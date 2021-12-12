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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Динамо Дрезден
0' 35'
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Динамо Дрезден
3.20
3.38
2.80
Все Коэффициенты
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
13
Маечак
Эрик
3
Карлсон
Дирк
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
7
Хоксхайдт
Ян
8
Баумгарт
Том
9
Йонжич
Антонио
10
Назаров
Дмитрий
II
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
3
Акото
Михаэль
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
17
Шретер
Моррис
19
Херрманн
Лука
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
25
Боррьелло
Брендон
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Динамо Дрезден

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
0:1
Б2
2:1
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:0
Б2
1:4
Б2
0:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б3
2:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.29
Кюн Николас 2 0.12
Гуйе Бабакар 2 0.12
Назаров Дмитрий II 1 0.06
Сиярич Омар 1 0.06
Бюссманн Гаэтен 1 0.06
Барилла Энтони 1 0.06
Хертель Саша 1 0.06
Цолински Бен 0 0
Хоксхайдт Ян 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 8 (1) 0.47
Мершель Хайнц 3 0.18
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.12
Шретер Моррис 1 0.06
Влачодимос Панайотис 1 0.06
Книппинг Тим 1 0.06
Май Себастиан 1 0.06
Лёв Крис 1 0.06
Каде Юлиус 1 0.06
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Карлсон Дирк 3 0
Йонжич Антонио 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккер Робин 3 1
Золльбауэр Михаэль 4 0
Дафернер Кристоф 4 0
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Акото Михаэль 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Май Себастиан 1 0
Шретер Моррис 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
6
38%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
27%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
3
20%
7
37%
61-75
5
33%
1
5%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
20%
5
23%
1-15
4
16%
4
18%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
4
16%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 3 3 37 - 20 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Гамбург 2:0 Заявка 17 7 8 2 29 - 17 29
4. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Хайденхайм 1:1 Заявка 17 8 4 5 20 - 21 28
6. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
7. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
8. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ 1:1 Заявка 17 5 7 5 27 - 25 22
11. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 17 6 2 9 19 - 22 20
12. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
13. Фортуна Заявка 17 5 5 7 23 - 24 20
14. Ганза 0:2 Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 20 - 30 18
16. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 26 15
17. Зандхаузен Заявка 17 3 5 9 19 - 36 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм 1:1 Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург 2:0 Заявка 9 4 5 0 18 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ 1:1 Заявка 9 3 4 2 16 - 12 13
10. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Ганза 0:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 8 1 4 3 12 - 13 7
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Санкт-Паули Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Гамбург 2:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Зандхаузен Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
9. Ганза 0:2 Заявка 9 3 2 4 10 - 14 11
10. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Хайденхайм 1:1 Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
13. Карлсруэ 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
17. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Динамо Дрезден
3.20
3.38
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден онлайн


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Эрцгебирге Ауэ
Динамо Дрезден

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