  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Гремио
3:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
23' Гол
Тьяго Сантос
60' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
2:0
68' Гол
Diogo VII
74' Желтая карточка
Коста Дуглас
85' Желтая карточка
Gabriel Chapeco
90' Желтая карточка
Миранда Жоао
90' Желтая карточка
Борха Мигель
3:0
90' Гол
Jhonata Robert
90'+5
34
Gabriel
Chapeco
13
Рафинья
Марсио
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
32
Diogo
VII
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
10
Коста
Дуглас
7
Кампас
Хаминтон
11
Феррейра
Факундо
29
Соуза
Диего
1
Tiago
Luis
Volpi
5
Арболеда
Роберт
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
21
Габриэл
Барбоза
25
Rodrigo
Nestor
26
Igor
Gomes
8
Martin
Nicolas
Benitez
34
Welington
77
Ригони
Эмилиано
30
Кальери
Хонатан
Гремио
4-2-3-1
Сан-Паулу
3-5-2

История личных встреч

Гремио
Сан-Паулу

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

34 матча

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
К
0:0
К
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
1:1
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:0
Г1ЙД
3:2
СA
1:2
СA
2:0
Г1ЙД
2:0
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Диего 7 0.19
Борха Мигель 5 (2) 0.14
Тьяго Сантос 4 0.11
Феррейра Факундо 3 0.08
Скардовелли Вандерсон 3 0.08
Alisson II 3 0.08
Коста Дуглас 2 0.06
Lucas Silva IV 2 0.06
Jhonata Robert 2 0.06
Diogo VII 1 0.03
Рикардиньо Феррейра 1 0.03
Лео Перейра 1 0.03
Вильясанти Матиас 1 0.03
Кампас Хаминтон 1 0.03
Guilherme Guedes 1 0.03
Пинарес Сесар 1 (1) 0.03
Рафинья Марсио 0 0
Darlan Mendes 0 0
Энрике Матеус 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0
Sarara 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 0.14
Ригони Эмилиано 4 0.11
Кальери Хонатан 4 (1) 0.11
Pablo I 3 (1) 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.06
Martin Nicolas Benitez 2 0.06
Лусиано Невес 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Eder1 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Арболеда Роберт 1 0.03
Витор Буэно 1 0.03
Rodrigo Nestor 0 0
Marcus Alencar 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Тьяго Сантос 9 0
Рафинья Марсио 8 0
Коста Дуглас 6 0
Lucas Silva IV 6 0
Скардовелли Вандерсон 5 0
Джеромел Педро 5 0
Борха Мигель 5 0
Кортез Бруно 3 1
Ruan Neto 4 0
Jhonata Robert 2 1
Энрике Матеус 3 0
Феррейра Факундо 3 0
Jean Pyerre 3 0
Миранда Пауло 1 1
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Fernando Henrique 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Tonhao 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Sarara 2 0
Бренно 0 1
Diego Churin 1 0
Ewerthon VI 1 0
Diogo VII 1 0
Alisson II 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 8 0
Миранда Жоао 7 0
Leo XV 7 0
Welington 6 0
Igor Vinicius 6 0
Martin Nicolas Benitez 4 1
Ригони Эмилиано 4 1
Lizeiro 5 0
Rodrigo Nestor 3 1
Bruno VI 4 0
Igor Gomes 4 0
Кальери Хонатан 2 1
Лусиано Невес 3 0
Antonio Galeano 3 0
Eder1 3 0
Арболеда Роберт 2 0
Невес Габриэль 2 0
Luan5 2 0
Marcus Alencar 2 0
Эрнанес Лима 1 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Витор Буэно 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Shaylon 1 0
Lucas Perri 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 27
4
16%
3
23%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
5
28%
7
32%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
0
0%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
5
36%
3
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

29
14
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
5
17%
3
21%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
8
28%
2
14%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
4
14%
5
36%
61-75
7
24%
0
0%
76-90

Забито

39
28
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 16
4
10%
7
25%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
9
23%
5
18%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
3
8%
1
4%
61-75
9
23%
6
21%
76-90

Пропущено

47
36
23 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
6
13%
3
8%
1-15
5
11%
9
25%
16-30
12
26%
3
8%
31-45
6
13%
5
14%
46-60
6
13%
9
25%
61-75
12
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Байя - Гремио 3:1 Гремио - Фламенго 2:2 Шапекоэнсе - Гремио 1:3 Гремио - Брагантино 3:0
Америка Минейро - Гремио 3:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Фламенго 0:4
Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 36 25 6 5 60 - 27 81
2. Фламенго 35 21 7 7 68 - 32 70
3. Палмейрас Сан-Паулу 36 19 5 12 57 - 43 62
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Брагантино 36 13 14 9 51 - 42 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Америка Минейро 36 12 13 11 39 - 37 49
9. Сеара 36 11 16 9 39 - 37 49
10. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
11. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
12. Сан-Паулу 36 10 15 11 28 - 36 45
13. Атлетико Гойяненсе 35 10 14 11 28 - 35 44
14. Куяба 35 9 16 10 32 - 35 43
15. Жувентуде 35 10 13 12 34 - 40 43
16. Атлетико Паранаэнсе 35 12 6 17 39 - 44 42
17. Байя 36 10 10 16 39 - 49 40
18. Гремио 36 11 6 19 39 - 47 39
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 35 1 12 22 27 - 62 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 18 13 1 4 31 - 14 40
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
12. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
13. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
14. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
15. Байя 18 7 5 6 25 - 22 26
16. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
17. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
18. Куяба 18 6 6 6 17 - 20 24
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 9 2 7 25 - 17 29
4. Брагантино 18 7 5 6 24 - 22 26
5. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тьяго Сантос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гремио 3:0 Сан-Паулу онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 