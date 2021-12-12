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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
3:0
Конец матча

Стадион:
Ганза
0'
1:0
8' Гол
Глацель Роберт
2:0
18' Гол
Рейс Людовит
28' Желтая карточка
Джатта Бейкери
31' Желтая карточка
Рейс Людовит
34' Желтая карточка
Ферхук Йон
40' Желтая карточка
Мефферт Йонас
52' Желтая карточка
Лукас Фрёде
68' Желтая карточка
Мэлоун Райан
3:0
80' Гол
Глацель Роберт
80' Желтая карточка
Бан Бентли
90' Желтая карточка
Майсснер Робин
90'+5
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
2
Гиамера
Ян
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
1
Кольке
Маркус
3
Ридель
Юлиан
16
Мэлоун
Райан
25
Майсснер
Томас
27
Риццуто
Калоджеро
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
13
Шумахер
Кевин
17
Беренс
Ханно
10
Дулевич
Харис
18
Ферхук
Йон
Гамбург
4-3-3
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ТМС
3:0
Б
1:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 8 0.47
Хайер Моритц 5 0.29
Киттель Сонни 4 (2) 0.24
Рейс Людовит 3 0.18
Джатта Бейкери 2 0.12
Алиду Фариде 2 0.12
Кинсомби Давид 1 (1) 0.06
Шонлау Себастьян 1 0.06
Винтцаймер Мануэль 1 0.06
Сухонен Ансси 1 0.06
Дойл Томми 1 0.06
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 10 (1) 0.59
Беренс Ханно 3 0.18
Омладич Ник 1 0.06
Манси Ридж 1 0.06
Лукас Фрёде 1 0.06
Мамба Стрели 1 0.06
Рейн Симон 1 0.06
Бан Бентли 1 (1) 0.06
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Найдхарт Нико 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Рейс Людовит 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 8 0
Ферхук Йон 5 0
Лукас Фрёде 5 0
Майсснер Томас 4 0
Бан Бентли 4 0
Омладич Ник 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Рейн Симон 3 0
Беренс Ханно 2 0
Найдхарт Нико 2 0
Ротер Бьёрн 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Мэлоун Райан 1 0
Дулевич Харис 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
5
26%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

29
19
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
7
24%
0
0%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
1
3%
6
32%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
9
31%
3
16%
76-90

Пропущено

18
29
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
17%
3
10%
1-15
4
22%
4
14%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4
Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3
Ганза
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3
Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 3 3 37 - 20 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
4. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 17 8 3 6 21 - 23 27
8. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 17 7 1 9 20 - 22 22
12. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
13. Фортуна Заявка 17 5 5 7 23 - 24 20
14. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
15. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 20 - 30 18
16. Зандхаузен Заявка 17 3 5 9 19 - 36 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 8 1 4 3 12 - 13 7
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Санкт-Паули Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
14. Хайденхайм Заявка 8 3 0 5 8 - 15 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Мефферт Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Рейс Людовит бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 3:0 Ганза онлайн


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