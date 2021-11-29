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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Середь
0' 9'
30
Шулла
Михал
18
Грнчар
Давид
14
Абена
Минти
81
Вернон
де
Марко
27
Войтко
Матуш
20
Канкава
Джаба
26
Лихи
Филип
17
Медведев
Юрий
II
28
Да
Силва
Адлер
13
Дражич
Деян
33
Мраз
Самуэл
84
Чуды
Мартин
22
Кадлец
Андрей
23
Roberto
Dias
13
Haiderson
Palomino
9
Юрешкин
Роко
5
Любичич
Марин
12
Потома
Денис
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
20
Дани
Иглесиас
17
Радич
Доминик
Слован Братислава
4-2-3-1
Середь
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Середь

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:5
С
3:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
С
2:0
С
0:4
СГА
3:1
СГА
1:4
С
0:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 9 0.6
Змрхаль Яромир 7 0.47
Мраз Самуэл 4 0.27
Дражич Деян 3 0.2
Вайсс Владимир 2 (2) 0.13
Чаврич Александр 2 0.13
Рабиу Ибрахим 1 0.07
Абена Минти 1 0.07
Вернон де Марко 1 0.07
Лихи Филип 1 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.07
Да Силва Адлер 0 0
Канкава Джаба 0 0
Грин Эндри 0 0
Грнчар Давид 0 0
Стрелец Давид 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадлец Андрей 3 0.19
Моронг Адам 3 0.19
Гаша Роман 2 0.13
Юрешкин Роко 2 0.13
Радич Доминик 2 0.13
Гатарич Никола 2 (2) 0.13
Bernard Karrica 2 0.13
Яо Янн Майкл 1 0.06
Roberto Dias 1 0.06
Любичич Марин 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабиу Ибрахим 4 0
Вайсс Владимир 2 1
Канкава Джаба 2 0
Хенти Эзекиэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Крижан Рихард 2 0
Кашия Гурам 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Грин Эндри 1 0
Грнчар Давид 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 6 0
Кадлец Андрей 4 0
Roberto Dias 4 0
Любичич Марин 3 0
Моронг Адам 1 1
Гучко Томаш 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Гатарич Никола 2 0
Потома Денис 2 0
Haiderson Palomino 2 0
Mihajilo Popovic 2 0
Bernard Karrica 2 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Matus Katunsky 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
5
25%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
3
15%
1
14%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
67%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
15%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

33
19
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
4
12%
3
16%
1-15
3
9%
3
16%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
7
21%
4
21%
61-75
6
18%
4
21%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
31%
5
26%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
31%
2
11%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Слован Братислава - ПАОК 0:0 Земплин - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Линкольн - Слован Братислава 1:4
Тренчин - Слован Братислава 2:3 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Слован Братислава - Линкольн 2:0 Слован Братислава - Погронье 5:1 ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1
Середь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1
Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0 Жилина - Середь 4:2 Середь - Сеница 4:1 Земплин - Середь 2:2 Нитра - Середь 0:1 Середь - Погронье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 15 11 3 1 35 - 11 36
2. Спартак Трнава 15 10 3 2 24 - 8 33
3. Ружомберок 16 8 6 2 27 - 12 30
4. ДАК 16 8 3 5 22 - 19 27
5. Жилина 15 6 4 5 26 - 21 22
6. Тренчин 16 5 5 6 24 - 23 20
7. Земплин 16 6 2 8 18 - 22 20
8. Середь 0:0 16 5 5 6 18 - 20 20
9. Злате Моравце 16 3 5 8 17 - 30 14
10. Сеница 15 3 5 7 16 - 25 14
11. Татран Липтовски-Микулаш 16 4 2 10 19 - 35 14
12. Погронье 16 2 3 11 14 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 8 6 2 0 21 - 5 20
2. Спартак Трнава 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. ДАК 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Жилина 8 4 1 3 16 - 11 13
6. Середь 0:0 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Земплин 8 4 0 4 12 - 11 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 8 4 0 4 12 - 12 12
9. Тренчин 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Злате Моравце 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Сеница 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Погронье 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 0:0 7 5 1 1 14 - 6 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 15 - 8 15
4. ДАК 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
6. Жилина 7 2 3 2 10 - 10 9
7. Земплин 8 2 2 4 6 - 11 8
8. Середь 0:0 8 1 4 3 7 - 12 7
9. Злате Моравце 8 2 0 6 9 - 21 6
10. Сеница 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Погронье 8 1 0 7 6 - 20 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 2 6 7 - 23 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Середь
1.29
6.30
8.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 0:0 Середь онлайн


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