Бразилия: Серия A 2021
1:0
23' ГолТьяго Сантос
60' Желтая карточкаРигони Эмилиано
2:0
68' ГолDiogo VII
74' Желтая карточкаКоста Дуглас
85' Желтая карточкаGabriel Chapeco
90' Желтая карточкаМиранда Жоао
90' Желтая карточкаБорха Мигель
3:0
90' ГолJhonata Robert
32
Diogo
VII
10
Коста
Дуглас
29
Соуза
Диего
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
26
Igor
Gomes
34
Welington
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
-
26 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
-
44 Ruan Neto
-
49 Sarara
-
-
23 Alisson II
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Lucas Perri
-
-
-
14 Lizeiro
-
-
3 Bruno VI
-
33 Caio Matheus
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
23'
1:0
60'
68'
2:0
74'
79'
85'
90'
90'
90'
3:0
История личных встреч
Гремио
Сан-Паулу
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
14 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
34 матча
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|7
|0.19
|Борха Мигель
|5 (2)
|0.14
|Тьяго Сантос
|4
|0.11
|Феррейра Факундо
|3
|0.08
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.08
|Alisson II
|3
|0.08
|Коста Дуглас
|2
|0.06
|Lucas Silva IV
|2
|0.06
|Jhonata Robert
|2
|0.06
|Diogo VII
|1
|0.03
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.03
|Лео Перейра
|1
|0.03
|Вильясанти Матиас
|1
|0.03
|Кампас Хаминтон
|1
|0.03
|Guilherme Guedes
|1
|0.03
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.03
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
|Sarara
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5
|0.14
|Ригони Эмилиано
|4
|0.11
|Кальери Хонатан
|4 (1)
|0.11
|Pablo I
|3 (1)
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.06
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0.06
|Лусиано Невес
|2
|0.06
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Eder1
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|Витор Буэно
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Marcus Alencar
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Рафинья Марсио
|8
|0
|Коста Дуглас
|6
|0
|Lucas Silva IV
|6
|0
|Скардовелли Вандерсон
|5
|0
|Джеромел Педро
|5
|0
|Борха Мигель
|5
|0
|Кортез Бруно
|3
|1
|Ruan Neto
|4
|0
|Jhonata Robert
|2
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Jean Pyerre
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Бренно
|0
|1
|Diego Churin
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|8
|0
|Миранда Жоао
|7
|0
|Leo XV
|7
|0
|Welington
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Martin Nicolas Benitez
|4
|1
|Ригони Эмилиано
|4
|1
|Lizeiro
|5
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|1
|Bruno VI
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Кальери Хонатан
|2
|1
|Лусиано Невес
|3
|0
|Antonio Galeano
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Marcus Alencar
|2
|0
|Эрнанес Лима
|1
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Витор Буэно
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 27
4
16%
3
23%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
5
28%
7
32%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
0
0%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
5
36%
3
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
29
14
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 9
5
17%
3
21%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
8
28%
2
14%
31-45
2
7%
1
7%
46-60
4
14%
5
36%
61-75
7
24%
0
0%
76-90
Забито
39
28
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 16
4
10%
7
25%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
9
23%
5
18%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
3
8%
1
4%
61-75
9
23%
6
21%
76-90
Пропущено
47
36
23 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
21 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
6
13%
3
8%
1-15
5
11%
9
25%
16-30
12
26%
3
8%
31-45
6
13%
5
14%
46-60
6
13%
9
25%
61-75
12
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Байя - Гремио 3:1 Гремио - Фламенго 2:2 Шапекоэнсе - Гремио 1:3 Гремио - Брагантино 3:0
Америка Минейро - Гремио 3:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Фламенго 0:4
Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|36
|25
|6
|5
|60 - 27
|81
|2.
|Фламенго
|35
|21
|7
|7
|68 - 32
|70
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|19
|5
|12
|57 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Брагантино
|36
|13
|14
|9
|51 - 42
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|12.
|Сан-Паулу
|36
|10
|15
|11
|28 - 36
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|10
|14
|11
|28 - 35
|44
|14.
|Куяба
|35
|9
|16
|10
|32 - 35
|43
|15.
|Жувентуде
|35
|10
|13
|12
|34 - 40
|43
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|6
|17
|39 - 44
|42
|17.
|Байя
|36
|10
|10
|16
|39 - 49
|40
|18.
|Гремио
|36
|11
|6
|19
|39 - 47
|39
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|35
|1
|12
|22
|27 - 62
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|13.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|14.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|15.
|Байя
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|18.
|Куяба
|18
|6
|6
|6
|17 - 20
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|9
|2
|7
|25 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|5.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9