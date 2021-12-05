Бразилия: Серия A 2021
1:0
Первый тайм: 31'
1:0
21' ГолKeno
23' Желтая карточкаHelio Junio
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
37
Че
Че
23
Натан
Аллан
11
Keno
19
Коста
Диего
21
Natan
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Calebe
-
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
-
24 Cesar Haydar
-
-
17 Weverton3
-
-
-
33 Pedrinho VI4
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
21'
1:0
23'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Брагантино
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|18 (6)
|0.49
|Сарачо Федерико
|6
|0.16
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.14
|Keno
|5
|0.14
|Саварино Джефферсон
|4
|0.11
|Коста Диего
|4
|0.11
|Nathan VI
|3
|0.08
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.08
|Саша Эдуардо
|2
|0.05
|Jair II
|2
|0.05
|Dylan Borrero
|2
|0.05
|Натан Аллан
|2
|0.05
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|11
|0.3
|Гимарайнс Артур
|9 (2)
|0.24
|Helio Junio
|5
|0.14
|Alerrandro
|4
|0.11
|Tomas Cuello
|3
|0.08
|Кандидо Луан
|3
|0.08
|Силва Адерлан
|2
|0.05
|Bruno Praxedes
|2
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.05
|Рамирес Эрик II
|2
|0.05
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|Уртадо Хан
|1
|0.03
|Jadson 3
|1
|0.03
|Weverton3
|1
|0.03
|Chrigor
|1
|0.03
|Bruno Goncalves
|1
|0.03
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
|Luciano Silva Santos
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Арана Гильерме
|7
|0
|Jair II
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Коста Диего
|3
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|12
|0
|Силва Адерлан
|7
|0
|Helio Junio
|7
|0
|Ортис Лео
|6
|0
|Weverton3
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Bruno Praxedes
|4
|0
|Рамирес Эрик II
|2
|1
|Эдимар Куритиба
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Natan
|3
|0
|Гимарайнс Артур
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Gabriel Novaes
|3
|0
|Итало Хосе
|2
|0
|Уртадо Хан
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Pedrinho VI4
|2
|0
|Weverson2
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Сезар Жулио V
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Cristiano Nogueira
|1
|0
|Luciano Silva Santos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
25
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 7
18 Не забивали 24
4
10%
3
12%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
10
26%
5
20%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
7
18%
7
28%
61-75
9
23%
8
32%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
1
11%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
11%
7
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
44%
3
14%
76-90
Забито
23
25
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
2
9%
6
24%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
7
30%
5
20%
61-75
7
30%
4
16%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
3
19%
11
50%
76-90
Забито
62
50
24 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 19
3 Не забивали 9
6
10%
9
18%
1-15
6
10%
4
8%
16-30
12
19%
8
16%
31-45
8
13%
5
10%
46-60
14
23%
12
24%
61-75
16
26%
12
24%
76-90
Пропущено
25
43
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 27
2
8%
3
7%
1-15
4
16%
7
16%
16-30
3
12%
8
19%
31-45
5
20%
3
7%
46-60
4
16%
8
19%
61-75
7
28%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байя - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Брагантино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Брагантино 1:0 Брагантино - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Гремио - Брагантино 3:0
Брагантино - Форталеза 3:0 Сантос - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Брагантино 1:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|37
|26
|6
|5
|61 - 27
|84
|2.
|Фламенго
|36
|21
|8
|7
|69 - 33
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|36
|19
|5
|12
|57 - 43
|62
|4.
|Коринтианс
|0:0
|37
|15
|12
|10
|39 - 34
|57
|5.
|Форталеза
|36
|16
|7
|13
|42 - 43
|55
|6.
|Брагантино
|0:1
|37
|13
|14
|10
|51 - 43
|53
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|37
|14
|10
|13
|35 - 36
|52
|8.
|Америка Минейро
|36
|12
|13
|11
|39 - 37
|49
|9.
|Сеара
|36
|11
|16
|9
|39 - 37
|49
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|14
|11
|29 - 35
|47
|12.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|13.
|Сан-Паулу
|36
|10
|15
|11
|28 - 36
|45
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|13
|6
|17
|40 - 44
|45
|15.
|Куяба
|36
|9
|16
|11
|32 - 36
|43
|16.
|Жувентуде
|36
|10
|13
|13
|34 - 41
|43
|17.
|Байя
|0:0
|37
|10
|11
|16
|39 - 49
|41
|18.
|Гремио
|0:0
|37
|11
|7
|19
|39 - 47
|40
|19.
|Спорт Ресифи
|36
|8
|10
|18
|22 - 36
|34
|20.
|Шапекоэнсе
|36
|1
|12
|23
|27 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|19
|17
|1
|1
|39 - 10
|52
|2.
|Фламенго
|18
|13
|1
|4
|31 - 14
|40
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Коринтианс
|0:0
|19
|10
|5
|4
|25 - 17
|35
|5.
|Флуминенсе
|0:0
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|6.
|Форталеза
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|13.
|Гремио
|0:0
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|14.
|Байя
|0:0
|19
|7
|6
|6
|25 - 22
|27
|15.
|Брагантино
|0:1
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|16.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|18.
|Куяба
|18
|6
|6
|6
|17 - 20
|24
|19.
|Спорт Ресифи
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|6
|12
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|9
|2
|7
|25 - 17
|29
|4.
|Брагантино
|0:1
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|14 - 21
|22
|6.
|Коринтианс
|0:0
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|8.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|9.
|Куяба
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|0:0
|19
|4
|5
|10
|14 - 22
|17
|14.
|Байя
|0:0
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|16 - 26
|13
|19.
|Гремио
|0:0
|19
|4
|1
|14
|14 - 29
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9