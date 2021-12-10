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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
2:0
Конец матча
Фламенго
0'
15' Желтая карточка
Лео Перейра
18' Желтая карточка
Willian Moraes
33' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
52' Желтая карточка
Маркес Лукас
73' Желтая карточка
Rickson
74' Желтая карточка
Marlon Freitas
1:0
82' Гол
Lucao
2:0
90' Гол
Jonas Toro
90'+8
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Маркес
Лукас
4
Eder
2
6
Энрике
Артур
II
8
Marlon
Freitas
7
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
11
Janderson
9
Монтенегро
Брайан
10
Rickson
45
Hugo
Nogueira
41
Gabriel
Noga
30
Виана
Бруно
4
Лео
Перейра
46
Уэсли
Лопес
26
Да
Мотта
Роберт
35
Joao
Gomes
6
Мартинс
Родригес
57
Андре
Силва
13
Лазаро
63
Vitor
Gabriel1
Атлетико Гойяненсе
4-3-3
Фламенго
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Фламенго

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:0
К
1:2
СA
0:3
К
0:0
СA
1:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 6 (1) 0.16
Паулу Жоау 4 (1) 0.11
Gabriel Baralhas 4 0.11
Marlon Freitas 3 (2) 0.08
Janderson 3 0.08
Lucao 2 0.05
Nathan VI 2 0.05
Andre1 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Энрике Артур II 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Jonas Toro 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 14 0.37
Габриэл Барбоза 12 (3) 0.32
Энрике Бруно 11 0.29
Педро Гильерме 7 0.18
Витиньо Виктор 5 0.13
Перейра Андреас 5 0.13
Муниз Родриго 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.05
Котулио Матеус 2 0.05
Энрике Густаво 2 0.05
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Joao Gomes 0 0
Vitor Gabriel1 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 11 1
Ze Roberto III 8 0
Eder 2 8 0
Janderson 7 0
Marlon Freitas 6 0
Andre1 6 0
Miguel Castro Rocha Igor6 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Натанаэл 4 0
Nathan VI 4 0
Wanderson VIII 3 0
Arnaldo II 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Маркес Лукас 2 0
Rickson 2 0
Jonas Toro 2 0
Lucao 1 0
Энрике Артур II 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Энрике Бруно 7 0
Витиньо Виктор 7 0
Габриэл Барбоза 5 1
Котулио Матеус 6 0
Рибейро Эвертон 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Лео Перейра 3 0
Перейра Андреас 3 0
Марсело Родиней 3 0
Виана Бруно 3 0
Педро Гильерме 3 0
Мартинс Родригес 3 0
Max Alves 3 0
Кенеди Роберт 2 0
Энрике Густаво 2 0
Рамон 1 0
Алвес Диего 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Тьяго Маия 1 0
Vitor Gabriel1 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
38
3 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
25 Не забивали 21
0
0%
6
16%
1-15
2
11%
5
13%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
4
22%
6
16%
46-60
3
17%
7
18%
61-75
8
44%
7
18%
76-90

Пропущено

13
21
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
5
38%
4
19%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
8
38%
76-90

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
26 Не забивали 24
1
7%
5
17%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
4
27%
5
17%
31-45
3
20%
1
3%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
4
27%
7
24%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
30%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Забито

33
67
9 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 24
13 Не забивали 7
1
3%
11
16%
1-15
3
9%
10
15%
16-30
5
15%
12
18%
31-45
7
21%
7
10%
46-60
5
15%
13
19%
61-75
12
36%
14
21%
76-90

