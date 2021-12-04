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Бразилия: Серия A 2021

2021
Спорт Ресифи
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
11' Желтая карточка
Мартинс Родригес
0:1
40' Гол
Michael 3
1:1
51' Гол
Густаво Луис
58' Желтая карточка
Эрнанес Лима
68' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
86' Желтая карточка
Педро Гильерме
90' Желтая карточка
Виана Бруно
90'+7
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
56
Sander
14
Jose
Welison
77
Marcao
VI
10
Густаво
Луис
8
Эрнанес
Лима
97
Henrique
Souza
Ewerthon
III
99
Mikael
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
23
Луис
Давид
6
Мартинс
Родригес
11
Витиньо
Виктор
8
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
21
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Спорт Ресифи
4-2-3-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Спорт Ресифи
Фламенго

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
БСА
2:2
БСА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael 7 (1) 0.19
Паулиньо Жозе 3 0.08
Густаво Луис 2 0.06
Jose Welison 2 0.06
Андре Филипе 2 (1) 0.06
Marcao VI 1 0.03
Sander 1 0.03
Чико Флорес 1 0.03
Santiago Trellez Viveros 1 0.03
Leandro Barcia 1 0.03
Тиаго Невес 1 (1) 0.03
Everaldo 0 0
Patric II 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Henrique Souza Ewerthon III 0 0
Hayner 0 0
Эвертон 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 14 0.39
Габриэл Барбоза 13 (3) 0.36
Энрике Бруно 11 0.31
Педро Гильерме 7 0.19
Витиньо Виктор 5 0.14
Перейра Андреас 5 0.14
Муниз Родриго 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.06
Котулио Матеус 2 0.06
Энрике Густаво 2 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Joao Gomes 0 0
Vitor Gabriel1 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Луис 8 1
Паулиньо Жозе 9 0
Marcao VI 8 0
Эрнанес Лима 6 1
Santiago Trellez Viveros 5 0
Jose Welison 5 0
Андре Филипе 4 0
Рафаэл Тьере 4 0
Sander 4 0
Everaldo 3 0
Hayner 3 0
Sabino2 3 0
Mikael 3 0
Тиаго Невес 1 1
Да Силва Лусиано 2 0
Майдана Яго 2 0
Ronaldo II 2 0
Mailson2 2 0
Emaxwell 0 1
Чико Флорес 1 0
Эдуардо Карлос 1 0
Энрике Педро 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Ricardinho IV 1 0
Luan Polli 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Thiago Xavier II 1 0
Betinho2 1 0
Marquinhos2 1 0
Эвертон 1 0
Victor Gabriel 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Энрике Бруно 7 0
Витиньо Виктор 7 0
Габриэл Барбоза 5 1
Котулио Матеус 5 0
Рибейро Эвертон 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Виана Бруно 3 0
Мартинс Родригес 3 0
Max Alves 3 0
Кенеди Роберт 2 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Энрике Густаво 2 0
Педро Гильерме 2 0
Рамон 1 0
Алвес Диего 1 0
Тьяго Маия 1 0
Vitor Gabriel1 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
38
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
28 Не забивали 19
0
0%
6
16%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
3
25%
7
18%
31-45
2
17%
6
16%
46-60
3
25%
7
18%
61-75
4
33%
7
18%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Забито

13
29
2 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
1
8%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
1
3%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
4
31%
7
24%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
19%
5
31%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
43%
3
19%
76-90

Забито

25
67
5 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 24
18 Не забивали 5
1
4%
11
16%
1-15
0
0%
10
15%
16-30
4
16%
12
18%
31-45
6
24%
7
10%
46-60
6
24%
13
19%
61-75
8
32%
14
21%
76-90

Пропущено

33
35
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
6
18%
2
6%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
18%
6
17%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
11
33%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спорт Ресифи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0 Сеара - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Америка Минейро 2:3
Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 36 25 6 5 60 - 27 81
2. Фламенго 36 21 8 7 69 - 33 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 36 19 5 12 57 - 43 62
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Форталеза 36 16 7 13 42 - 43 55
6. Брагантино 36 13 14 9 51 - 42 53
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Америка Минейро 36 12 13 11 39 - 37 49
9. Сеара 36 11 16 9 39 - 37 49
10. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
11. Атлетико Гойяненсе 36 11 14 11 29 - 35 47
12. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
13. Сан-Паулу 36 10 15 11 28 - 36 45
14. Атлетико Паранаэнсе 36 13 6 17 40 - 44 45
15. Куяба 36 9 16 11 32 - 36 43
16. Жувентуде 36 10 13 13 34 - 41 43
17. Байя 36 10 10 16 39 - 49 40
18. Гремио 36 11 6 19 39 - 47 39
19. Спорт Ресифи 36 8 10 18 22 - 36 34
20. Шапекоэнсе 36 1 12 23 27 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 18 13 1 4 31 - 14 40
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Форталеза 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 4 6 23 - 21 28
13. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
14. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
15. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
16. Байя 18 7 5 6 25 - 22 26
17. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
18. Куяба 18 6 6 6 17 - 20 24
19. Спорт Ресифи 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 18 0 6 12 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 9 2 7 25 - 17 29
4. Брагантино 18 7 5 6 24 - 22 26
5. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 14 - 21 22
6. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
8. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
9. Куяба 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 18 2 7 9 16 - 26 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Михаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Мартинс Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Спорт Ресифи 1:1 Фламенго онлайн


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