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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
1:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
11' Гол
Инглезе Роберто
31' Желтая карточка
Сегре Джакопо
34' Желтая карточка
Зом Симон
38' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
1:1
48' Гол
Сгарби Филиппо
50' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
55' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
59' Желтая карточка
Данило
66' Желтая карточка
Курадо Маркос
90'+5
1
Буффон
Джанлуиджи
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
19
Зом
Симон
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
15
Дель
Прато
Энрико
9
Тутино
Дженнаро
45
Инглезе
Роберто
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
44
Лизи
Франческо
9
Де
Лука
Мануэль
10
Матос
Ридер
Парма
3-5-2
Перуджа
3-5-2

История личных встреч

Парма
Перуджа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 4 0.24
Инглезе Роберто 3 0.18
Бенедычак Адриан 3 0.18
Михэйлэ Валентин 2 0.12
Юрич Станко 2 0.12
Тутино Дженнаро 2 0.12
Ман Деннис 2 0.12
Дель Прато Энрико 1 0.06
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 6 (3) 0.35
Рози Алеандро 2 0.12
Матос Ридер 2 0.12
Лизи Франческо 2 0.12
Карретта Мирко 1 0.06
Курадо Маркос 1 0.06
Сгарби Филиппо 1 0.06
Мурано Джакопо 1 0.06
Куан Кристиан 1 0.06
Занандреа Джанмария 1 0.06
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 5 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Ман Деннис 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Данило Ларанжера 2 0
Коббо Элиас 2 0
Юрич Станко 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Зом Симон 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 5 1
Буррай Сальваторе 6 0
Лизи Франческо 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Санторо Симоне 2 0
Сгарби Филиппо 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
50%
4
57%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
3
16%
5
28%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
19%
6
40%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1
Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 17 10 5 2 24 - 12 35
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
5. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
6. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
9. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Комо 1:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 21 24
12. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
13. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14. Парма Заявка 17 4 8 5 19 - 21 20
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
16. Козенца Заявка 17 4 4 9 15 - 27 16
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Порденоне Заявка 17 1 5 11 14 - 33 8
20. Виченца Виртус 0:1 Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо 1:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус 0:1 Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
6. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Комо 1:0 Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
9. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
12. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
13. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус 0:1 Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Сгарби Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Зом Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Инглезе Роберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 1:1 Перуджа онлайн


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