Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
42' Желтая карточкаШретер Моррис
0:1
61' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
84' Желтая карточкаКарлсон Дирк
Ход матча
42'
61'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
50 Владение мячом, % 50
13
Маечак
Эрик
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
16
Беккер
Робин
15
Лёв
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Кипс ТимВратарь
-
27 Хертель СашаПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Динамо Дрезден
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.29
|Кюн Николас
|2
|0.12
|Гуйе Бабакар
|2
|0.12
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.06
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.06
|Барилла Энтони
|1
|0.06
|Хертель Саша
|1
|0.06
|Цолински Бен
|0
|0
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|8 (1)
|0.47
|Мершель Хайнц
|3
|0.18
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.18
|Шретер Моррис
|1
|0.06
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.06
|Книппинг Тим
|1
|0.06
|Май Себастиан
|1
|0.06
|Лёв Крис
|1
|0.06
|Каде Юлиус
|1
|0.06
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Йонжич Антонио
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккер Робин
|3
|1
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|Дафернер Кристоф
|4
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Лёв Крис
|3
|0
|Акото Михаэль
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
27%
1
17%
1-15
2
13%
3
50%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
6
30%
46-60
3
20%
8
40%
61-75
5
33%
1
5%
76-90
Пропущено
26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
19%
5
23%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Унион Берлин - Динамо Дрезден 3:0 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|37 - 20
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|39 - 20
|32
|3.
|Гамбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|30 - 17
|29
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Ян
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 20
|27
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 23
|27
|8.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|30 - 19
|27
|9.
|Вердер
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 24
|26
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|20 - 22
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 23
|20
|13.
|Фортуна
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 24
|20
|14.
|Ганза
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 29
|19
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 30
|18
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|19 - 36
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 27
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|Гамбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|19 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|24 - 15
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 13
|15
|10.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|3.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|7.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 18
|11
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 13
|10
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 15
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4