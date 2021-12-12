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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
42' Желтая карточка
Шретер Моррис
0:1
61' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
84' Желтая карточка
Карлсон Дирк
90'+5

Ход матча

42'
 
Шретер Моррис
57'
 
Элерс Кевин
Шретер Моррис
58'
 
Вилль Пауль
Боррьелло Брендон
61'
0:1
Кёнигсдёрффер Рансфорд
66'
 
Мершель Хайнц
Херрманн Лука
69'
Сиярич Омар
Хоксхайдт Ян
 
81'
Манце Антонио
Баумгарт Том
 
81'
 
Гиорбелидзе Гурам
Кёнигсдёрффер Рансфорд
84'
Карлсон Дирк
 
88'
Гуйе Бабакар
Йонжич Антонио
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
13
Маечак
Эрик
3
Карлсон
Дирк
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
7
Хоксхайдт
Ян
8
Баумгарт
Том
9
Йонжич
Антонио
10
Назаров
Дмитрий
II
1
Бролль
Кевин
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
3
Акото
Михаэль
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
17
Шретер
Моррис
19
Херрманн
Лука
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
25
Боррьелло
Брендон
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Динамо Дрезден

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
0:1
Б2
2:1
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:0
Б2
1:4
Б2
0:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б3
2:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.29
Кюн Николас 2 0.12
Гуйе Бабакар 2 0.12
Назаров Дмитрий II 1 0.06
Сиярич Омар 1 0.06
Бюссманн Гаэтен 1 0.06
Барилла Энтони 1 0.06
Хертель Саша 1 0.06
Цолински Бен 0 0
Хоксхайдт Ян 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 8 (1) 0.47
Мершель Хайнц 3 0.18
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.18
Шретер Моррис 1 0.06
Влачодимос Панайотис 1 0.06
Книппинг Тим 1 0.06
Май Себастиан 1 0.06
Лёв Крис 1 0.06
Каде Юлиус 1 0.06
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Карлсон Дирк 4 0
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Йонжич Антонио 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккер Робин 3 1
Золльбауэр Михаэль 4 0
Дафернер Кристоф 4 0
Штарк Янник 3 0
Лёв Крис 3 0
Акото Михаэль 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
2
18%
6
38%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
27%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
3
20%
8
40%
61-75
5
33%
1
5%
76-90

Пропущено

26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
19%
5
23%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
4
15%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 17 11 3 3 37 - 20 36
2. Дармштадт Заявка 17 10 2 5 39 - 20 32
3. Гамбург Заявка 17 7 8 2 30 - 17 29
4. Шальке 04 Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Ян Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
6. Нюрнберг Заявка 17 7 6 4 24 - 20 27
7. Хайденхайм Заявка 17 8 3 6 21 - 23 27
8. Падерборн Заявка 17 7 6 4 30 - 19 27
9. Вердер Заявка 17 7 5 5 28 - 24 26
10. Карлсруэ Заявка 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Динамо Дрезден Заявка 17 7 1 9 20 - 22 22
12. Ганновер 96 Заявка 17 5 5 7 13 - 23 20
13. Фортуна Заявка 17 5 5 7 23 - 24 20
14. Ганза Заявка 17 5 4 8 19 - 29 19
15. Хольштайн Киль Заявка 17 4 6 7 20 - 30 18
16. Зандхаузен Заявка 17 3 5 9 19 - 36 14
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 3 5 9 14 - 27 14
18. Ингольштадт Заявка 17 1 4 12 11 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
5. Гамбург Заявка 9 4 5 0 19 - 9 17
6. Ян Заявка 9 5 2 2 24 - 15 17
7. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
8. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
9. Карлсруэ Заявка 9 4 3 2 18 - 13 15
10. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
11. Ганновер 96 Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Хольштайн Киль Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
13. Падерборн Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 8 1 4 3 12 - 13 7
17. Ингольштадт Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
3. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
4. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Санкт-Паули Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Ганза Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Зандхаузен Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
11. Нюрнберг Заявка 8 2 4 2 10 - 13 10
12. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
14. Хайденхайм Заявка 8 3 0 5 8 - 15 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Шретер Моррис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден онлайн


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