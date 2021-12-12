Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
27' Желтая карточкаФаи Коллинс
Ход матча
27'
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Антверпен
Стандард
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.83
|Бенсон Манюэль
|4
|0.22
|Фишер Виктор
|2
|0.11
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Энгельс Бьорн
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Юсуф Альхассан
|1
|0.06
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.17
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.11
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.11
|Доннум Арон
|2
|0.11
|Тапсоба Абдул
|2
|0.11
|Николя Гавори
|1
|0.06
|Лайфис Константинос
|1
|0.06
|Бастьен Самюэль
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Мулека Джексон
|1
|0.06
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.06
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Раскин Николас
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|3
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Нкунку Нильс
|2
|0
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Лестьенн Максим
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
6
38%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Забито
30
18
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
3%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
7
23%
5
28%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
20%
5
28%
76-90
Пропущено
18
29
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
28%
5
17%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
4
22%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
Стандард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0
Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Антверпен
|0:0
|18
|10
|4
|4
|30 - 18
|34
|3.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|11.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|12.
|Стандард
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 29
|21
|13.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|0:0
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|7.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Стандард
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3