  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 18'
Байя
0' 18'
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Энрике
Педру
II
6
Энрике
Артур
II
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
11
Janderson
7
Andre1
10
Паулу
Жоау
9
Ze
Roberto
III
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
13
Gustavo
Henrique
79
Matheus
Bahia
45
Патрик
II
19
Мугни
Лукас
18
Рай
10
Rodriguinho
I
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Байя

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
2:1
КБ
1:0
СB
0:3
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 6 (1) 0.17
Паулу Жоау 4 (1) 0.11
Gabriel Baralhas 3 0.09
Marlon Freitas 2 (1) 0.06
Nathan VI 2 0.06
Andre1 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Janderson 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0
Энрике Артур II 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 12 (2) 0.34
Родальега Уго 5 0.14
Rodriguinho I 3 0.09
Росси 2 0.06
Matheus Bahia 2 0.06
Рай 2 0.06
Thaciano 2 0.06
Отавио Луис 2 0.06
Daniel XII 1 0.03
Maycon 1 0.03
Jose Ferreira 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Жонас 1 0.03
Rai Rocha 1 0.03
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Thonny Anderson 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 10 1
Ze Roberto III 8 0
Janderson 6 0
Andre1 6 0
Eder 2 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Miguel Castro Rocha Igor6 5 0
Натанаэл 4 0
Wanderson VIII 3 0
Marlon Freitas 3 0
Arnaldo II 3 0
Nathan VI 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Gabriel Baralhas 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Jonas Toro 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 1
Matheus Bahia 7 1
Патрик II 6 0
Gilberto IV 6 0
Конти Херман 5 0
Lucas Araujo 3 1
Мугни Лукас 4 0
Nino Paraiba 4 0
Daniel XII 4 0
Thonny Anderson 4 0
Fernando Edson 4 0
Жонас 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Родальега Уго 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Rodriguinho I 2 0
Thaciano 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

12
25
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
17%
5
20%
31-45
5
42%
5
20%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
4
33%
8
32%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Пропущено

22
19
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
27%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
23%
9
47%
61-75
5
23%
2
11%
76-90

Забито

26
36
7 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 16
1
4%
3
8%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
6
23%
6
17%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
8
31%
7
19%
76-90

Пропущено

34
44
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
3
9%
2
5%
1-15
3
9%
4
9%
16-30
8
24%
8
18%
31-45
6
18%
7
16%
46-60
5
15%
13
30%
30%
61-75
9
26%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0
Байя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Байя - Гремио 3:1 Байя - Куяба 0:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0 Фламенго - Байя 3:0
Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 35 24 6 5 57 - 25 78
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Брагантино 35 13 14 8 51 - 41 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Сеара 35 11 16 8 38 - 35 49
9. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
10. Америка Минейро 35 11 13 11 36 - 37 46
11. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
12. Сан-Паулу 35 10 15 10 28 - 33 45
13. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
14. Атлетико Паранаэнсе 35 12 6 17 39 - 44 42
15. Атлетико Гойяненсе 0:0 35 9 15 11 26 - 34 42
16. Байя 0:0 35 10 11 14 36 - 44 41
17. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
18. Гремио 35 10 6 19 36 - 47 36
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
13. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
14. Байя 0:0 17 7 5 5 23 - 19 26
15. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
16. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
17. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 4 11 3 13 - 13 23
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 0:0 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 0:0 18 3 6 9 13 - 25 15
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Байя
2.55
4.22
6.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:0 Байя онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 