Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион
1:0
8' ГолГлацель Роберт
2:0
18' ГолРейс Людовит
28' Желтая карточкаДжатта Бейкери
31' Желтая карточкаРейс Людовит
34' Желтая карточкаФерхук Йон
40' Желтая карточкаМефферт Йонас
52' Желтая карточкаЛукас Фрёде
68' Желтая карточкаМэлоун Райан
3:0
80' ГолГлацель Роберт
80' Желтая карточкаБан Бентли
90' Желтая карточкаМайсснер Робин
Ход матча
8'
1:0
18'
2:0
28'
31'
34'
40'
52'
68'
69'
80'
3:0
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
10 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
65 Владение мячом, % 35
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Шведе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Гамбург
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|8
|0.47
|Хайер Моритц
|5
|0.29
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.24
|Рейс Людовит
|3
|0.18
|Джатта Бейкери
|2
|0.12
|Алиду Фариде
|2
|0.12
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.06
|Шонлау Себастьян
|1
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.06
|Сухонен Ансси
|1
|0.06
|Дойл Томми
|1
|0.06
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Гиамера Ян
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|10 (1)
|0.59
|Беренс Ханно
|3
|0.18
|Омладич Ник
|1
|0.06
|Манси Ридж
|1
|0.06
|Лукас Фрёде
|1
|0.06
|Мамба Стрели
|1
|0.06
|Рейн Симон
|1
|0.06
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.06
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|8
|0
|Ферхук Йон
|5
|0
|Лукас Фрёде
|5
|0
|Майсснер Томас
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Беренс Ханно
|2
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Ротер Бьёрн
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Мэлоун Райан
|1
|0
|Дулевич Харис
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
5
26%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Забито
29
19
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
7
24%
0
0%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
1
3%
6
32%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
9
31%
3
16%
76-90
Пропущено
18
29
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
17%
3
10%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4
Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3
Ганза
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|37 - 20
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 23
|27
|8.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 19
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|20 - 22
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|13.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 24
|20
|14.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 30
|18
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 36
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 15
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4