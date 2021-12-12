Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
27' Желтая карточкаФаи Коллинс
45' Желтая карточкаАмалла Селим
45' Красная карточкаСек Абдулай
50' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
55' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
0:1
56' ГолЛайфис Константинос
59' Желтая карточкаРаскин Николас
64' Желтая карточкаНаингголан Раджа
64' Желтая карточкаБокади Мервей
1:1
66' ГолЭнгельс Бьорн
2:1
77' ГолБаликвиша Мишель-Анже
2:2
87' ГолКарсела-Гонсалес Мехди
2:3
89' ГолМулека Джексон
90' Красная карточкаБатай Йелле
90' Красная карточкаПавлович Дамьян
90' Желтая карточкаБутез Жан
Ход матча
27'
45'
45'
50'
55'
56'
59'
64'
64'
66'
1:1
77'
87'
89'
2:3
90'
90'
90'
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Антверпен
Стандард
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.83
|Бенсон Манюэль
|4
|0.22
|Фишер Виктор
|2
|0.11
|Энгельс Бьорн
|2
|0.11
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Наингголан Раджа
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Юсуф Альхассан
|1
|0.06
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.06
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.17
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.11
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.11
|Доннум Арон
|2
|0.11
|Тапсоба Абдул
|2
|0.11
|Лайфис Константинос
|2
|0.11
|Мулека Джексон
|2
|0.11
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.06
|Николя Гавори
|1
|0.06
|Бастьен Самюэль
|1
|0.06
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.06
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Фаи Коллинс
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Раскин Николас
|5
|0
|Клаусс Жоао
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Амалла Селим
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Фаи Коллинс
|1
|1
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Нкунку Нильс
|2
|0
|Лестьенн Максим
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
45%
1
7%
76-90
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
6
38%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Забито
32
21
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
1
3%
1
5%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
6
19%
3
14%
31-45
7
22%
6
29%
46-60
8
25%
3
14%
61-75
7
22%
7
33%
76-90
Пропущено
21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
5
16%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
6
29%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
Стандард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0
Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3