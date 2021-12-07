Бразилия: Серия A 2021
31' Желтая карточкаПедро Гильерме
36' Желтая карточкаКотулио Матеус
0:1
57' ГолMarcos Leonardo
60' Желтая карточкаMarcos Leonardo
65' Желтая карточкаKaiky
0:1
67' Не забитый пенальтиГабриэл Барбоза
72' Желтая карточкаМарсело Родиней
90' Желтая карточкаRaniel
23
Луис
Давид
35
Joao
Gomes
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
11
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
-
48 Ryan Luka
-
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 KaikyЗащитник
-
22 Danilo BozaЗащитник
- Защитник
-
13 Madson IIПолузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
42 MoraesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 RanielНападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Robson Reis
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Carille
Ход матча
31'
36'
57'
60'
65'
67'
0:1
72'
85'
90'
История личных встреч
Фламенго
Сантос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|14
|0.38
|Габриэл Барбоза
|12 (3)
|0.32
|Энрике Бруно
|11
|0.3
|Педро Гильерме
|7
|0.19
|Витиньо Виктор
|5
|0.14
|Перейра Андреас
|5
|0.14
|Муниз Родриго
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Котулио Матеус
|2
|0.05
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Vitor Gabriel1
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marinho II
|6 (2)
|0.16
|Marcos Guilherme
|5
|0.14
|Marcos Leonardo
|5 (1)
|0.14
|Карлос Санчес II
|5 (3)
|0.14
|Madson II
|3
|0.08
|Gabriel Pirani
|3
|0.08
|Jean Mota
|2
|0.05
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Тарделли Диего
|1
|0.03
|Raniel
|1
|0.03
|Wagner Leonardo
|1
|0.03
|Lucas Braga
|0
|0
|Vinicius3
|0
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|Para I
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Котулио Матеус
|6
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Мартинс Родригес
|3
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|9
|0
|Jean Mota
|6
|1
|Marcos Guilherme
|6
|0
|Para I
|6
|0
|Luiz Felipe III
|5
|0
|Vinicius3
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Карлос Санчес II
|4
|0
|Lucas Braga
|4
|0
|Felipe Jonatan
|4
|0
|Kaiky
|4
|0
|Алисон II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Raniel
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Wagner Leonardo
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Винисиус Оливейра
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Тарделли Диего
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Sandry Santos
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Robson Reis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 26
5
17%
1
7%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
1
3%
4
27%
46-60
6
21%
3
20%
61-75
7
24%
3
20%
76-90
Пропущено
17
25
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
6
35%
6
24%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Забито
38
19
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 27
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
5
26%
16-30
7
18%
4
21%
31-45
6
16%
1
5%
46-60
7
18%
4
21%
61-75
7
18%
5
26%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
4
29%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Забито
67
34
33 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 20
24 Забивали первыми 15
6 Не забивали 16
11
16%
1
3%
1-15
10
15%
7
21%
16-30
12
18%
6
18%
31-45
7
10%
5
15%
46-60
13
19%
7
21%
61-75
14
21%
8
24%
76-90
Пропущено
36
39
11 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 19
2
6%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
6
17%
7
18%
31-45
10
28%
9
23%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
9
25%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Гремио - Фламенго 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|37
|26
|6
|5
|64 - 30
|84
|2.
|Фламенго
|37
|21
|8
|8
|69 - 34
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|37
|19
|6
|12
|57 - 43
|63
|4.
|Коринтианс
|37
|15
|12
|10
|40 - 35
|57
|5.
|Форталеза
|37
|16
|7
|14
|42 - 44
|55
|6.
|Брагантино
|37
|13
|14
|10
|54 - 46
|53
|7.
|Флуминенсе
|37
|14
|9
|14
|35 - 38
|51
|8.
|Америка Минейро
|37
|12
|14
|11
|39 - 37
|50
|9.
|Сеара
|37
|11
|17
|9
|39 - 37
|50
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|37
|12
|14
|11
|31 - 36
|50
|11.
|Сантос
|37
|12
|13
|12
|34 - 39
|49
|12.
|Сан-Паулу
|37
|11
|15
|11
|31 - 37
|48
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|37
|12
|12
|13
|44 - 41
|48
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|13
|7
|17
|40 - 44
|46
|15.
|Куяба
|37
|10
|16
|11
|33 - 36
|46
|16.
|Байя
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|17.
|Жувентуде
|37
|10
|13
|14
|35 - 44
|43
|18.
|Гремио
|37
|11
|7
|19
|40 - 48
|40
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|37
|8
|11
|18
|22 - 36
|35
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|37
|1
|13
|23
|27 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|19
|13
|1
|5
|31 - 15
|40
|3.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|4.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|5.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|6.
|Форталеза
|18
|10
|4
|4
|24 - 18
|34
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|8.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|9.
|Сан-Паулу
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|8
|6
|5
|29 - 22
|30
|11.
|Америка Минейро
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|12.
|Жувентуде
|18
|8
|6
|4
|18 - 15
|30
|13.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|15.
|Гремио
|18
|7
|6
|5
|25 - 18
|27
|16.
|Куяба
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|17.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|10
|3
|15 - 14
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|18
|5
|6
|7
|12 - 12
|21
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|19
|0
|7
|12
|13 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|9
|5
|4
|22 - 17
|32
|2.
|Фламенго
|18
|8
|7
|3
|38 - 19
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|6.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|7.
|Форталеза
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|9.
|Куяба
|18
|3
|10
|5
|15 - 16
|19
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|6
|8
|13 - 22
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Сантос
|19
|3
|8
|8
|14 - 26
|17
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|14.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|19
|3
|5
|11
|10 - 24
|14
|16.
|Байя
|18
|3
|5
|10
|14 - 27
|14
|17.
|Жувентуде
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|18.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|19.
|Сеара
|18
|1
|10
|7
|15 - 23
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|0:0
|18
|1
|6
|11
|14 - 32
|9