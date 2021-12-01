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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
1:0
Второй тайм: 68'
Сеара
0'
1:0
3' Гол
Габриэл Барбоза
3' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
35' Желтая карточка
Vinicius Lima
44' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
68' Желтая карточка
 68'
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
36
Рамон
10
Диего
Рибас
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
18
Перейра
Андреас
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
1
Joao
Ricardo
II
2
Igor
Inocencio
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
19
Fabinho
VIII
10
Мендоса
Стивен
70
Kelvyn
45
Vinicius
Lima
11
Jony
Gonzalez
Фламенго
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
0:3
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
1:1
КБ
2:2
КБ
1:2
СA
2:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 13 0.37
Энрике Бруно 11 0.31
Педро Гильерме 7 0.2
Витиньо Виктор 5 0.14
Перейра Андреас 5 0.14
Муниз Родриго 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Энрике Густаво 2 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Joao Gomes 0 0
Vitor Gabriel1 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 16 (3) 0.44
Vinicius X 8 (2) 0.22
Rick 5 0.14
Vinicius Lima 3 0.08
Клебер Франсиско 3 0.08
Luis Pereira III 2 0.06
Жаэл Феррейра 2 (1) 0.06
Saulo Mineiro 2 0.06
Jony Gonzalez 2 0.06
Мендоса Стивен 1 0.03
Мессиас 1 0.03
Fabinho VIII 1 0.03
Adriano Marlon 1 0.03
Kelvyn 1 0.03
Wendson 1 0.03
Педринью Роша 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Fernando Sobral 0 0
Igor Inocencio 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Витиньо Виктор 7 0
Энрике Бруно 6 0
Котулио Матеус 5 0
Рибейро Эвертон 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Кенеди Роберт 2 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Виана Бруно 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Энрике Густаво 1 0
Vitor Gabriel1 1 0
Педро Гильерме 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 9 1
Клебер Франсиско 4 2
Мессиас 7 0
Vinicius X 7 0
Жаэл Феррейра 7 0
Bruno Pacheco III 7 0
Adriano Marlon 6 0
Luis Pereira III 4 0
Joao Ricardo II 4 0
Fernando Sobral 2 1
Мендоса Стивен 3 0
Fabinho VIII 3 0
Buiu III 3 0
Luiz Otavio II 3 0
Igor Inocencio 3 0
Gabriel Dias 1 1
Педринью Роша 2 0
Vinicius Lima 2 0
William Oliveira III 2 0
Richard Almeida de Oliveira3 2 0
Арруда Эрик 2 0
Saulo Mineiro 2 0
Kelvyn 2 0
Geovane 1 0
Шарлес 1 0
Кристиано 1 0
Wendson 1 0
Vinicius Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
4
15%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
3
21%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
6
22%
3
21%
76-90

Пропущено

15
21
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Забито

37
24
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 20
6
16%
4
17%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
6
16%
5
21%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
7
19%
9
38%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Забито

64
38
31 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
10
16%
5
13%
1-15
10
16%
3
8%
16-30
11
17%
7
18%
31-45
7
11%
9
24%
46-60
13
20%
2
5%
61-75
13
20%
12
32%
76-90

Пропущено

33
35
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
2
6%
4
11%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
18%
9
26%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
5
15%
9
26%
61-75
9
27%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1
Сеара
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сеара - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Форталеза - Сеара 0:4 Сеара - Спорт Ресифи 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Сеара - Куяба 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Байя - Сеара 1:1 Жувентуде - Сеара 0:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Сеара - Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 35 24 6 5 57 - 25 78
2. Фламенго 1:0 35 21 7 7 67 - 31 70
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Брагантино 36 13 14 9 51 - 42 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Сеара 0:1 36 11 16 9 38 - 36 49
9. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
10. Америка Минейро 0:0 36 11 14 11 36 - 37 47
11. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
12. Сан-Паулу 35 10 15 10 28 - 33 45
13. Атлетико Гойяненсе 35 10 14 11 28 - 35 44
14. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
15. Жувентуде 35 10 13 12 34 - 40 43
16. Атлетико Паранаэнсе 35 12 6 17 39 - 44 42
17. Байя 35 10 10 15 37 - 46 40
18. Гремио 35 10 6 19 36 - 47 36
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 0:0 35 1 13 21 27 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 1:0 18 13 1 4 30 - 13 40
3. Сеара 0:1 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
11. Америка Минейро 0:0 18 7 7 4 17 - 11 28
12. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
13. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
14. Байя 17 7 5 5 23 - 19 26
15. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
16. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
17. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
18. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 0:0 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 18 7 5 6 24 - 22 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 0:0 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 0:1 18 1 10 7 14 - 22 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 0:0 18 1 7 10 14 - 29 10
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Сеара
1.47
7.50
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фламенго 1:0 Сеара онлайн


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