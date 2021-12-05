Бразилия: Серия A 2021
2:0
Конец матча
37' Желтая карточкаLuccas Claro
1:0
39' ПенальтиGilberto IV
2:0
45' ГолGilberto IV
62' Желтая карточкаВеллингтон
66' Красная карточкаМаноэл
66' Красная карточкаРосси
70' Желтая карточкаYago I
72' Желтая карточкаFred II
73' Желтая карточкаGilberto IV
86' Желтая карточкаJuninho Capixaba
90' Желтая карточкаБобадилья Рауль
21
Danilo
XVI
45
Патрик
II
7
Росси
18
Рай
26
Маноэл
14
Danilo
IV
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 РайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 MayconПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Raniele
-
-
42 Renan Guedes
-
77 Mateus Claus
-
88 Marcelo XIII
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
-
9 Fred IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
7 LuccaНападающий
-
-
21 Jhon Arias
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
37'
39'
1:0
45'
2:0
62'
66'
66'
70'
72'
73'
75'
77'
86'
90'
История личных встреч
Байя
Флуминенсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|15 (3)
|0.41
|Родальега Уго
|6
|0.16
|Rodriguinho I
|3
|0.08
|Отавио Луис
|3
|0.08
|Росси
|2
|0.05
|Matheus Bahia
|2
|0.05
|Рай
|2
|0.05
|Thaciano
|2
|0.05
|Daniel XII
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Мугни Лукас
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fred II
|5 (3)
|0.14
|Энрике Луис
|5
|0.14
|Yago I
|3
|0.08
|Бобадилья Рауль
|3
|0.08
|Lucca
|3
|0.08
|Huan Nino2
|2
|0.05
|Caio Paulista
|2
|0.05
|Джон Кеннеди
|2
|0.05
|Эрнандес Абель
|2 (1)
|0.05
|Касарес Хуан
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Нене Андерсон
|1
|0.03
|Браз Давид
|1
|0.03
|Маноэл
|1
|0.03
|Jhon Arias
|1
|0.03
|Gabriel Teixeira
|1
|0.03
|Danilo IV
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|2
|Matheus Bahia
|7
|1
|Патрик II
|7
|0
|Gilberto IV
|7
|0
|Juninho Capixaba
|5
|1
|Мугни Лукас
|6
|0
|Конти Херман
|5
|0
|Daniel XII
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Nino Paraiba
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Жонас
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Rodriguinho I
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fred II
|7
|1
|Yago I
|7
|0
|Андре
|6
|0
|Lucca
|6
|0
|Huan Nino2
|6
|0
|Эрнандес Абель
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Luccas Claro
|4
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Маноэл
|2
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Браз Давид
|3
|0
|Веллингтон III
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gustavo1
|3
|0
|Бобадилья Рауль
|2
|0
|Danilo IV
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Matheus Martins
|2
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Kayky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
24 Не забивали 28
2
7%
3
21%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
6
22%
3
21%
61-75
6
22%
3
21%
76-90
Пропущено
22
24
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
3
13%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
7
29%
29%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
11
50%
6
25%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Забито
14
22
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
29 Не забивали 23
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
4
18%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Пропущено
27
13
8 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
9
33%
4
31%
76-90
Забито
41
36
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 18
16 Не забивали 14
3
7%
6
17%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
10
24%
7
19%
61-75
7
17%
8
22%
76-90
Пропущено
49
37
14 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
2
4%
3
8%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
8
16%
8
22%
31-45
8
16%
5
14%
46-60
15
31%
9
24%
61-75
12
24%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Байя - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Байя - Гремио 3:1 Байя - Куяба 0:0
Спорт Ресифи - Байя 1:0 Фламенго - Байя 3:0 Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе - Америка Минейро 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|37
|26
|6
|5
|64 - 30
|84
|2.
|Фламенго
|36
|21
|8
|7
|69 - 33
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|19
|5
|12
|57 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|37
|15
|12
|10
|40 - 35
|57
|5.
|Форталеза
|36
|16
|7
|13
|42 - 43
|55
|6.
|Брагантино
|37
|13
|14
|10
|54 - 46
|53
|7.
|Флуминенсе
|37
|14
|9
|14
|35 - 38
|51
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|14
|11
|29 - 35
|47
|12.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|13.
|Сан-Паулу
|36
|10
|15
|11
|28 - 36
|45
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|13
|6
|17
|40 - 44
|45
|15.
|Байя
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|16.
|Куяба
|36
|9
|16
|11
|32 - 36
|43
|17.
|Жувентуде
|36
|10
|13
|13
|34 - 41
|43
|18.
|Гремио
|37
|11
|7
|19
|40 - 48
|40
|19.
|Спорт Ресифи
|36
|8
|10
|18
|22 - 36
|34
|20.
|Шапекоэнсе
|36
|1
|12
|23
|27 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|5.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|6.
|Форталеза
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|14.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|15.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|16.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|18.
|Куяба
|18
|6
|6
|6
|17 - 20
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|6
|12
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|9
|2
|7
|25 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|14 - 21
|22
|6.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|8.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Куяба
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|14.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|18.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|19.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|16 - 26
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9