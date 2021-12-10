Бразилия: Серия A 2021
1:1
Конец матча
15' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon III
1:0
29' ГолMikael
1:1
43' ГолKhellven
56' Желтая карточкаАзеведо Марсио
1:1
64' Не забитый пенальтиHenrique Souza Ewerthon III
Ход матча
29'
1:0
43'
1:1
56'
64'
67'
79'
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
44
Чико
Флорес
56
Sander
91
Виктор
Педро
10
Густаво
Луис
99
Mikael
37
Lucas
Fasson
30
Luan
Patrick
13
Khellven
19
Jaderson
- Основной состав
- Вратарь
-
66 ЭвертонЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
56 SanderЗащитник
-
91 Виктор ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Betinho2
-
2 Hayner
-
1 Mailson2
-
35 Sabino2
-
13 Renzo
-
59 Flavio Souza
-
Главный тренер: Gustavo Florentin
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Lucas FassonЗащитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
-
13 KhellvenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 JadersonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Bissoli
-
-
78 Julimar
-
Главный тренер: Alberto Valentim
История личных встреч
Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
72.2%
16.7%
2 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спорт Ресифи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mikael
|8 (1)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|3
|0.08
|Густаво Луис
|2
|0.05
|Jose Welison
|2
|0.05
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.05
|Да Силва Лусиано
|1
|0.03
|Marcao VI
|1
|0.03
|Sander
|1
|0.03
|Чико Флорес
|1
|0.03
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.03
|Leandro Barcia
|1
|0.03
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.03
|Everaldo
|0
|0
|Patric II
|0
|0
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|Hayner
|0
|0
|Эвертон
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|6
|0.16
|Renato Kayzer
|6
|0.16
|Роша Педро
|4
|0.11
|Nikao
|3 (1)
|0.08
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.08
|Bissoli
|3 (1)
|0.08
|Марсиньо Силва
|2
|0.05
|Khellven
|2
|0.05
|Витиньо Витор V
|2
|0.05
|Jadson I
|2
|0.05
|Christian Cardoso
|2
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.03
|Abner2
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Карточки
Спорт Ресифи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Луис
|8
|1
|Паулиньо Жозе
|9
|0
|Marcao VI
|9
|0
|Эрнанес Лима
|6
|1
|Jose Welison
|6
|0
|Santiago Trellez Viveros
|5
|0
|Рафаэл Тьере
|5
|0
|Андре Филипе
|4
|0
|Sander
|4
|0
|Sabino2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Hayner
|3
|0
|Mikael
|3
|0
|Тиаго Невес
|1
|1
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Ronaldo II
|2
|0
|Mailson2
|2
|0
|Emaxwell
|0
|1
|Чико Флорес
|1
|0
|Эдуардо Карлос
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Неилтон Мейра
|1
|0
|Ricardinho IV
|1
|0
|Luan Polli
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Thiago Xavier II
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|Betinho2
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Victor Gabriel
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|7
|1
|Ivaldo
|8
|0
|Nikao
|6
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|David Terans
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|Renato Kayzer
|4
|0
|Nicolas Hernandez2
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|Марсиньо Силва
|2
|1
|Фернандо Матос
|3
|0
|Лео Ситтадини
|3
|0
|Abner2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Дос Сантос Адербар
|2
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Bissoli
|2
|0
|Азеведо Марсио
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
29 Не забивали 27
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
3
23%
5
22%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
15%
8
35%
61-75
2
15%
1
4%
76-90
Забито
14
24
2 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
27 Не забивали 25
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
7%
9
38%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
5
36%
2
8%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
19%
6
30%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
9
43%
4
20%
76-90
Забито
27
43
6 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
1
4%
2
5%
1-15
1
4%
2
5%
16-30
4
15%
15
35%
31-45
6
22%
7
16%
46-60
6
22%
10
23%
61-75
9
33%
7
16%
76-90
Пропущено
34
43
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 28
6
18%
7
16%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
7
21%
6
14%
31-45
5
15%
9
21%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
11
32%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Спорт Ресифи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шапекоэнсе - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0
Сеара - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Америка Минейро 2:3 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|38
|26
|6
|6
|67 - 34
|84
|2.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|69 - 36
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|20
|6
|12
|58 - 43
|66
|4.
|Форталеза
|38
|17
|7
|14
|44 - 45
|58
|5.
|Коринтианс
|38
|15
|12
|11
|40 - 36
|57
|6.
|Брагантино
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|7.
|Флуминенсе
|38
|15
|9
|14
|38 - 38
|54
|8.
|Америка Минейро
|38
|13
|14
|11
|41 - 37
|53
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|13
|14
|11
|33 - 36
|53
|10.
|Сантос
|38
|12
|14
|12
|35 - 40
|50
|11.
|Сеара
|38
|11
|17
|10
|39 - 38
|50
|12.
|Сан-Паулу
|38
|11
|15
|12
|31 - 39
|48
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|12
|12
|14
|44 - 42
|48
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|13
|8
|17
|41 - 45
|47
|15.
|Куяба
|38
|10
|17
|11
|34 - 37
|47
|16.
|Жувентуде
|38
|11
|13
|14
|36 - 44
|46
|17.
|Гремио
|38
|12
|7
|19
|44 - 51
|43
|18.
|Байя
|38
|11
|10
|17
|42 - 51
|43
|19.
|Спорт Ресифи
|38
|9
|11
|18
|24 - 37
|38
|20.
|Шапекоэнсе
|38
|1
|12
|25
|27 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|19
|13
|1
|5
|31 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|19
|11
|5
|3
|24 - 14
|38
|4.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|5.
|Форталеза
|19
|11
|4
|4
|26 - 19
|37
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|3
|5
|33 - 26
|36
|7.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|6
|4
|22 - 11
|33
|9.
|Жувентуде
|19
|9
|6
|4
|19 - 15
|33
|10.
|Сантос
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|11.
|Гремио
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|12.
|Брагантино
|19
|7
|9
|3
|28 - 20
|30
|13.
|Сан-Паулу
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|8
|6
|5
|29 - 22
|30
|15.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|10
|3
|17 - 14
|28
|18.
|Куяба
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|5
|7
|7
|13 - 13
|22
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|0
|6
|13
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|9
|5
|5
|25 - 21
|32
|2.
|Фламенго
|19
|8
|7
|4
|38 - 21
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|6.
|Коринтианс
|19
|5
|7
|7
|14 - 18
|22
|7.
|Форталеза
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|9.
|Куяба
|19
|3
|11
|5
|16 - 17
|20
|10.
|Сан-Паулу
|19
|4
|6
|9
|13 - 24
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|3
|11
|18 - 24
|18
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|4
|6
|9
|15 - 20
|18
|13.
|Сантос
|19
|3
|8
|8
|14 - 26
|17
|14.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|11 - 24
|16
|16.
|Байя
|19
|3
|5
|11
|15 - 29
|14
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|18.
|Сеара
|19
|1
|10
|8
|15 - 24
|13
|19.
|Жувентуде
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|1
|6
|12
|14 - 35
|9