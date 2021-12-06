Бразилия: Серия A 2021
31' Желтая карточкаПедро Гильерме
23
Луис
Давид
35
Joao
Gomes
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
11
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
-
48 Ryan Luka
-
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 KaikyЗащитник
-
22 Danilo BozaЗащитник
- Защитник
-
13 Madson IIПолузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
42 MoraesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 RanielНападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Robson Reis
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Carille
Ход матча
31'
История личных встреч
Фламенго
Сантос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|14
|0.38
|Габриэл Барбоза
|12 (3)
|0.32
|Энрике Бруно
|11
|0.3
|Педро Гильерме
|7
|0.19
|Витиньо Виктор
|5
|0.14
|Перейра Андреас
|5
|0.14
|Муниз Родриго
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Котулио Матеус
|2
|0.05
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Vitor Gabriel1
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marinho II
|6 (2)
|0.16
|Marcos Guilherme
|5
|0.14
|Карлос Санчес II
|5 (3)
|0.14
|Marcos Leonardo
|4 (1)
|0.11
|Madson II
|3
|0.08
|Gabriel Pirani
|3
|0.08
|Jean Mota
|2
|0.05
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Тарделли Диего
|1
|0.03
|Raniel
|1
|0.03
|Wagner Leonardo
|1
|0.03
|Lucas Braga
|0
|0
|Vinicius3
|0
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|Para I
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Котулио Матеус
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Мартинс Родригес
|3
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|9
|0
|Jean Mota
|6
|1
|Marcos Guilherme
|6
|0
|Para I
|6
|0
|Luiz Felipe III
|5
|0
|Vinicius3
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Карлос Санчес II
|4
|0
|Lucas Braga
|4
|0
|Felipe Jonatan
|4
|0
|Алисон II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Wagner Leonardo
|3
|0
|Kaiky
|3
|0
|Винисиус Оливейра
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Raniel
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Marcos Leonardo
|2
|0
|Тарделли Диего
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Sandry Santos
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Robson Reis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
14
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
2
14%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
1
3%
3
21%
46-60
6
21%
3
21%
61-75
7
24%
3
21%
76-90
Пропущено
16
25
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
5
31%
6
24%
46-60
4
25%
3
12%
61-75
3
19%
7
28%
76-90
Забито
38
19
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 26
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
5
26%
16-30
7
18%
4
21%
31-45
6
16%
1
5%
46-60
7
18%
4
21%
61-75
7
18%
5
26%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Забито
67
33
33 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 14
5 Не забивали 16
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
7
21%
16-30
12
18%
6
18%
31-45
7
10%
4
12%
46-60
13
19%
7
21%
61-75
14
21%
8
24%
76-90
Пропущено
35
39
11 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
2
6%
4
10%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
9
26%
9
23%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
9
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|37
|26
|6
|5
|64 - 30
|84
|2.
|Фламенго
|0:0
|37
|21
|9
|7
|69 - 33
|72
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|37
|19
|6
|12
|57 - 43
|63
|4.
|Коринтианс
|37
|15
|12
|10
|40 - 35
|57
|5.
|Форталеза
|0:1
|37
|16
|7
|14
|42 - 44
|55
|6.
|Брагантино
|37
|13
|14
|10
|54 - 46
|53
|7.
|Флуминенсе
|37
|14
|9
|14
|35 - 38
|51
|8.
|Америка Минейро
|37
|12
|14
|11
|39 - 37
|50
|9.
|Сеара
|37
|11
|17
|9
|39 - 37
|50
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|37
|12
|13
|12
|43 - 39
|49
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|37
|11
|15
|11
|29 - 35
|48
|12.
|Сан-Паулу
|3:1
|37
|11
|15
|11
|31 - 37
|48
|13.
|Сантос
|0:0
|37
|11
|14
|12
|33 - 39
|47
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|37
|13
|7
|17
|40 - 44
|46
|15.
|Куяба
|1:0
|37
|10
|16
|11
|33 - 36
|46
|16.
|Байя
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|17.
|Жувентуде
|1:3
|37
|10
|13
|14
|35 - 44
|43
|18.
|Гремио
|37
|11
|7
|19
|40 - 48
|40
|19.
|Спорт Ресифи
|36
|8
|10
|18
|22 - 36
|34
|20.
|Шапекоэнсе
|36
|1
|12
|23
|27 - 63
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|0:0
|19
|13
|2
|4
|31 - 14
|41
|3.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|4.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|5.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|6.
|Форталеза
|0:1
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|0:0
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|10.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Сан-Паулу
|3:1
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|12.
|Жувентуде
|1:3
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|13.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|15.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|16.
|Куяба
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|17.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|6
|12
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|0:0
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|6
|5
|8
|14 - 21
|23
|6.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|0:1
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|9.
|Куяба
|1:0
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|3:1
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|14.
|Сантос
|0:0
|19
|2
|9
|8
|13 - 26
|15
|15.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|16.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|18.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|19.
|Жувентуде
|1:3
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9