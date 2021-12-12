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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Стандард
0'
27' Желтая карточка
Фаи Коллинс
35'

Ход матча

27'
 
Фаи Коллинс
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Стандард
2.09
3.85
4.60
Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
30
Сек
Абдулай
3
Энгельс
Бьорн
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
7
Фишер
Виктор
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
28
Бастьен
Самюэль
11
Доннум
Арон
9
Клаусс
Жоао
19
Амалла
Селим
Антверпен
4-3-1-2
Стандард
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Стандард

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
2:5
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
К
1:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.83
Бенсон Манюэль 4 0.22
Фишер Виктор 2 0.11
Саматта Мбвана 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Энгельс Бьорн 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Юсуф Альхассан 1 0.06
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.17
Амалла Селим 2 (1) 0.11
Клаусс Жоао 2 (1) 0.11
Доннум Арон 2 0.11
Тапсоба Абдул 2 0.11
Николя Гавори 1 0.06
Лайфис Константинос 1 0.06
Бастьен Самюэль 1 0.06
Бокади Мервей 1 0.06
Мулека Джексон 1 0.06
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.06
Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Раскин Николас 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Геркенс Питер 3 0
Энгельс Бьорн 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Клаусс Жоао 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Раскин Николас 4 0
Бастьен Самюэль 3 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Дюссенн Ноэ 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Мулека Джексон 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Нкунку Нильс 2 0
Павлович Дамьян 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Лестьенн Максим 1 0
Николя Гавори 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
6
38%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Забито

30
18
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
1
3%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
7
23%
5
28%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
20%
5
28%
76-90

Пропущено

18
29
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
6%
5
17%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
28%
5
17%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
4
22%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
Стандард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0
Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Антверпен 0:0 18 10 4 4 30 - 18 34
3. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
11. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
12. Стандард 0:0 18 5 6 7 18 - 29 21
13. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 18 6 1 11 23 - 36 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:0 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 0:0 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 0:0 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
7. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Стандард 0:0 9 3 3 3 9 - 14 12
10. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
11. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Фаи Коллинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Стандард
2.09
3.85
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:0 Стандард онлайн


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