|Lucca
|3
|0.09
|Huan Nino2
|2
|0.06
|Caio Paulista
|2
|0.06
|Джон Кеннеди
|2
|0.06
|Эрнандес Абель
|2 (1)
|0.06
|Касарес Хуан
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Нене Андерсон
|1
|0.03
|Браз Давид
|1
|0.03
|Jhon Arias
|1
|0.03
|Gabriel Teixeira
|1
|0.03
|Danilo IV
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.31
|Yuri Alberto
|11
|0.31
|Тайсон Фреда
|4
|0.11
|Patrick I
|3
|0.09
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|Матеус Лейте
|2
|0.06
|Rodrigo I
|2
|0.06
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fred II
|6
|1
|Андре
|6
|0
|Lucca
|6
|0
|Yago I
|6
|0
|Huan Nino2
|6
|0
|Эрнандес Абель
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Luccas Claro
|3
|0
|Samuel VII
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gustavo1
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Danilo IV
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Бобадилья Рауль
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Kayky
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|10
|0
|Moises VII
|8
|1
|Дурадо Родриго
|9
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Паулиньо Виктор
|4
|1
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Rodrigo I
|4
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
3
14%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
4
18%
3
18%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
27 Не забивали 21
2
15%
6
22%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
1
8%
8
30%
30%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
15%
5
26%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
4
21%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Забито
35
44
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
13 Не забивали 11
5
14%
9
20%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
5
14%
12
27%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
8
23%
9
20%
76-90
Пропущено
33
36
12 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
3
9%
7
19%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
5
15%
8
22%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
9
27%
6
17%
61-75
8
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Америка Минейро 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Гремио - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|34
|23
|6
|5
|55 - 24
|75
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|34
|14
|11
|9
|37 - 32
|53
|5.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|6.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|7.
|Флуминенсе
|35
|14
|9
|12
|34 - 34
|51
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|12
|11
|12
|42 - 38
|47
|9.
|Сеара
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|10.
|Америка Минейро
|34
|11
|12
|11
|35 - 36
|45
|11.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|12.
|Сантос
|34
|10
|12
|12
|30 - 38
|42
|13.
|Сан-Паулу
|34
|9
|15
|10
|26 - 33
|42
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|12
|6
|16
|39 - 43
|42
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|16.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|17.
|Байя
|33
|9
|10
|14
|33 - 43
|37
|18.
|Гремио
|34
|10
|6
|18
|35 - 44
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|5.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|6.
|Коринтианс
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|7.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|15.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|16.
|Сан-Паулу
|17
|5
|9
|3
|13 - 14
|24
|17.
|Байя
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|11.
|Америка Минейро
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|2
|10
|17 - 22
|17
|13.
|Флуминенсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9