Бразилия: Серия A 2021
0:0
Первый тайм: 18'
2
Dudu
V1
3
Eder
2
11
Janderson
7
Andre1
10
Паулу
Жоау
21
Danilo
XVI
45
Патрик
II
19
Мугни
Лукас
18
Рай
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JandersonПолузащитник
-
7 Andre1Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
15 ВерлейЗащитник
- Нападающий
-
21 LucaoНападающий
-
-
17 Matheus III
-
-
19 Rickson
-
-
13 Arnaldo II
-
23 Jonas Toro
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
42 Renan Guedes
-
14 Raniele
-
-
-
-
49 Marcelo Ryan
-
Главный тренер: Guto Ferreira
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Байя
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|6 (1)
|0.17
|Паулу Жоау
|4 (1)
|0.11
|Gabriel Baralhas
|3
|0.09
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.06
|Nathan VI
|2
|0.06
|Andre1
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Энрике Артур II
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|12 (2)
|0.34
|Родальега Уго
|5
|0.14
|Rodriguinho I
|3
|0.09
|Росси
|2
|0.06
|Matheus Bahia
|2
|0.06
|Рай
|2
|0.06
|Thaciano
|2
|0.06
|Отавио Луис
|2
|0.06
|Daniel XII
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|10
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Andre1
|6
|0
|Eder 2
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Wanderson VIII
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|1
|Matheus Bahia
|7
|1
|Патрик II
|6
|0
|Gilberto IV
|6
|0
|Конти Херман
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Мугни Лукас
|4
|0
|Nino Paraiba
|4
|0
|Daniel XII
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Жонас
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Rodriguinho I
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
12
25
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
17%
5
20%
31-45
5
42%
5
20%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
33%
8
32%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
27%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
23%
9
47%
61-75
5
23%
2
11%
76-90
Забито
26
36
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 16
1
4%
3
8%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
6
23%
6
17%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
8
31%
7
19%
76-90
Пропущено
34
44
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
3
9%
2
5%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
8
24%
8
18%
31-45
6
18%
7
16%
46-60
5
15%
13
30%
30%
61-75
9
26%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0
Байя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Байя - Гремио 3:1 Байя - Куяба 0:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0 Фламенго - Байя 3:0
Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|35
|24
|6
|5
|57 - 25
|78
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Брагантино
|35
|13
|14
|8
|51 - 41
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Сеара
|35
|11
|16
|8
|38 - 35
|49
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|10.
|Америка Минейро
|35
|11
|13
|11
|36 - 37
|46
|11.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|12.
|Сан-Паулу
|35
|10
|15
|10
|28 - 33
|45
|13.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|6
|17
|39 - 44
|42
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|35
|9
|15
|11
|26 - 34
|42
|16.
|Байя
|0:0
|35
|10
|11
|14
|36 - 44
|41
|17.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|18.
|Гремио
|35
|10
|6
|19
|36 - 47
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|13.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|14.
|Байя
|0:0
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|26
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|16.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|17.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|18
|4
|11
|3
|13 - 13
|23
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|0:0
|18
|3
|6
|9
|13 - 25
|15
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9