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Бразилия: Серия A 2021

2021
Спорт Ресифи
1:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
15' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon III
1:0
29' Гол
Mikael
1:1
43' Гол
Khellven
56' Желтая карточка
Азеведо Марсио
1:1
64' Не забитый пенальти
Henrique Souza Ewerthon III
90'+5
92
Эдуардо
Карлос
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
44
Чико
Флорес
56
Sander
91
Виктор
Педро
5
Ronaldo
II
10
Густаво
Луис
97
Henrique
Souza
Ewerthon
III
94
Паулиньо
Жозе
99
Mikael
99
Bento
Krepski
37
Lucas
Fasson
30
Luan
Patrick
13
Khellven
42
Silvestre
Fernando
15
Jader
Barbosa
6
Азеведо
Марсио
19
Jaderson
31
Педринью
Роша
38
Alessandro
Vinicius2
Спорт Ресифи
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1

История личных встреч

Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
72.2%
16.7%
2 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
БСА
0:1
БСА
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael 8 (1) 0.21
Паулиньо Жозе 3 0.08
Густаво Луис 2 0.05
Jose Welison 2 0.05
Андре Филипе 2 (1) 0.05
Да Силва Лусиано 1 0.03
Marcao VI 1 0.03
Sander 1 0.03
Чико Флорес 1 0.03
Santiago Trellez Viveros 1 0.03
Leandro Barcia 1 0.03
Тиаго Невес 1 (1) 0.03
Everaldo 0 0
Patric II 0 0
Henrique Souza Ewerthon III 0 0
Hayner 0 0
Эвертон 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 0.16
Renato Kayzer 6 0.16
Роша Педро 4 0.11
Nikao 3 (1) 0.08
Nascimento Leite Matheus3 3 0.08
Bissoli 3 (1) 0.08
Марсиньо Силва 2 0.05
Khellven 2 0.05
Витиньо Витор V 2 0.05
Jadson I 2 0.05
Christian Cardoso 2 0.05
Энрике Педру II 1 0.03
Thiago Heleno 1 0.03
Фернандо Матос 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.03
Abner2 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Луис 8 1
Паулиньо Жозе 9 0
Marcao VI 9 0
Эрнанес Лима 6 1
Jose Welison 6 0
Santiago Trellez Viveros 5 0
Рафаэл Тьере 5 0
Андре Филипе 4 0
Sander 4 0
Sabino2 4 0
Everaldo 3 0
Hayner 3 0
Mikael 3 0
Тиаго Невес 1 1
Да Силва Лусиано 2 0
Майдана Яго 2 0
Ronaldo II 2 0
Mailson2 2 0
Emaxwell 0 1
Чико Флорес 1 0
Эдуардо Карлос 1 0
Энрике Педро 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Ricardinho IV 1 0
Luan Polli 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Thiago Xavier II 1 0
Henrique Souza Ewerthon III 1 0
Betinho2 1 0
Marquinhos2 1 0
Эвертон 1 0
Victor Gabriel 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 7 1
Ivaldo 8 0
Nikao 6 0
Christian Cardoso 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
David Terans 5 0
Nascimento Leite Matheus3 5 0
Renato Kayzer 4 0
Nicolas Hernandez2 4 0
Erick2 4 0
Марсиньо Силва 2 1
Фернандо Матос 3 0
Лео Ситтадини 3 0
Abner2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Дос Сантос Адербар 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Bissoli 2 0
Азеведо Марсио 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
29 Не забивали 27
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
3
23%
5
22%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
15%
8
35%
61-75
2
15%
1
4%
76-90

Забито

14
24
2 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
27 Не забивали 25
1
7%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
7%
9
38%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
5
36%
2
8%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
19%
6
30%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
9
43%
4
20%
76-90

Забито

27
43
6 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
1
4%
2
5%
1-15
1
4%
2
5%
16-30
4
15%
15
35%
31-45
6
22%
7
16%
46-60
6
22%
10
23%
61-75
9
33%
7
16%
76-90

