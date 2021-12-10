Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Г О О О О Л - Жонас Торо бьет в цель!

89' Жандерсон уходит с поля. Андре Лима выходит вместо него

82' Г О О О О Л - Лукао бьет в цель!

78' Лазаро уходит с поля. Matheus Franca выходит вместо него

78' Монтенегро Брайан уходит с поля. Лукао выходит вместо него

75' Андре Силва уходит с поля. Thiago Rodrigues выходит вместо него

74' Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи

73' Rickson получил желтую карточку от судьи

63' Rickson уходит с поля. Жонас Торо выходит вместо него

52' Маркес Лукас получил желтую карточку от судьи

46' Эдер уходит с поля. Вандерсон выходит вместо него