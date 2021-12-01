Бразилия: Серия A 2021
1:0
3' ГолГабриэл Барбоза
3' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
35' Желтая карточкаVinicius Lima
44' Желтая карточкаРибейро Эвертон
68' Желтая карточкаЭнрике Густаво
70' Желтая карточкаТьяго Маия
1:1
72' ГолRick
74' Желтая карточкаРамон
2:1
79' ГолКотулио Матеус
81' Желтая карточкаЭнрике Бруно
36
Рамон
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
3
Мессиас
19
Fabinho
VIII
70
Kelvyn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
70 KelvynПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
Ход матча
3'
1:0
35'
44'
61'
68'
70'
72'
1:1
74'
79'
2:1
81'
История личных встреч
Фламенго
Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|13
|0.37
|Энрике Бруно
|11
|0.31
|Педро Гильерме
|7
|0.2
|Витиньо Виктор
|5
|0.14
|Перейра Андреас
|5
|0.14
|Муниз Родриго
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Котулио Матеус
|2
|0.06
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Vitor Gabriel1
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|16 (3)
|0.44
|Vinicius X
|8 (2)
|0.22
|Rick
|6
|0.17
|Vinicius Lima
|3
|0.08
|Клебер Франсиско
|3
|0.08
|Luis Pereira III
|2
|0.06
|Жаэл Феррейра
|2 (1)
|0.06
|Jony Gonzalez
|2
|0.06
|Saulo Mineiro
|2
|0.06
|Мендоса Стивен
|1
|0.03
|Мессиас
|1
|0.03
|Fabinho VIII
|1
|0.03
|Adriano Marlon
|1
|0.03
|Kelvyn
|1
|0.03
|Wendson
|1
|0.03
|Педринью Роша
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
|Igor Inocencio
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Котулио Матеус
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|9
|1
|Клебер Франсиско
|4
|2
|Мессиас
|7
|0
|Vinicius X
|7
|0
|Жаэл Феррейра
|7
|0
|Bruno Pacheco III
|7
|0
|Adriano Marlon
|6
|0
|Luis Pereira III
|4
|0
|Joao Ricardo II
|4
|0
|Fernando Sobral
|2
|1
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Fabinho VIII
|3
|0
|Buiu III
|3
|0
|Luiz Otavio II
|3
|0
|Igor Inocencio
|3
|0
|Gabriel Dias
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Vinicius Lima
|2
|0
|William Oliveira III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira3
|2
|0
|Арруда Эрик
|2
|0
|Saulo Mineiro
|2
|0
|Kelvyn
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Wendson
|1
|0
|Vinicius Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
1
3%
4
27%
46-60
6
21%
3
20%
61-75
7
24%
3
20%
76-90
Пропущено
16
23
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Забито
37
24
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 21
6
16%
4
17%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
6
16%
5
21%
46-60
7
19%
0
0%
61-75
7
19%
9
38%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
4
29%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Забито
66
39
32 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 10
11
17%
5
13%
1-15
10
15%
3
8%
16-30
11
17%
7
18%
31-45
7
11%
9
23%
46-60
13
20%
3
8%
61-75
14
21%
12
31%
76-90
Пропущено
34
37
11 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
2
6%
5
14%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
6
18%
9
24%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
6
18%
9
24%
61-75
9
26%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0
Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1
Сеара
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сеара - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Форталеза - Сеара 0:4 Сеара - Спорт Ресифи 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Сеара - Куяба 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Байя - Сеара 1:1 Жувентуде - Сеара 0:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Сеара - Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Сеара - Сантос 0:0 Гремио - Сеара 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Сеара - Фламенго 1:1 Коринтианс - Сеара 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|35
|24
|6
|5
|57 - 25
|78
|2.
|Фламенго
|35
|21
|7
|7
|68 - 32
|70
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:1
|36
|19
|5
|12
|56 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Брагантино
|36
|13
|14
|9
|51 - 42
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|12.
|Сан-Паулу
|35
|10
|15
|10
|28 - 33
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|10
|14
|11
|28 - 35
|44
|14.
|Куяба
|1:2
|35
|9
|16
|10
|32 - 34
|43
|15.
|Жувентуде
|35
|10
|13
|12
|34 - 40
|43
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|6
|17
|39 - 44
|42
|17.
|Байя
|35
|10
|10
|15
|37 - 46
|40
|18.
|Гремио
|35
|10
|6
|19
|36 - 47
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|35
|1
|12
|22
|27 - 62
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:1
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|13.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|14.
|Байя
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|26
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|17.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|18.
|Куяба
|1:2
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:1
|18
|9
|2
|7
|24 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|5.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|1:2
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9