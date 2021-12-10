Бразилия: Серия A 2021
0:0
Второй тайм: 64'
15' Желтая карточкаЛео Перейра
18' Желтая карточкаWillian Moraes
33' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
52' Желтая карточкаМаркес Лукас
Ход матча
15'
18'
33'
46'
52'
62'
63'
4
Eder
2
11
Janderson
10
Rickson
41
Gabriel
Noga
30
Виана
Бруно
46
Уэсли
Лопес
35
Joao
Gomes
57
Андре
Силва
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JandersonНападающий
- Нападающий
-
10 RicksonНападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
15 Andre LimaПолузащитник
-
19 LucaoНападающий
-
-
-
17 Andre1
-
18 Jonas Toro
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Gabriel NogaЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
46 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Андре СилваПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
47 Werton
-
48 Ryan Luka
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|6 (1)
|0.16
|Паулу Жоау
|4 (1)
|0.11
|Gabriel Baralhas
|4
|0.11
|Janderson
|3
|0.08
|Marlon Freitas
|3 (2)
|0.08
|Nathan VI
|2
|0.05
|Andre1
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Энрике Артур II
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|14
|0.37
|Габриэл Барбоза
|12 (3)
|0.32
|Энрике Бруно
|11
|0.29
|Педро Гильерме
|7
|0.18
|Витиньо Виктор
|5
|0.13
|Перейра Андреас
|5
|0.13
|Муниз Родриго
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Котулио Матеус
|2
|0.05
|Энрике Густаво
|2
|0.05
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Vitor Gabriel1
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|11
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Eder 2
|8
|0
|Janderson
|7
|0
|Andre1
|6
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Marlon Freitas
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Wanderson VIII
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Gabriel Baralhas
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Jonas Toro
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Энрике Артур II
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Энрике Бруно
|7
|0
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|1
|Котулио Матеус
|6
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Лео Перейра
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Мартинс Родригес
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Энрике Густаво
|2
|0
|Рамон
|1
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
38
3 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
25 Не забивали 20
0
0%
6
16%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
4
25%
6
16%
46-60
3
19%
7
18%
61-75
6
38%
7
18%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
5
38%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
31%
6
32%
76-90
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 23
1
7%
5
17%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
4
27%
5
17%
31-45
3
20%
1
3%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
4
27%
7
24%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Забито
31
67
9 В 1-м тайме 33
22 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 24
13 Не забивали 6
1
3%
11
16%
1-15
3
10%
10
15%
16-30
5
16%
12
18%
31-45
7
23%
7
10%
46-60
5
16%
13
19%
61-75
10
32%
14
21%
76-90
Пропущено
36
36
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 24
3
8%
2
6%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
9
25%
6
17%
31-45
6
17%
10
28%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
9
25%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1
Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Сантос 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1
Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:4
|38
|26
|6
|6
|66 - 34
|84
|2.
|Фламенго
|0:0
|38
|21
|9
|8
|69 - 34
|72
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|38
|20
|6
|12
|58 - 43
|66
|4.
|Коринтианс
|0:0
|38
|15
|13
|10
|40 - 35
|58
|5.
|Форталеза
|1:1
|38
|16
|8
|14
|43 - 45
|56
|6.
|Флуминенсе
|2:0
|38
|15
|9
|14
|37 - 38
|54
|7.
|Брагантино
|0:0
|38
|13
|15
|10
|54 - 46
|54
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|38
|13
|14
|11
|41 - 37
|53
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|38
|12
|15
|11
|31 - 36
|51
|10.
|Сеара
|0:1
|38
|11
|17
|10
|39 - 38
|50
|11.
|Куяба
|1:0
|38
|11
|16
|11
|34 - 36
|49
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|38
|12
|13
|13
|44 - 41
|49
|13.
|Сантос
|0:1
|38
|12
|13
|13
|34 - 40
|49
|14.
|Сан-Паулу
|0:2
|38
|11
|15
|12
|31 - 39
|48
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|38
|13
|8
|17
|41 - 45
|47
|16.
|Байя
|1:1
|38
|11
|11
|16
|42 - 50
|44
|17.
|Жувентуде
|0:0
|38
|10
|14
|14
|35 - 44
|44
|18.
|Гремио
|4:2
|38
|12
|7
|19
|44 - 50
|43
|19.
|Спорт Ресифи
|1:1
|38
|9
|11
|18
|24 - 37
|38
|20.
|Шапекоэнсе
|0:2
|38
|1
|12
|25
|27 - 66
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:4
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|0:0
|19
|13
|1
|5
|31 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|2:0
|19
|11
|5
|3
|23 - 14
|38
|4.
|Сеара
|0:1
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|19
|11
|3
|5
|33 - 26
|36
|6.
|Коринтианс
|0:0
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|7.
|Форталеза
|1:1
|19
|10
|5
|4
|25 - 19
|35
|8.
|Америка Минейро
|2:0
|19
|9
|6
|4
|22 - 11
|33
|9.
|Сантос
|0:1
|19
|9
|5
|5
|20 - 14
|32
|10.
|Жувентуде
|0:0
|19
|8
|7
|4
|18 - 15
|31
|11.
|Гремио
|4:2
|19
|8
|6
|5
|29 - 20
|30
|12.
|Сан-Паулу
|0:2
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 22
|30
|14.
|Байя
|1:1
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|16.
|Брагантино
|0:0
|19
|6
|10
|3
|27 - 20
|28
|17.
|Куяба
|1:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|5
|11
|3
|15 - 14
|26
|19.
|Спорт Ресифи
|1:1
|19
|5
|7
|7
|13 - 13
|22
|20.
|Шапекоэнсе
|0:2
|19
|0
|6
|13
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|19
|8
|8
|3
|38 - 19
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|2:4
|19
|9
|5
|5
|24 - 21
|32
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|0:0
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|6.
|Коринтианс
|0:0
|19
|5
|8
|6
|14 - 17
|23
|7.
|Куяба
|1:0
|19
|4
|10
|5
|16 - 16
|22
|8.
|Форталеза
|1:1
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|9.
|Америка Минейро
|2:0
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|19
|4
|7
|8
|15 - 19
|19
|11.
|Сан-Паулу
|0:2
|19
|4
|6
|9
|13 - 24
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|19
|5
|3
|11
|18 - 24
|18
|13.
|Сантос
|0:1
|19
|3
|8
|8
|14 - 26
|17
|14.
|Флуминенсе
|2:0
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|1:1
|19
|4
|4
|11
|11 - 24
|16
|16.
|Байя
|1:1
|19
|3
|6
|10
|15 - 28
|15
|17.
|Сеара
|0:1
|19
|1
|10
|8
|15 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|0:0
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|19.
|Гремио
|4:2
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|0:2
|19
|1
|6
|12
|14 - 34
|9