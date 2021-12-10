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Бразилия: Серия A 2021

2021
Брагантино
0:0
Второй тайм: 64'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
43' Желтая карточка
Саравия Ренсо
45' Желтая карточка
Паласиос Карлос
45' Желтая карточка
Куэста Виктор
61' Желтая карточка
Jadson 3
64'

Ход матча

43'
 
Саравия Ренсо
45'
 
Паласиос Карлос
45'
 
Куэста Виктор
46'
 
Джонни
Дурадо Родриго
46'
 
José Maurisio3
Саравия Ренсо
61'
Jadson 3
 
62'
 
Бошилья Габриэл
Patrick I
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.28
3.92
7.00
Все Коэффициенты
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
25
Меркадо
Габриэль
13
Дурадо
Родриго
16
Паласиос
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Брагантино
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 12 0.32
Гимарайнс Артур 11 (2) 0.29
Helio Junio 5 0.13
Alerrandro 4 0.11
Tomas Cuello 3 0.08
Кандидо Луан 3 0.08
Силва Адерлан 2 0.05
Эвангелиста Лукас 2 0.05
Рамирес Эрик II 2 0.05
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хан 1 0.03
Jadson 3 1 0.03
Weverton3 1 0.03
Chrigor 1 0.03
Bruno Goncalves 1 0.03
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Luciano Silva Santos 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 12 0.32
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.29
Тайсон Фреда 4 0.11
Patrick I 3 0.08
Bruno Praxedes 3 0.08
Дурадо Родриго 2 0.05
Матеус Лейте 2 0.05
Rodrigo I 2 0.05
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0

Карточки

Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 12 0
Силва Адерлан 7 0
Helio Junio 7 0
Ортис Лео 6 0
Weverton3 5 0
Бруно Фабрисио 4 0
Гимарайнс Артур 4 0
Рамирес Эрик II 2 1
Эдимар Куритиба 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Natan 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Gabriel Novaes 3 0
Итало Хосе 2 0
Уртадо Хан 2 0
Tomas Cuello 2 0
Pedrinho VI4 2 0
Weverson2 2 0
Леандриньо 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Сезар Жулио V 1 0
Raul González II 1 0
Alerrandro 1 0
Кандидо Луан 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Cristiano Nogueira 1 0
Luciano Silva Santos 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 11 0
Дурадо Родриго 10 0
Moises VII 8 1
Эденилсон дос Сантос 5 1
Саравия Ренсо 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Паулиньо Виктор 4 1
Меркадо Габриэль 5 0
Паласиос Карлос 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Bruno Praxedes 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Rodrigo I 4 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 4 0
Тайсон Фреда 3 0
Тьяго Гальярдо 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Джонни 1 0
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
22 Не забивали 27
6
24%
3
18%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
4
16%
4
24%
76-90

Пропущено

22
17
4 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
11
50%
3
18%
76-90

Забито

28
28
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
3
11%
6
21%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
6
21%
9
32%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
7
25%
4
14%
61-75
9
32%
5
18%
76-90

Пропущено

25
23
15 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
12%
5
22%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
7
28%
6
26%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
5
20%
5
22%
76-90

Забито

53
45
22 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 18
9 Не забивали 12
9
17%
9
20%
1-15
4
8%
2
4%
16-30
9
17%
13
29%
31-45
6
11%
5
11%
46-60
12
23%
7
16%
61-75
13
25%
9
20%
76-90