Пропущено

34
43
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 28
6
18%
7
16%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
7
21%
6
14%
31-45
5
15%
9
21%
46-60
3
9%
9
21%
61-75
11
32%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Спорт Ресифи
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шапекоэнсе - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0
Сеара - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Америка Минейро 2:3 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67 - 34 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69 - 36 71
3. Палмейрас Сан-Паулу 38 20 6 12 58 - 43 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44 - 45 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40 - 36 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55 - 46 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38 - 38 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41 - 37 53
9. Атлетико Гойяненсе 38 13 14 11 33 - 36 53
10. Сантос 38 12 14 12 35 - 40 50
11. Сеара 38 11 17 10 39 - 38 50
12. Сан-Паулу 38 11 15 12 31 - 39 48
13. Интернасьонал Порту Алегре 38 12 12 14 44 - 42 48
14. Атлетико Паранаэнсе 38 13 8 17 41 - 45 47
15. Куяба 38 10 17 11 34 - 37 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36 - 44 46
17. Гремио 38 12 7 19 44 - 51 43
18. Байя 38 11 10 17 42 - 51 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24 - 37 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 19 13 1 5 31 - 15 40
3. Флуминенсе 19 11 5 3 24 - 14 38
4. Сеара 19 10 7 2 24 - 14 37
5. Форталеза 19 11 4 4 26 - 19 37
6. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 3 5 33 - 26 36
7. Коринтианс 19 10 5 4 26 - 18 35
8. Америка Минейро 19 9 6 4 22 - 11 33
9. Жувентуде 19 9 6 4 19 - 15 33
10. Сантос 19 9 6 4 21 - 14 33
11. Гремио 19 8 6 5 29 - 21 30
12. Брагантино 19 7 9 3 28 - 20 30
13. Сан-Паулу 19 7 9 3 18 - 15 30
14. Интернасьонал Порту Алегре 19 8 6 5 29 - 22 30
15. Байя 19 8 5 6 27 - 22 29
16. Атлетико Паранаэнсе 19 8 5 6 23 - 21 29
17. Атлетико Гойяненсе 19 6 10 3 17 - 14 28
18. Куяба 19 7 6 6 18 - 20 27
19. Спорт Ресифи 19 5 7 7 13 - 13 22
20. Шапекоэнсе 19 0 6 13 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 9 5 5 25 - 21 32
2. Фламенго 19 8 7 4 38 - 21 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 19 7 4 8 16 - 22 25
6. Коринтианс 19 5 7 7 14 - 18 22
7. Форталеза 19 6 3 10 18 - 26 21
8. Америка Минейро 19 4 8 7 19 - 26 20
9. Куяба 19 3 11 5 16 - 17 20
10. Сан-Паулу 19 4 6 9 13 - 24 18
11. Атлетико Паранаэнсе 19 5 3 11 18 - 24 18
12. Интернасьонал Порту Алегре 19 4 6 9 15 - 20 18
13. Сантос 19 3 8 8 14 - 26 17
14. Флуминенсе 19 4 4 11 14 - 24 16
15. Спорт Ресифи 19 4 4 11 11 - 24 16
16. Байя 19 3 5 11 15 - 29 14
17. Гремио 19 4 1 14 15 - 30 13
18. Сеара 19 1 10 8 15 - 24 13
19. Жувентуде 19 2 7 10 17 - 29 13
20. Шапекоэнсе 19 1 6 12 14 - 35 9
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Эвертон уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 84'
    Густаво уходит с поля. Flavio Souza выходит вместо него
  • 80'
    Жадер Барбоса уходит с поля. Даниэль выходит вместо него
  • 79'
    Азеведо Марсио уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 75'
    Педро Виктор уходит с поля. Криштиану до Амарал выходит вместо него
  • 73'
    Жадерсон уходит с поля. Julimar выходит вместо него
  • 67'
    Винисиус Алессандро уходит с поля. Биссоли выходит вместо него
  • 67'
    Pedrinho уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    64'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эвертон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    56'
    Азеведо Марсио получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Паулиньо уходит с поля. Лусиано выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Хеллвен бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн


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