Лоутон забрасывал вперед за спины обороны, партнер его до мяча не добрался.

Отличный перехват Криса Вуда, иначе могла бы получиться очень опасная атака.

Боуэн заметил партнера на левом фланге, но из-за рикошета получился неточный пас. Угловой будет.

Подача с корнера от Лансини, затем борьба там за мяч, который уходил за лицевую...

ВАР включается в дело и проверяют на пенальти здесь, возможная подножка от защиты "Бернли".

31' До сих пор медицинская бригада осматривает голкипера "Бернли", кровит у него десна, кажется.

30' По губе похоже получил Поуп, медики на поле, оказывают ему помощь.

29' Подача с углового, Поуп выходит из ворот и выбивает мяч кулаком.

28' "Вест Хэм" на правом краю, там Антонио возвращает в штрафную, но защита все читает.

26' Розыгрыш с угла, затем подача и опасный удар, однако арбитр зафиксировал там "вне игры".

25' Подача в штрафную, бьет Диоп в створ, Поуп сейвит, корнер будет.

24' Фолит Тарковски на Антонио на правом фланге. Хороший стандарт для гостей, которые точно умеют разыгрывать такие штрафные.

23' "Бернли" пробует вновь начать атаку через длинную передачу, но "Вест Хэм" все снимает.

22' Кружит вокруг штрафной соперника команда Мойеса, затем Бенрахма пасует в штрафную, а Поуп выходит из ворот и забирает.

20' Макнил направляет мяч в зону вратарской, а там Гудмундссон фолит на Фабьянском.

19' Попытка навесить слева, Боуэн в подкате выбивает мяч за лицевую.

18' Лоутон навесил со стандарта в штрафную, Вуд не добрался до мяча, однако владение еще за хозяевами.

17' От ворот разыгрывают "молотобойцы". Вествуд столкнулся с Масуаку, на что арбитр сразу отреагировал.

16' Дальний удар в исполнении Лансини, сильно мимо цели.

15' "Вест Хэм" смотрится заметно лучше, что в целом ожидаемо, но пока без острых моментов.

13' После подачи с угла поля завалились два игрока на газон, Доусон поднялся, а вот Вествуду досталось чуть больше.

12' Масуаку попытался прострелить с левого фланга, но заблокировали его передачу и корнер.

11' Масуаку с лету пробил из-за штрафной, мощный удар и рядом со штангой.

10' Атакует теперь "Бернли", через длинную передачу идет попытка войти в штрафную, не получается.

9' "Вест Хэм" здорово подхватил мяч в центре, но неточность впереди от Антонио позволила хозяевам отобрать.

8' Следует повторный розыгрыш после которого Крис Вуд отлично выпрыгнул и головой пробил выше цели. Неплохо.

7' Подача с углового и свисток арбитра, не понравилась ему излишняя борьба Антонио и Тарковски. Еще раз нужно будет навесить.

6' "Бернли" перехватил мяч в результате прессинга, затем подача, и Доусон выбивает на угловой.

5' Сумели гости опередить на подборе, но Антонио на правом краю немного запутался с мячом и упустил владение.

4' "Вест Хэм" атакует правым флангом, вбрасывание из аута, затем подача, защита выбивает.

3' Подача от Бена Ми в зону штрафной площадки, Тарковски не выигрывает этот верховой мяч.

2' Родригес фолит на Доусоне в центре поля. "Вест Хэм" будет разыгрывать стандарт.