Пропущено

47
40
19 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 26
3
6%
7
18%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
8
17%
11
28%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
16
34%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брагантино
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Брагантино 4:3 Жувентуде - Брагантино 1:0 Брагантино - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0
Гремио - Брагантино 3:0 Брагантино - Форталеза 3:0 Сантос - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Брагантино 1:0 Брагантино - Спорт Ресифи 3:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Сеара - Брагантино 2:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Брагантино - Фламенго 1:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:4 38 26 6 6 66 - 34 84
2. Фламенго 0:0 38 21 9 8 69 - 34 72
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 38 20 6 12 58 - 43 66
4. Коринтианс 0:0 38 15 13 10 40 - 35 58
5. Форталеза 1:1 38 16 8 14 43 - 45 56
6. Флуминенсе 2:0 38 15 9 14 37 - 38 54
7. Брагантино 0:0 38 13 15 10 54 - 46 54
8. Америка Минейро 2:0 38 13 14 11 41 - 37 53
9. Атлетико Гойяненсе 0:0 38 12 15 11 31 - 36 51
10. Сеара 0:1 38 11 17 10 39 - 38 50
11. Куяба 1:0 38 11 16 11 34 - 36 49
12. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 38 12 13 13 44 - 41 49
13. Сантос 0:1 38 12 13 13 34 - 40 49
14. Сан-Паулу 0:2 38 11 15 12 31 - 39 48
15. Атлетико Паранаэнсе 1:1 38 13 8 17 41 - 45 47
16. Байя 1:1 38 11 11 16 42 - 50 44
17. Жувентуде 0:0 38 10 14 14 35 - 44 44
18. Гремио 4:2 38 12 7 19 44 - 50 43
19. Спорт Ресифи 1:1 38 9 11 18 24 - 37 38
20. Шапекоэнсе 0:2 38 1 12 25 27 - 66 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:4 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 0:0 19 13 1 5 31 - 15 40
3. Флуминенсе 2:0 19 11 5 3 23 - 14 38
4. Сеара 0:1 19 10 7 2 24 - 14 37
5. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 11 3 5 33 - 26 36
6. Коринтианс 0:0 19 10 5 4 26 - 18 35
7. Форталеза 1:1 19 10 5 4 25 - 19 35
8. Америка Минейро 2:0 19 9 6 4 22 - 11 33
9. Сантос 0:1 19 9 5 5 20 - 14 32
10. Жувентуде 0:0 19 8 7 4 18 - 15 31
11. Гремио 4:2 19 8 6 5 29 - 20 30
12. Сан-Паулу 0:2 19 7 9 3 18 - 15 30
13. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 8 6 5 29 - 22 30
14. Байя 1:1 19 8 5 6 27 - 22 29
15. Атлетико Паранаэнсе 1:1 19 8 5 6 23 - 21 29
16. Брагантино 0:0 19 6 10 3 27 - 20 28
17. Куяба 1:0 19 7 6 6 18 - 20 27
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 5 11 3 15 - 14 26
19. Спорт Ресифи 1:1 19 5 7 7 13 - 13 22
20. Шапекоэнсе 0:2 19 0 6 13 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 8 8 3 38 - 19 32
2. Атлетико Минейро 2:4 19 9 5 5 24 - 21 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 0:0 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 7 4 8 16 - 22 25
6. Коринтианс 0:0 19 5 8 6 14 - 17 23
7. Куяба 1:0 19 4 10 5 16 - 16 22
8. Форталеза 1:1 19 6 3 10 18 - 26 21
9. Америка Минейро 2:0 19 4 8 7 19 - 26 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 4 7 8 15 - 19 19
11. Сан-Паулу 0:2 19 4 6 9 13 - 24 18
12. Атлетико Паранаэнсе 1:1 19 5 3 11 18 - 24 18
13. Сантос 0:1 19 3 8 8 14 - 26 17
14. Флуминенсе 2:0 19 4 4 11 14 - 24 16
15. Спорт Ресифи 1:1 19 4 4 11 11 - 24 16
16. Байя 1:1 19 3 6 10 15 - 28 15
17. Сеара 0:1 19 1 10 8 15 - 24 13
18. Жувентуде 0:0 19 2 7 10 17 - 29 13
19. Гремио 4:2 19 4 1 14 15 - 30 13
20. Шапекоэнсе 0:2 19 1 6 12 14 - 34 9
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Паласиос Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.28
3.92
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брагантино 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн


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