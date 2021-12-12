Англия: Премьер-лига 2021-2022
33' Желтая карточкаТэйлор Чарли
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Вест Хэм
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.2
|Ми Бен
|2
|0.13
|Лоутон Мэттью
|1
|0.07
|Тарковски Джеймс
|1
|0.07
|Выдра Матей
|1
|0.07
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.38
|Форнальс Пабло
|4
|0.25
|Боуэн Джаррод
|3
|0.19
|Бенрахма Саид
|3
|0.19
|Соучек Томаш
|2
|0.13
|Лансини Мануэль
|2 (1)
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.06
|Крессуэлл Арон
|1
|0.06
|Огбонна Анджело
|1
|0.06
|Зума Курт
|1
|0.06
|Масуаку Артур
|1
|0.06
|Джонсон Бен
|1
|0.06
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|4
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Забито
13
26
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
3
23%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
1
8%
7
27%
61-75
1
8%
8
31%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
27%
6
29%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 27
|20
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|16
|1
|8
|7
|17 - 30
|11
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|20.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Бёрнли
6.8% (10)
Ничья
12.2% (18)
Вест Хэм
81% (119)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
53.1% (78)
0:1 Вест Хэм
11.6% (17)
1:1 Ничья
10.2% (15)
1:3 Вест Хэм
4.8% (7)
0:2 Вест Хэм
4.1% (6)
2:1 Бёрнли
2.7% (4)
1:0 Бёрнли
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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