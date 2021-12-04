Бразилия: Серия A 2021
1:1
Конец матча
11' Желтая карточкаМартинс Родригес
0:1
40' ГолMichael 3
1:1
51' ГолГуставо Луис
58' Желтая карточкаЭрнанес Лима
68' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
86' Желтая карточкаПедро Гильерме
90' Желтая карточкаВиана Бруно
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
56
Sander
14
Jose
Welison
77
Marcao
VI
10
Густаво
Луис
99
Mikael
23
Луис
Давид
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
66 ЭвертонЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
56 SanderЗащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
10 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
2 Hayner
-
18 Betinho2
-
91 Виктор Педро
-
Главный тренер: Gustavo Florentin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
-
13 ЛазароЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Ryan Luka
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
11'
40'
0:1
51'
1:1
58'
68'
86'
90'
История личных встреч
Спорт Ресифи
Фламенго
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спорт Ресифи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mikael
|7 (1)
|0.19
|Паулиньо Жозе
|3
|0.08
|Густаво Луис
|2
|0.06
|Jose Welison
|2
|0.06
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.06
|Marcao VI
|1
|0.03
|Sander
|1
|0.03
|Чико Флорес
|1
|0.03
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.03
|Leandro Barcia
|1
|0.03
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.03
|Everaldo
|0
|0
|Patric II
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|Hayner
|0
|0
|Эвертон
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|14
|0.39
|Габриэл Барбоза
|13 (3)
|0.36
|Энрике Бруно
|11
|0.31
|Педро Гильерме
|7
|0.19
|Витиньо Виктор
|5
|0.14
|Перейра Андреас
|5
|0.14
|Муниз Родриго
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Котулио Матеус
|2
|0.06
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Vitor Gabriel1
|0
|0
Карточки
Спорт Ресифи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Луис
|8
|1
|Паулиньо Жозе
|9
|0
|Marcao VI
|8
|0
|Эрнанес Лима
|6
|1
|Santiago Trellez Viveros
|5
|0
|Jose Welison
|5
|0
|Андре Филипе
|4
|0
|Рафаэл Тьере
|4
|0
|Sander
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Hayner
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Mikael
|3
|0
|Тиаго Невес
|1
|1
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Ronaldo II
|2
|0
|Mailson2
|2
|0
|Emaxwell
|0
|1
|Чико Флорес
|1
|0
|Эдуардо Карлос
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Неилтон Мейра
|1
|0
|Ricardinho IV
|1
|0
|Luan Polli
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Thiago Xavier II
|1
|0
|Betinho2
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Victor Gabriel
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|1
|Котулио Матеус
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Мартинс Родригес
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
38
3 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
28 Не забивали 19
0
0%
6
16%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
3
25%
7
18%
31-45
2
17%
6
16%
46-60
3
25%
7
18%
61-75
4
33%
7
18%
76-90
Пропущено
12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Забито
13
29
2 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
1
8%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
1
3%
46-60
3
23%
6
21%
61-75
4
31%
7
24%
76-90
Пропущено
21
16
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
19%
5
31%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
43%
3
19%
76-90
Забито
25
67
5 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 24
18 Не забивали 5
1
4%
11
16%
1-15
0
0%
10
15%
16-30
4
16%
12
18%
31-45
6
24%
7
10%
46-60
6
24%
13
19%
61-75
8
32%
14
21%
76-90
Пропущено
33
35
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
6
18%
2
6%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
18%
6
17%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
11
33%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спорт Ресифи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0 Сеара - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Америка Минейро 2:3
Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|36
|25
|6
|5
|60 - 27
|81
|2.
|Фламенго
|36
|21
|8
|7
|69 - 33
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|19
|5
|12
|57 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Форталеза
|36
|16
|7
|13
|42 - 43
|55
|6.
|Брагантино
|36
|13
|14
|9
|51 - 42
|53
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|14
|11
|29 - 35
|47
|12.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|13.
|Сан-Паулу
|36
|10
|15
|11
|28 - 36
|45
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|13
|6
|17
|40 - 44
|45
|15.
|Куяба
|36
|9
|16
|11
|32 - 36
|43
|16.
|Жувентуде
|36
|10
|13
|13
|34 - 41
|43
|17.
|Байя
|36
|10
|10
|16
|39 - 49
|40
|18.
|Гремио
|36
|11
|6
|19
|39 - 47
|39
|19.
|Спорт Ресифи
|36
|8
|10
|18
|22 - 36
|34
|20.
|Шапекоэнсе
|36
|1
|12
|23
|27 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Форталеза
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|13.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|14.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|15.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|16.
|Байя
|18
|7
|5
|6
|25 - 22
|26
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|18.
|Куяба
|18
|6
|6
|6
|17 - 20
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|6
|12
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|9
|2
|7
|25 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|14 - 21
|22
|6.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|8.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Куяба
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|16 - 26
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9