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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:0
Второй тайм: 64'
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Лео Перейра
18' Желтая карточка
Willian Moraes
33' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
52' Желтая карточка
Маркес Лукас
64'

Ход матча

15'
 
Лео Перейра
18'
Willian Moraes
 
33'
 
Да Мотта Роберт
46'
Wanderson VIII
Eder 2
 
52'
Маркес Лукас
 
62'
Jonas Toro
Rickson
 
63'
Andre1
Willian Moraes
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Фламенго
2.60
3.68
4.50
Все Коэффициенты
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Маркес
Лукас
4
Eder
2
6
Энрике
Артур
II
8
Marlon
Freitas
7
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
11
Janderson
9
Монтенегро
Брайан
10
Rickson
45
Hugo
Nogueira
41
Gabriel
Noga
30
Виана
Бруно
4
Лео
Перейра
46
Уэсли
Лопес
26
Да
Мотта
Роберт
35
Joao
Gomes
6
Мартинс
Родригес
57
Андре
Силва
13
Лазаро
63
Vitor
Gabriel1
Атлетико Гойяненсе
4-3-3
Фламенго
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Фламенго

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 6 (1) 0.16
Паулу Жоау 4 (1) 0.11
Gabriel Baralhas 4 0.11
Janderson 3 0.08
Marlon Freitas 3 (2) 0.08
Nathan VI 2 0.05
Andre1 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Энрике Артур II 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 14 0.37
Габриэл Барбоза 12 (3) 0.32
Энрике Бруно 11 0.29
Педро Гильерме 7 0.18
Витиньо Виктор 5 0.13
Перейра Андреас 5 0.13
Муниз Родриго 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.05
Котулио Матеус 2 0.05
Энрике Густаво 2 0.05
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Joao Gomes 0 0
Vitor Gabriel1 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 11 1
Ze Roberto III 8 0
Eder 2 8 0
Janderson 7 0
Andre1 6 0
Miguel Castro Rocha Igor6 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Marlon Freitas 5 0
Натанаэл 4 0
Nathan VI 4 0
Wanderson VIII 3 0
Arnaldo II 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Jonas Toro 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Rickson 1 0
Энрике Артур II 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Энрике Бруно 7 0
Витиньо Виктор 7 0
Габриэл Барбоза 5 1
Котулио Матеус 6 0
Рибейро Эвертон 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Лео Перейра 3 0
Перейра Андреас 3 0
Марсело Родиней 3 0
Виана Бруно 3 0
Педро Гильерме 3 0
Мартинс Родригес 3 0
Max Alves 3 0
Кенеди Роберт 2 0
Энрике Густаво 2 0
Рамон 1 0
Алвес Диего 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Тьяго Маия 1 0
Vitor Gabriel1 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
38
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
0
0%
6
16%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
4
25%
6
16%
46-60
3
19%
7
18%
61-75
6
38%
7
18%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
5
38%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
6
32%
76-90

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 23
1
7%
5
17%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
4
27%
5
17%
31-45
3
20%
1
3%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
4
27%
7
24%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Забито

31
67
9 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 24
13 Не забивали 6
1
3%
11
16%
1-15
3
10%
10
15%
16-30
5
16%
12
18%
31-45
7
23%
7
10%
46-60
5
16%
13
19%
61-75
10
32%
14
21%
76-90

Пропущено

36
36
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 24
3
8%
2
6%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
9
25%
6
17%
31-45
6
17%
10
28%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
9
25%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1
Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Сантос 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1
Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:4 38 26 6 6 66 - 34 84
2. Фламенго 0:0 38 21 9 8 69 - 34 72
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 38 20 6 12 58 - 43 66
4. Коринтианс 0:0 38 15 13 10 40 - 35 58
5. Форталеза 1:1 38 16 8 14 43 - 45 56
6. Флуминенсе 2:0 38 15 9 14 37 - 38 54
7. Брагантино 0:0 38 13 15 10 54 - 46 54
8. Америка Минейро 2:0 38 13 14 11 41 - 37 53
9. Атлетико Гойяненсе 0:0 38 12 15 11 31 - 36 51
10. Сеара 0:1 38 11 17 10 39 - 38 50
11. Куяба 1:0 38 11 16 11 34 - 36 49
12. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 38 12 13 13 44 - 41 49
13. Сантос 0:1 38 12 13 13 34 - 40 49
14. Сан-Паулу 0:2 38 11 15 12 31 - 39 48
15. Атлетико Паранаэнсе 1:1 38 13 8 17 41 - 45 47
16. Байя 1:1 38 11 11 16 42 - 50 44
17. Жувентуде 0:0 38 10 14 14 35 - 44 44
18. Гремио 4:2 38 12 7 19 44 - 50 43
19. Спорт Ресифи 1:1 38 9 11 18 24 - 37 38
20. Шапекоэнсе 0:2 38 1 12 25 27 - 66 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:4 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 0:0 19 13 1 5 31 - 15 40
3. Флуминенсе 2:0 19 11 5 3 23 - 14 38
4. Сеара 0:1 19 10 7 2 24 - 14 37
5. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 11 3 5 33 - 26 36
6. Коринтианс 0:0 19 10 5 4 26 - 18 35
7. Форталеза 1:1 19 10 5 4 25 - 19 35
8. Америка Минейро 2:0 19 9 6 4 22 - 11 33
9. Сантос 0:1 19 9 5 5 20 - 14 32
10. Жувентуде 0:0 19 8 7 4 18 - 15 31
11. Гремио 4:2 19 8 6 5 29 - 20 30
12. Сан-Паулу 0:2 19 7 9 3 18 - 15 30
13. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 8 6 5 29 - 22 30
14. Байя 1:1 19 8 5 6 27 - 22 29
15. Атлетико Паранаэнсе 1:1 19 8 5 6 23 - 21 29
16. Брагантино 0:0 19 6 10 3 27 - 20 28
17. Куяба 1:0 19 7 6 6 18 - 20 27
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 5 11 3 15 - 14 26
19. Спорт Ресифи 1:1 19 5 7 7 13 - 13 22
20. Шапекоэнсе 0:2 19 0 6 13 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 8 8 3 38 - 19 32
2. Атлетико Минейро 2:4 19 9 5 5 24 - 21 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 0:0 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 7 4 8 16 - 22 25
6. Коринтианс 0:0 19 5 8 6 14 - 17 23
7. Куяба 1:0 19 4 10 5 16 - 16 22
8. Форталеза 1:1 19 6 3 10 18 - 26 21
9. Америка Минейро 2:0 19 4 8 7 19 - 26 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 4 7 8 15 - 19 19
11. Сан-Паулу 0:2 19 4 6 9 13 - 24 18
12. Атлетико Паранаэнсе 1:1 19 5 3 11 18 - 24 18
13. Сантос 0:1 19 3 8 8 14 - 26 17
14. Флуминенсе 2:0 19 4 4 11 14 - 24 16
15. Спорт Ресифи 1:1 19 4 4 11 11 - 24 16
16. Байя 1:1 19 3 6 10 15 - 28 15
17. Сеара 0:1 19 1 10 8 15 - 24 13
18. Жувентуде 0:0 19 2 7 10 17 - 29 13
19. Гремио 4:2 19 4 1 14 15 - 30 13
20. Шапекоэнсе 0:2 19 1 6 12 14 - 34 9
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Фламенго
2.60
3.68
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:0 Фламенго онлайн


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