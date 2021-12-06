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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
0:0
Первый тайм: 33'
Сантос
0'
31' Желтая карточка
Педро Гильерме
33'
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
23
Луис
Давид
20
Марсело
Родиней
7
Рибейро
Эвертон
18
Перейра
Андреас
35
Joao
Gomes
11
Витиньо
Виктор
21
Педро
Гильерме
9
Габриэл
Барбоза
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
22
Danilo
Boza
2
Luiz
Felipe
III
13
Madson
II
25
Vinicius3
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
30
Lucas
Braga
11
Marinho
II
36
Marcos
Leonardo
23
Marcos
Guilherme
Фламенго
4-4-2
Сантос
3-4-3

Ход матча

31'
Педро Гильерме
 

История личных встреч

Фламенго
Сантос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:4
СA
4:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
К
4:2
К
2:0
СA
2:0
СA
0:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 14 0.38
Габриэл Барбоза 12 (3) 0.32
Энрике Бруно 11 0.3
Педро Гильерме 7 0.19
Витиньо Виктор 5 0.14
Перейра Андреас 5 0.14
Муниз Родриго 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.05
Котулио Матеус 2 0.05
Энрике Густаво 2 0.05
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Joao Gomes 0 0
Vitor Gabriel1 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marinho II 6 (2) 0.16
Marcos Guilherme 5 0.14
Карлос Санчес II 5 (3) 0.14
Marcos Leonardo 4 (1) 0.11
Madson II 3 0.08
Gabriel Pirani 3 0.08
Jean Mota 2 0.05
Жорже Кайо 1 0.03
Тарделли Диего 1 0.03
Raniel 1 0.03
Wagner Leonardo 1 0.03
Lucas Braga 0 0
Vinicius3 0 0
Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
Para I 0 0
Luiz Felipe III 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Энрике Бруно 7 0
Витиньо Виктор 7 0
Котулио Матеус 5 0
Рибейро Эвертон 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Виана Бруно 3 0
Мартинс Родригес 3 0
Кенеди Роберт 2 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Энрике Густаво 2 0
Педро Гильерме 2 0
Max Alves 2 0
Рамон 1 0
Алвес Диего 1 0
Тьяго Маия 1 0
Vitor Gabriel1 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marinho II 9 0
Jean Mota 6 1
Marcos Guilherme 6 0
Para I 6 0
Luiz Felipe III 5 0
Vinicius3 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 0
Жуан Пауло 4 0
Карлос Санчес II 4 0
Lucas Braga 4 0
Felipe Jonatan 4 0
Алисон II 3 0
Madson II 3 0
Перес Луан 3 0
Wagner Leonardo 3 0
Kaiky 3 0
Винисиус Оливейра 2 0
Moraes 2 0
Raniel 2 0
Danilo Boza 2 0
Marcos Leonardo 2 0
Тарделли Диего 1 0
Баптистао Лео 1 0
Жорже Кайо 1 0
Sandry Santos 1 0
Angelo Borges 1 0
Robson Reis 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
14
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
2
14%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
1
3%
3
21%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
7
24%
3
21%
76-90

Пропущено

16
25
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
5
31%
6
24%
46-60
4
25%
3
12%
61-75
3
19%
7
28%
76-90

Забито

38
19
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 26
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
5
26%
16-30
7
18%
4
21%
31-45
6
16%
1
5%
46-60
7
18%
4
21%
61-75
7
18%
5
26%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Забито

67
33
33 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 14
5 Не забивали 16
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
7
21%
16-30
12
18%
6
18%
31-45
7
10%
4
12%
46-60
13
19%
7
21%
61-75
14
21%
8
24%
76-90

Пропущено

35
39
11 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
2
6%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
9
26%
9
23%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
9
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 37 26 6 5 64 - 30 84
2. Фламенго 0:0 37 21 9 7 69 - 33 72
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 37 19 6 12 57 - 43 63
4. Коринтианс 37 15 12 10 40 - 35 57
5. Форталеза 0:1 37 16 7 14 42 - 44 55
6. Брагантино 37 13 14 10 54 - 46 53
7. Флуминенсе 37 14 9 14 35 - 38 51
8. Америка Минейро 37 12 14 11 39 - 37 50
9. Сеара 37 11 17 9 39 - 37 50
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 37 12 13 12 43 - 39 49
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 37 11 15 11 29 - 35 48
12. Сан-Паулу 3:1 37 11 15 11 31 - 37 48
13. Сантос 0:0 37 11 14 12 33 - 39 47
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 37 13 7 17 40 - 44 46
15. Куяба 1:0 37 10 16 11 33 - 36 46
16. Байя 37 11 10 16 41 - 49 43
17. Жувентуде 1:3 37 10 13 14 35 - 44 43
18. Гремио 37 11 7 19 40 - 48 40
19. Спорт Ресифи 36 8 10 18 22 - 36 34
20. Шапекоэнсе 36 1 12 23 27 - 63 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 0:0 19 13 2 4 31 - 14 41
3. Сеара 19 10 7 2 24 - 14 37
4. Коринтианс 19 10 5 4 26 - 18 35
5. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
6. Форталеза 0:1 18 10 4 4 24 - 18 34
7. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 18 10 3 5 32 - 26 33
8. Сантос 0:0 18 9 5 4 20 - 13 32
9. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
10. Америка Минейро 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Сан-Паулу 3:1 19 7 9 3 18 - 15 30
12. Жувентуде 1:3 18 8 6 4 18 - 15 30
13. Байя 19 8 5 6 27 - 22 29
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 19 8 5 6 23 - 21 29
15. Гремио 18 7 6 5 25 - 18 27
16. Куяба 1:0 19 7 6 6 18 - 20 27
17. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 5 10 3 15 - 14 25
19. Спорт Ресифи 18 5 6 7 12 - 12 21
20. Шапекоэнсе 18 0 6 12 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 9 5 4 22 - 17 32
2. Фламенго 0:0 18 8 7 3 38 - 19 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 6 5 8 14 - 21 23
6. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
7. Форталеза 0:1 19 6 3 10 18 - 26 21
8. Америка Минейро 19 4 8 7 19 - 26 20
9. Куяба 1:0 18 3 10 5 15 - 16 19
10. Сан-Паулу 3:1 18 4 6 8 13 - 22 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 19 4 4 11 14 - 24 16
14. Сантос 0:0 19 2 9 8 13 - 26 15
15. Байя 18 3 5 10 14 - 27 14
16. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
17. Гремио 19 4 1 14 15 - 30 13
18. Сеара 18 1 10 7 15 - 23 13
19. Жувентуде 1:3 19 2 7 10 17 - 29 13
20. Шапекоэнсе 18 1 6 11 14 - 32 9
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Сантос
1.57
4.85
6.50
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Где смотреть матч Фламенго 0:0 Сантос онлайн


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