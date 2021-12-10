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Бразилия: Серия A 2021

2021
Форталеза
1:1
Второй тайм: 65'
Байя
0'
20' Желтая карточка
Марсело Бук
0:1
25' Пенальти
Rodriguinho I
28' Желтая карточка
Рай
43' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus IIIV
1:1
45' Пенальти
Веллингтон Паулиста
65'

Ход матча

20'
Марсело Бук
 
25'
0:1
Rodriguinho I
28'
 
Рай
43'
Nascimento Leite Matheus IIIV
 
45'
Веллингтон Паулиста
1:1
46'
Эдерсон Хонорато
Фелипе
 
59'
 
Мугни Лукас
Juninho Capixaba
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Байя
7.77
3.32
3.40
Все Коэффициенты
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
16
Jussa
11
Osvaldo
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
9
Веллингтон
Паулиста
17
David
VI
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
35
Fernando
Edson
45
Патрик
II
18
Рай
10
Rodriguinho
I
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
Форталеза
3-4-1-2
Байя
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Байя

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:2
КСВ
0:0
КНГС
2:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
КНГС
2:2
КСВ
2:0
КСВ
0:0
КСВ
1:1
КСВ
1:2
СB
2:2
СB
3:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 10 0.26
Picachu 8 (1) 0.21
David VI 5 0.13
Marcelo Conceicao 4 0.11
Igor Torres 3 0.08
Веллингтон Паулиста 3 (2) 0.08
Тити 2 0.05
Lucas Crispim 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Tinga I 1 0.03
Лима Лукас III 1 0.03
Valentin Depietri 1 0.03
Matheus Ribeiro 1 0.03
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.03
Энрике Луис 0 0
Энрикес Анхело 0 0
Гедес Даниэл 0 0
Romarinho3 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 15 (3) 0.39
Родальега Уго 6 0.16
Rodriguinho I 4 (1) 0.11
Отавио Луис 3 0.08
Росси 2 0.05
Matheus Bahia 2 0.05
Рай 2 0.05
Thaciano 2 0.05
Daniel XII 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Maycon 1 0.03
Jose Ferreira 1 0.03
Жонас 1 0.03
Rai Rocha 1 0.03
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Мугни Лукас 0 0
Thonny Anderson 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе 10 1
Robson IV 7 0
Marcelo Conceicao 7 0
Jussa 7 0
David VI 5 1
Эдерсон Хонорато 6 0
Тити 6 0
Picachu 5 0
Ronald 3 1
Lucas Crispim 4 0
Tinga I 3 0
Лима Лукас III 3 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
Felipe Alves 3 0
Juan Quintero II 1 1
Веллингтон Паулиста 2 0
Энрике Луис 2 0
Romarinho3 2 0
Igor Torres 2 0
Carlinho 1 0
Osvaldo 1 0
Марсело Бук 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Жаксон 1 0
Bruno Melo 1 0
Valentin Depietri 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 2
Matheus Bahia 7 1
Патрик II 7 0
Gilberto IV 7 0
Juninho Capixaba 5 1
Мугни Лукас 6 0
Конти Херман 5 0
Daniel XII 5 0
Lucas Araujo 3 1
Nino Paraiba 4 0
Thonny Anderson 4 0
Fernando Edson 4 0
Жонас 3 0
Родальега Уго 2 0
Рай 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Rodriguinho I 2 0
Thaciano 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 29
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
21%
4
29%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

18
27
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
4
22%
6
22%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
6
33%
9
33%
76-90

Забито

19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
25 Не забивали 24
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
3
16%
6
22%
61-75
4
21%
6
22%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
5
20%
11
50%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Забито

43
41
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 16
11 Не забивали 16
6
14%
3
7%
1-15
7
16%
7
17%
16-30
4
9%
8
20%
31-45
9
21%
6
15%
46-60
8
19%
10
24%
61-75
9
21%
7
17%
76-90