Пропущено

36
38
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 25
3
8%
2
5%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
9
25%
6
16%
31-45
6
17%
10
26%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
9
25%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 1:1
Атлетико Гойяненсе - Сеара 1:1 Америка Минейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Фламенго
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фламенго - Сантос 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Фламенго - Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1
Гремио - Фламенго 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67 - 34 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69 - 36 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 38 20 6 12 58 - 43 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44 - 45 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40 - 36 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55 - 46 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38 - 38 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41 - 37 53
9. Атлетико Гойяненсе 38 13 14 11 33 - 36 53
10. Сантос 38 12 14 12 35 - 40 50
11. Сеара 38 11 17 10 39 - 38 50
12. Сан-Паулу 38 11 15 12 31 - 39 48
13. Интернасьонал Порту Алегре 38 12 12 14 44 - 42 48
14. Атлетико Паранаэнсе 38 13 8 17 41 - 45 47
15. Куяба 38 10 17 11 34 - 37 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36 - 44 46
17. Гремио 38 12 7 19 44 - 51 43
18. Байя 38 11 10 17 42 - 51 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24 - 37 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 19 13 1 5 31 - 15 40
3. Флуминенсе 19 11 5 3 24 - 14 38
4. Сеара 19 10 7 2 24 - 14 37
5. Форталеза 19 11 4 4 26 - 19 37
6. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 3 5 33 - 26 36
7. Коринтианс 19 10 5 4 26 - 18 35
8. Америка Минейро 19 9 6 4 22 - 11 33
9. Жувентуде 19 9 6 4 19 - 15 33
10. Сантос 19 9 6 4 21 - 14 33
11. Гремио 19 8 6 5 29 - 21 30
12. Брагантино 19 7 9 3 28 - 20 30
13. Сан-Паулу 19 7 9 3 18 - 15 30
14. Интернасьонал Порту Алегре 19 8 6 5 29 - 22 30
15. Байя 19 8 5 6 27 - 22 29
16. Атлетико Паранаэнсе 19 8 5 6 23 - 21 29
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 10 3 17 - 14 28
18. Куяба 19 7 6 6 18 - 20 27
19. Спорт Ресифи 19 5 7 7 13 - 13 22
20. Шапекоэнсе 19 0 6 13 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 9 5 5 25 - 21 32
2. Фламенго 19 8 7 4 38 - 21 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 19 7 4 8 16 - 22 25
6. Коринтианс 19 5 7 7 14 - 18 22
7. Форталеза 19 6 3 10 18 - 26 21
8. Америка Минейро 19 4 8 7 19 - 26 20
9. Куяба 19 3 11 5 16 - 17 20
10. Сан-Паулу 19 4 6 9 13 - 24 18
11. Атлетико Паранаэнсе 19 5 3 11 18 - 24 18
12. Интернасьонал Порту Алегре 19 4 6 9 15 - 20 18
13. Сантос 19 3 8 8 14 - 26 17
14. Флуминенсе 19 4 4 11 14 - 24 16
15. Спорт Ресифи 19 4 4 11 11 - 24 16
16. Байя 19 3 5 11 15 - 29 14
17. Гремио 19 4 1 14 15 - 30 13
18. Сеара 19 1 10 8 15 - 24 13
19. Жувентуде 19 2 7 10 17 - 29 13
20. Шапекоэнсе 19 1 6 12 14 - 35 9
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Жонас Торо бьет в цель!
  • 89'
    Жандерсон уходит с поля. Андре Лима выходит вместо него
  • 86'
    Витор Габриэл уходит с поля. Ryan Luka выходит вместо него
  • 86'
    Виана Бруно уходит с поля. Werton выходит вместо него
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Лукао бьет в цель!
  • 78'
    Лазаро уходит с поля. Matheus Franca выходит вместо него
  • 78'
    Монтенегро Брайан уходит с поля. Лукао выходит вместо него
  • 75'
    Андре Силва уходит с поля. Thiago Rodrigues выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    73'
    Rickson получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Виллиан Мораес уходит с поля. Андре Луис выходит вместо него
  • 63'
    Rickson уходит с поля. Жонас Торо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Маркес Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Эдер уходит с поля. Вандерсон выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Виллиан Мораес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Лео Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 2:0 Фламенго онлайн


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