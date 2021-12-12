  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
2:3
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
27' Желтая карточка
Фаи Коллинс
45' Желтая карточка
Амалла Селим
45' Красная карточка
Сек Абдулай
50' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
55' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
0:1
56' Гол
Лайфис Константинос
59' Желтая карточка
Раскин Николас
64' Желтая карточка
Наингголан Раджа
64' Желтая карточка
Бокади Мервей
1:1
66' Гол
Энгельс Бьорн
2:1
77' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
2:2
87' Гол
Карсела-Гонсалес Мехди
2:3
89' Гол
Мулека Джексон
90' Красная карточка
Батай Йелле
90' Красная карточка
Павлович Дамьян
90' Желтая карточка
Бутез Жан
90'+9
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
30
Сек
Абдулай
3
Энгельс
Бьорн
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
7
Фишер
Виктор
70
Саматта
Мбвана
99
Фрай
Микаэль
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
28
Бастьен
Самюэль
11
Доннум
Арон
9
Клаусс
Жоао
19
Амалла
Селим
Антверпен
4-3-1-2
Стандард
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Стандард

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
2:5
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
К
1:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.83
Бенсон Манюэль 4 0.22
Фишер Виктор 2 0.11
Энгельс Бьорн 2 0.11
Саматта Мбвана 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Наингголан Раджа 1 0.06
Де Лат Ричи 1 0.06
Миёши Коджи 1 0.06
Юсуф Альхассан 1 0.06
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.06
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.17
Клаусс Жоао 2 (1) 0.11
Амалла Селим 2 (1) 0.11
Доннум Арон 2 0.11
Тапсоба Абдул 2 0.11
Лайфис Константинос 2 0.11
Мулека Джексон 2 0.11
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.06
Николя Гавори 1 0.06
Бастьен Самюэль 1 0.06
Бокади Мервей 1 0.06
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.06
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Фаи Коллинс 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Энгельс Бьорн 1 1
Наингголан Раджа 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 4 1
Раскин Николас 5 0
Клаусс Жоао 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Амалла Селим 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Дюссенн Ноэ 3 0
Бастьен Самюэль 3 0
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Фаи Коллинс 1 1
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Мулека Джексон 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Нкунку Нильс 2 0
Лестьенн Максим 1 0
Николя Гавори 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
6
38%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Забито

32
21
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
1
3%
1
5%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
7
22%
6
29%
46-60
8
25%
3
14%
61-75
7
22%
7
33%
76-90

Пропущено

21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
6
29%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
Стандард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0
Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
13. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 18 6 1 11 23 - 36 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
2. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
10. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
11. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Сек Абдулай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    47'
    Амалла Селим получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Фаи Коллинс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 2:3 Стандард онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 