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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 31'
Брагантино
0'
1:0
21' Гол
Keno
23' Желтая карточка
Helio Junio
31'
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
37
Че
Че
23
Натан
Аллан
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
19
Коста
Диего
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
21
Natan
29
Кандидо
Луан
40
Мартинес
Эмилиано
5
Jadson
3
7
Гимарайнс
Артур
28
Tomas
Cuello
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

Ход матча

21'
Keno
1:0
23'
 
Helio Junio

История личных встреч

Атлетико Минейро
Брагантино

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 18 (6) 0.49
Сарачо Федерико 6 0.16
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.14
Keno 5 0.14
Саварино Джефферсон 4 0.11
Коста Диего 4 0.11
Nathan VI 3 0.08
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.08
Саша Эдуардо 2 0.05
Jair II 2 0.05
Dylan Borrero 2 0.05
Натан Аллан 2 0.05
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Феррейра Мариано 0 0
Hyoran 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0
Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 11 0.3
Гимарайнс Артур 9 (2) 0.24
Helio Junio 5 0.14
Alerrandro 4 0.11
Tomas Cuello 3 0.08
Кандидо Луан 3 0.08
Силва Адерлан 2 0.05
Bruno Praxedes 2 0.05
Эвангелиста Лукас 2 0.05
Рамирес Эрик II 2 0.05
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хан 1 0.03
Jadson 3 1 0.03
Weverton3 1 0.03
Chrigor 1 0.03
Bruno Goncalves 1 0.03
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Luciano Silva Santos 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Арана Гильерме 7 0
Jair II 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Алонсо Хуниор 5 0
Фернандес Игнасио 4 0
Че Че 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Коста Диего 3 0
Саша Эдуардо 3 0
Додо Родолфо 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Keno 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Натан Аллан 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 12 0
Силва Адерлан 7 0
Helio Junio 7 0
Ортис Лео 6 0
Weverton3 5 0
Бруно Фабрисио 4 0
Bruno Praxedes 4 0
Рамирес Эрик II 2 1
Эдимар Куритиба 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Natan 3 0
Гимарайнс Артур 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Gabriel Novaes 3 0
Итало Хосе 2 0
Уртадо Хан 2 0
Tomas Cuello 2 0
Pedrinho VI4 2 0
Weverson2 2 0
Леандриньо 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Сезар Жулио V 1 0
Raul González II 1 0
Alerrandro 1 0
Кандидо Луан 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Cristiano Nogueira 1 0
Luciano Silva Santos 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
25
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
18 Не забивали 24
4
10%
3
12%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
10
26%
5
20%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
7
18%
7
28%
61-75
9
23%
8
32%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
1
11%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
11%
7
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
44%
3
14%
76-90

Забито

23
25
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
2
9%
6
24%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
7
30%
5
20%
61-75
7
30%
4
16%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
3
19%
11
50%
76-90

Забито

62
50
24 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 19
3 Не забивали 9
6
10%
9
18%
1-15
6
10%
4
8%
16-30
12
19%
8
16%
31-45
8
13%
5
10%
46-60
14
23%
12
24%
61-75
16
26%
12
24%
76-90

Пропущено

25
43
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 27
2
8%
3
7%
1-15
4
16%
7
16%
16-30
3
12%
8
19%
31-45
5
20%
3
7%
46-60
4
16%
8
19%
61-75
7
28%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байя - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Брагантино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Брагантино 1:0 Брагантино - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Гремио - Брагантино 3:0
Брагантино - Форталеза 3:0 Сантос - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Брагантино 1:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 37 26 6 5 61 - 27 84
2. Фламенго 36 21 8 7 69 - 33 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 36 19 5 12 57 - 43 62
4. Коринтианс 0:0 37 15 12 10 39 - 34 57
5. Форталеза 36 16 7 13 42 - 43 55
6. Брагантино 0:1 37 13 14 10 51 - 43 53
7. Флуминенсе 0:0 37 14 10 13 35 - 36 52
8. Америка Минейро 36 12 13 11 39 - 37 49
9. Сеара 36 11 16 9 39 - 37 49
10. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
11. Атлетико Гойяненсе 36 11 14 11 29 - 35 47
12. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
13. Сан-Паулу 36 10 15 11 28 - 36 45
14. Атлетико Паранаэнсе 36 13 6 17 40 - 44 45
15. Куяба 36 9 16 11 32 - 36 43
16. Жувентуде 36 10 13 13 34 - 41 43
17. Байя 0:0 37 10 11 16 39 - 49 41
18. Гремио 0:0 37 11 7 19 39 - 47 40
19. Спорт Ресифи 36 8 10 18 22 - 36 34
20. Шапекоэнсе 36 1 12 23 27 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 19 17 1 1 39 - 10 52
2. Фламенго 18 13 1 4 31 - 14 40
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Коринтианс 0:0 19 10 5 4 25 - 17 35
5. Флуминенсе 0:0 18 10 5 3 21 - 14 35
6. Форталеза 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Жувентуде 18 8 6 4 18 - 15 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 4 6 23 - 21 28
13. Гремио 0:0 18 7 6 5 25 - 18 27
14. Байя 0:0 19 7 6 6 25 - 22 27
15. Брагантино 0:1 18 6 9 3 27 - 20 27
16. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
17. Атлетико Гойяненсе 18 5 10 3 15 - 14 25
18. Куяба 18 6 6 6 17 - 20 24
19. Спорт Ресифи 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 18 0 6 12 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 1:0 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 9 2 7 25 - 17 29
4. Брагантино 0:1 19 7 5 7 24 - 23 26
5. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 14 - 21 22
6. Коринтианс 0:0 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
8. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
9. Куяба 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 0:0 19 4 5 10 14 - 22 17
14. Байя 0:0 18 3 5 10 14 - 27 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 18 2 7 9 16 - 26 13
19. Гремио 0:0 19 4 1 14 14 - 29 13
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Кено бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Брагантино
2.09
7.40
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Брагантино онлайн


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