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Бразилия: Серия A 2021

2021
Байя
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
37' Желтая карточка
Luccas Claro
1:0
39' Пенальти
Gilberto IV
2:0
45' Гол
Gilberto IV
62' Желтая карточка
Веллингтон
66' Красная карточка
Маноэл
66' Красная карточка
Росси
70' Желтая карточка
Yago I
72' Желтая карточка
Fred II
73' Желтая карточка
Gilberto IV
86' Желтая карточка
Juninho Capixaba
90' Желтая карточка
Бобадилья Рауль
90'+5
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
45
Патрик
II
35
Fernando
Edson
7
Росси
10
Rodriguinho
I
18
Рай
9
Gilberto
IV
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
26
Маноэл
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
35
Андре
5
Веллингтон
III
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
70
Caio
Paulista
Байя
4-2-3-1
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Байя
Флуминенсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 15 (3) 0.41
Родальега Уго 6 0.16
Rodriguinho I 3 0.08
Отавио Луис 3 0.08
Росси 2 0.05
Matheus Bahia 2 0.05
Рай 2 0.05
Thaciano 2 0.05
Daniel XII 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Maycon 1 0.03
Jose Ferreira 1 0.03
Жонас 1 0.03
Rai Rocha 1 0.03
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Мугни Лукас 0 0
Thonny Anderson 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fred II 5 (3) 0.14
Энрике Луис 5 0.14
Yago I 3 0.08
Бобадилья Рауль 3 0.08
Lucca 3 0.08
Huan Nino2 2 0.05
Caio Paulista 2 0.05
Джон Кеннеди 2 0.05
Эрнандес Абель 2 (1) 0.05
Касарес Хуан 1 0.03
Андре 1 0.03
Нене Андерсон 1 0.03
Браз Давид 1 0.03
Маноэл 1 0.03
Jhon Arias 1 0.03
Gabriel Teixeira 1 0.03
Danilo IV 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Gustavo1 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 2
Matheus Bahia 7 1
Патрик II 7 0
Gilberto IV 7 0
Juninho Capixaba 5 1
Мугни Лукас 6 0
Конти Херман 5 0
Daniel XII 5 0
Lucas Araujo 3 1
Nino Paraiba 4 0
Thonny Anderson 4 0
Fernando Edson 4 0
Жонас 3 0
Родальега Уго 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Rodriguinho I 2 0
Thaciano 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fred II 7 1
Yago I 7 0
Андре 6 0
Lucca 6 0
Huan Nino2 6 0
Эрнандес Абель 4 1
Энрике Луис 5 0
Luccas Claro 4 0
Samuel VII 4 0
Маноэл 2 1
Джон Кеннеди 3 0
Браз Давид 3 0
Веллингтон III 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gustavo1 3 0
Бобадилья Рауль 2 0
Danilo IV 2 0
Jhon Arias 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Matheus Martins 2 0
Муриэл Беккер 1 0
Caio Paulista 1 0
Calegari 1 0
Kayky 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
24 Не забивали 28
2
7%
3
21%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
6
22%
3
21%
61-75
6
22%
3
21%
76-90

Пропущено

22
24
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
3
13%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
3
14%
7
29%
29%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
11
50%
6
25%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 12
29 Не забивали 23
1
7%
3
14%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
4
29%
4
18%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

27
13
8 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
9
33%
4
31%
76-90

Забито

41
36
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 18
16 Не забивали 14
3
7%
6
17%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
8
20%
5
14%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
10
24%
7
19%
61-75
7
17%
8
22%
76-90

Пропущено

49
37
14 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
2
4%
3
8%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
8
16%
8
22%
31-45
8
16%
5
14%
46-60
15
31%
9
24%
61-75
12
24%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Байя - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Байя - Гремио 3:1 Байя - Куяба 0:0
Спорт Ресифи - Байя 1:0 Фламенго - Байя 3:0 Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе - Америка Минейро 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 37 26 6 5 64 - 30 84
2. Фламенго 36 21 8 7 69 - 33 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 36 19 5 12 57 - 43 62
4. Коринтианс 37 15 12 10 40 - 35 57
5. Форталеза 36 16 7 13 42 - 43 55
6. Брагантино 37 13 14 10 54 - 46 53
7. Флуминенсе 37 14 9 14 35 - 38 51
8. Америка Минейро 36 12 13 11 39 - 37 49
9. Сеара 36 11 16 9 39 - 37 49
10. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
11. Атлетико Гойяненсе 36 11 14 11 29 - 35 47
12. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
13. Сан-Паулу 36 10 15 11 28 - 36 45
14. Атлетико Паранаэнсе 36 13 6 17 40 - 44 45
15. Байя 37 11 10 16 41 - 49 43
16. Куяба 36 9 16 11 32 - 36 43
17. Жувентуде 36 10 13 13 34 - 41 43
18. Гремио 37 11 7 19 40 - 48 40
19. Спорт Ресифи 36 8 10 18 22 - 36 34
20. Шапекоэнсе 36 1 12 23 27 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 18 13 1 4 31 - 14 40
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Коринтианс 19 10 5 4 26 - 18 35
5. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
6. Форталеза 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
12. Байя 19 8 5 6 27 - 22 29
13. Атлетико Паранаэнсе 18 8 4 6 23 - 21 28
14. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
15. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
16. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
17. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
18. Куяба 18 6 6 6 17 - 20 24
19. Спорт Ресифи 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 18 0 6 12 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 9 2 7 25 - 17 29
4. Брагантино 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 14 - 21 22
6. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
8. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
9. Куяба 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 19 4 4 11 14 - 24 16
14. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
17. Гремио 19 4 1 14 15 - 30 13
18. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
19. Жувентуде 18 2 7 9 16 - 26 13
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Жилберто бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Жилберто из команды Байя забивает с точки!
  • Желтая карточка
    37'
    Луккас Кларо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Байя 2:0 Флуминенсе онлайн


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