Бразилия: Серия A 2021
20' Желтая карточкаМарсело Бук
0:1
25' ПенальтиRodriguinho I
28' Желтая карточкаРай
43' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus IIIV
1:1
45' ПенальтиВеллингтон Паулиста
77' Желтая карточкаКонти Херман
2:1
78' ПенальтиPicachu
80' Желтая карточкаPicachu
81' Желтая карточкаOsvaldo
Ход матча
20'
25'
0:1
28'
45'
77'
78'
2:1
80'
81'
81'
2
Tinga
I
44
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
16
Jussa
11
Osvaldo
17
David
VI
21
Danilo
XVI
45
Патрик
II
18
Рай
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
16 JussaПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
29 Гедес ДаниэлЗащитник
-
33 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
-
30 Bruno MeloПолузащитник
- Нападающий
-
20 Romarinho3
-
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
14 Raniele
-
42 Renan Guedes
-
Главный тренер: Guto Ferreira
История личных встреч
Форталеза
Байя
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|10
|0.26
|Picachu
|9 (2)
|0.24
|David VI
|5
|0.13
|Marcelo Conceicao
|4
|0.11
|Igor Torres
|3
|0.08
|Веллингтон Паулиста
|3 (2)
|0.08
|Тити
|2
|0.05
|Lucas Crispim
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Tinga I
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Valentin Depietri
|1
|0.03
|Matheus Ribeiro
|1
|0.03
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.03
|Энрике Луис
|0
|0
|Энрикес Анхело
|0
|0
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Romarinho3
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|15 (3)
|0.39
|Родальега Уго
|6
|0.16
|Rodriguinho I
|4 (1)
|0.11
|Отавио Луис
|3
|0.08
|Росси
|2
|0.05
|Matheus Bahia
|2
|0.05
|Рай
|2
|0.05
|Thaciano
|2
|0.05
|Daniel XII
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Мугни Лукас
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе
|10
|1
|Robson IV
|7
|0
|Marcelo Conceicao
|7
|0
|Jussa
|7
|0
|David VI
|5
|1
|Эдерсон Хонорато
|6
|0
|Тити
|6
|0
|Picachu
|6
|0
|Ronald
|3
|1
|Lucas Crispim
|4
|0
|Tinga I
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|Felipe Alves
|3
|0
|Juan Quintero II
|1
|1
|Веллингтон Паулиста
|2
|0
|Энрике Луис
|2
|0
|Osvaldo
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Igor Torres
|2
|0
|Carlinho
|1
|0
|Марсело Бук
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Жаксон
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|2
|Matheus Bahia
|7
|1
|Патрик II
|7
|0
|Gilberto IV
|7
|0
|Juninho Capixaba
|5
|1
|Мугни Лукас
|6
|0
|Конти Херман
|6
|0
|Daniel XII
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Nino Paraiba
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Жонас
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Рай
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Rodriguinho I
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
23 Не забивали 29
3
12%
1
7%
1-15
4
15%
4
27%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
6
23%
1
7%
76-90
Пропущено
19
29
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
1
3%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
6
32%
10
34%
76-90
Забито
19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
26 Не забивали 25
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
3
16%
6
22%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
5
20%
11
50%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Забито
45
42
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 17
11 Не забивали 16
6
13%
3
7%
1-15
7
16%
8
19%
16-30
5
11%
8
19%
31-45
9
20%
6
14%
46-60
8
18%
10
24%
61-75
10
22%
7
17%
76-90
Пропущено
44
51
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 36
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
5
11%
2
4%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
4
9%
8
16%
46-60
9
20%
15
29%
29%
61-75
13
30%
30%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Куяба - Форталеза 1:0 Форталеза - Богота 1:2 Форталеза - Жувентуде 1:0 Унион Магдалена - Форталеза 1:0
Сантос - Форталеза 2:0 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 0:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза - Льянерос Вильявисенсио 3:1 Форталеза - Сеара 0:4 Брагантино - Форталеза 3:0 Форталеза - Унион Магдалена 0:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Богота - Форталеза 1:4 Америка Минейро - Форталеза 2:1 Форталеза - Кортулуа 1:2 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:1 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0
Байя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Флуминенсе 2:0 Байя - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Гойяненсе - Байя 2:1 Байя - Гремио 3:1
Байя - Куяба 0:0 Спорт Ресифи - Байя 1:0 Фламенго - Байя 3:0 Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|38
|26
|6
|6
|67 - 34
|84
|2.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|69 - 36
|71
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|38
|20
|6
|12
|58 - 43
|66
|4.