Пропущено

43
49
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
5
12%
2
4%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
9
21%
8
16%
31-45
4
9%
8
16%
46-60
9
21%
15
31%
61-75
13
30%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Куяба - Форталеза 1:0 Форталеза - Богота 1:2 Форталеза - Жувентуде 1:0 Унион Магдалена - Форталеза 1:0
Сантос - Форталеза 2:0 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 3:1 Форталеза - Сеара 0:4 Брагантино - Форталеза 3:0 Форталеза - Унион Магдалена 0:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Богота - Форталеза 1:4 Америка Минейро - Форталеза 2:1 Форталеза - Кортулуа 1:2 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0
Байя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Флуминенсе 2:0 Байя - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Байя - Гремио 3:1
Байя - Куяба 0:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0 Фламенго - Байя 3:0 Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:4 38 26 6 6 66 - 34 84
2. Фламенго 0:0 38 21 9 8 69 - 34 72
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 38 20 6 12 58 - 43 66
4. Коринтианс 0:0 38 15 13 10 40 - 35 58
5. Форталеза 1:1 38 16 8 14 43 - 45 56
6. Флуминенсе 2:0 38 15 9 14 37 - 38 54
7. Брагантино 0:0 38 13 15 10 54 - 46 54
8. Америка Минейро 2:0 38 13 14 11 41 - 37 53
9. Атлетико Гойяненсе 0:0 38 12 15 11 31 - 36 51
10. Сеара 0:1 38 11 17 10 39 - 38 50
11. Куяба 1:0 38 11 16 11 34 - 36 49
12. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 38 12 13 13 44 - 41 49
13. Сантос 0:1 38 12 13 13 34 - 40 49
14. Сан-Паулу 0:2 38 11 15 12 31 - 39 48
15. Атлетико Паранаэнсе 1:1 38 13 8 17 41 - 45 47
16. Байя 1:1 38 11 11 16 42 - 50 44
17. Жувентуде 0:0 38 10 14 14 35 - 44 44
18. Гремио 4:2 38 12 7 19 44 - 50 43
19. Спорт Ресифи 1:1 38 9 11 18 24 - 37 38
20. Шапекоэнсе 0:2 38 1 12 25 27 - 66 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:4 19 17 1 1 42 - 13 52
2. Фламенго 0:0 19 13 1 5 31 - 15 40
3. Флуминенсе 2:0 19 11 5 3 23 - 14 38
4. Сеара 0:1 19 10 7 2 24 - 14 37
5. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 11 3 5 33 - 26 36
6. Коринтианс 0:0 19 10 5 4 26 - 18 35
7. Форталеза 1:1 19 10 5 4 25 - 19 35
8. Америка Минейро 2:0 19 9 6 4 22 - 11 33
9. Сантос 0:1 19 9 5 5 20 - 14 32
10. Жувентуде 0:0 19 8 7 4 18 - 15 31
11. Гремио 4:2 19 8 6 5 29 - 20 30
12. Сан-Паулу 0:2 19 7 9 3 18 - 15 30
13. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 8 6 5 29 - 22 30
14. Байя 1:1 19 8 5 6 27 - 22 29
15. Атлетико Паранаэнсе 1:1 19 8 5 6 23 - 21 29
16. Брагантино 0:0 19 6 10 3 27 - 20 28
17. Куяба 1:0 19 7 6 6 18 - 20 27
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 5 11 3 15 - 14 26
19. Спорт Ресифи 1:1 19 5 7 7 13 - 13 22
20. Шапекоэнсе 0:2 19 0 6 13 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 0:0 19 8 8 3 38 - 19 32
2. Атлетико Минейро 2:4 19 9 5 5 24 - 21 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 9 3 7 25 - 17 30
4. Брагантино 0:0 19 7 5 7 27 - 26 26
5. Атлетико Гойяненсе 0:0 19 7 4 8 16 - 22 25
6. Коринтианс 0:0 19 5 8 6 14 - 17 23
7. Куяба 1:0 19 4 10 5 16 - 16 22
8. Форталеза 1:1 19 6 3 10 18 - 26 21
9. Америка Минейро 2:0 19 4 8 7 19 - 26 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 19 4 7 8 15 - 19 19
11. Сан-Паулу 0:2 19 4 6 9 13 - 24 18
12. Атлетико Паранаэнсе 1:1 19 5 3 11 18 - 24 18
13. Сантос 0:1 19 3 8 8 14 - 26 17
14. Флуминенсе 2:0 19 4 4 11 14 - 24 16
15. Спорт Ресифи 1:1 19 4 4 11 11 - 24 16
16. Байя 1:1 19 3 6 10 15 - 28 15
17. Сеара 0:1 19 1 10 8 15 - 24 13
18. Жувентуде 0:0 19 2 7 10 17 - 29 13
19. Гремио 4:2 19 4 1 14 15 - 30 13
20. Шапекоэнсе 0:2 19 1 6 12 14 - 34 9
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Веллингтон Паулиста из команды Форталеза забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Рай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Родригиньо из команды Байя забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Марсело Бук получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Байя
7.77
3.32
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Форталеза 1:1 Байя онлайн


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