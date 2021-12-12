Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
1:0
11' ГолИнглезе Роберто
31' Желтая карточкаСегре Джакопо
34' Желтая карточкаЗом Симон
38' Желтая карточкаСгарби Филиппо
1:1
48' ГолСгарби Филиппо
50' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
55' Желтая карточкаДель Прато Энрико
59' Желтая карточкаДанило
66' Желтая карточкаКурадо Маркос
Ход матча
11'
1:0
31'
34'
38'
48'
59'
66'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
42 Владение мячом, % 58
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
27 Бузи МаксимПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
-
40 Ahmed Ankrah
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
17 Манне КалифаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Парма
Перуджа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.24
|Инглезе Роберто
|3
|0.18
|Бенедычак Адриан
|3
|0.18
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.12
|Юрич Станко
|2
|0.12
|Тутино Дженнаро
|2
|0.12
|Ман Деннис
|2
|0.12
|Дель Прато Энрико
|1
|0.06
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|6 (3)
|0.35
|Рози Алеандро
|2
|0.12
|Матос Ридер
|2
|0.12
|Лизи Франческо
|2
|0.12
|Карретта Мирко
|1
|0.06
|Курадо Маркос
|1
|0.06
|Сгарби Филиппо
|1
|0.06
|Мурано Джакопо
|1
|0.06
|Куан Кристиан
|1
|0.06
|Занандреа Джанмария
|1
|0.06
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|5
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|5
|1
|Буррай Сальваторе
|6
|0
|Лизи Франческо
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
50%
4
57%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
3
16%
5
28%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
19%
6
40%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1
Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 12
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|12.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 21
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|16.
|Козенца
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 33
|8
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Комо
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|13.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1