|Форталеза
|38
|17
|7
|14
|44 - 45
|58
|5.
|Коринтианс
|38
|15
|12
|11
|40 - 36
|57
|6.
|Брагантино
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|7.
|Флуминенсе
|38
|15
|9
|14
|38 - 38
|54
|8.
|Америка Минейро
|38
|13
|14
|11
|41 - 37
|53
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|38
|13
|14
|11
|33 - 36
|53
|10.
|Сантос
|38
|12
|14
|12
|35 - 40
|50
|11.
|Сеара
|38
|11
|17
|10
|39 - 38
|50
|12.
|Сан-Паулу
|38
|11
|15
|12
|31 - 39
|48
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|38
|12
|12
|14
|44 - 42
|48
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|38
|13
|8
|17
|41 - 45
|47
|15.
|Куяба
|38
|10
|17
|11
|34 - 37
|47
|16.
|Жувентуде
|38
|11
|13
|14
|36 - 44
|46
|17.
|Гремио
|38
|12
|7
|19
|44 - 51
|43
|18.
|Байя
|38
|11
|10
|17
|42 - 51
|43
|19.
|Спорт Ресифи
|38
|9
|11
|18
|24 - 37
|38
|20.
|Шапекоэнсе
|38
|1
|12
|25
|27 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42 - 13
|52
|2.
|Фламенго
|19
|13
|1
|5
|31 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|19
|11
|5
|3
|24 - 14
|38
|4.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24 - 14
|37
|5.
|Форталеза
|19
|11
|4
|4
|26 - 19
|37
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|3
|5
|33 - 26
|36
|7.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26 - 18
|35
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|6
|4
|22 - 11
|33
|9.
|Жувентуде
|19
|9
|6
|4
|19 - 15
|33
|10.
|Сантос
|19
|9
|6
|4
|21 - 14
|33
|11.
|Гремио
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|12.
|Брагантино
|19
|7
|9
|3
|28 - 20
|30
|13.
|Сан-Паулу
|19
|7
|9
|3
|18 - 15
|30
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|8
|6
|5
|29 - 22
|30
|15.
|Байя
|19
|8
|5
|6
|27 - 22
|29
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|5
|6
|23 - 21
|29
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|10
|3
|17 - 14
|28
|18.
|Куяба
|19
|7
|6
|6
|18 - 20
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|5
|7
|7
|13 - 13
|22
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|0
|6
|13
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|9
|5
|5
|25 - 21
|32
|2.
|Фламенго
|19
|8
|7
|4
|38 - 21
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|9
|3
|7
|25 - 17
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27 - 26
|26
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|7
|4
|8
|16 - 22
|25
|6.
|Коринтианс
|19
|5
|7
|7
|14 - 18
|22
|7.
|Форталеза
|19
|6
|3
|10
|18 - 26
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19 - 26
|20
|9.
|Куяба
|19
|3
|11
|5
|16 - 17
|20
|10.
|Сан-Паулу
|19
|4
|6
|9
|13 - 24
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|5
|3
|11
|18 - 24
|18
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|4
|6
|9
|15 - 20
|18
|13.
|Сантос
|19
|3
|8
|8
|14 - 26
|17
|14.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14 - 24
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|11 - 24
|16
|16.
|Байя
|19
|3
|5
|11
|15 - 29
|14
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15 - 30
|13
|18.
|Сеара
|19
|1
|10
|8
|15 - 24
|13
|19.
|Жувентуде
|19
|2
|7
|10
|17 - 29
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|1
|6
|12
|14 - 35
|9