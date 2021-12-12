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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Вест Хэм
0'
33' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
37'

Ход матча

33'
Тэйлор Чарли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 147
Бёрнли 6.8% (10)
X 12.2% (18)
Вест Хэм 81% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Вест Хэм
3.90
3.62
2.26
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
26
Масуаку
Артур
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Бёрнли
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Вест Хэм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
КЛ
0:2
Ч
2:2
Ч
1:2
К
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.33
Вуд Крис 3 0.2
Ми Бен 2 0.13
Лоутон Мэттью 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Выдра Матей 1 0.07
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.38
Форнальс Пабло 4 0.25
Боуэн Джаррод 3 0.19
Бенрахма Саид 3 0.19
Соучек Томаш 2 0.13
Лансини Мануэль 2 (1) 0.13
Райс Деклан 1 0.06
Крессуэлл Арон 1 0.06
Огбонна Анджело 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Масуаку Артур 1 0.06
Джонсон Бен 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Ми Бен 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Забито

13
26
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
3
23%
2
8%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
3
12%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
1
8%
7
27%
61-75
1
8%
8
31%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
27%
6
29%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 27 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
15. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Ньюкасл 0:0 Заявка 16 1 8 7 17 - 30 11
19. Бёрнли 0:0 Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Лестер 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
11. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
20. Бёрнли 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    37'
    ВАР включается в дело и проверяют на пенальти здесь, возможная подножка от защиты "Бернли". 
  • Угловой
    36'
    Подача с корнера от Лансини, затем борьба там за мяч, который уходил за лицевую...
  • 35'
    Боуэн заметил партнера на левом фланге, но из-за рикошета получился неточный пас. Угловой будет. 
  • 34'
    Отличный перехват Криса Вуда, иначе могла бы получиться очень опасная атака. 
  • 33'
    Лоутон забрасывал вперед за спины обороны, партнер его до мяча не добрался. 
  • 31'
    До сих пор медицинская бригада осматривает голкипера "Бернли", кровит у него десна, кажется. 
  • Травма, повреждение
    30'
    По губе похоже получил Поуп, медики на поле, оказывают ему помощь. 
  • Угловой
    29'
    Подача с углового, Поуп выходит из ворот и выбивает мяч кулаком. 
  • 28'
    "Вест Хэм" на правом краю, там Антонио возвращает в штрафную, но защита все читает. 
  • Офсайд
    26'
    Розыгрыш с угла, затем подача и опасный удар, однако арбитр зафиксировал там "вне игры". 
  • 25'
    Подача в штрафную, бьет Диоп в створ, Поуп сейвит, корнер будет. 
  • 24'
    Фолит Тарковски на Антонио на правом фланге. Хороший стандарт для гостей, которые точно умеют разыгрывать такие штрафные. 
  • 23'
    "Бернли" пробует вновь начать атаку через длинную передачу, но "Вест Хэм" все снимает. 
  • 22'
    Кружит вокруг штрафной соперника команда Мойеса, затем Бенрахма пасует в штрафную, а Поуп выходит из ворот и забирает. 
  • Угловой
    20'
    Макнил направляет мяч в зону вратарской, а там Гудмундссон фолит на Фабьянском. 
  • 19'
    Попытка  навесить слева, Боуэн в подкате выбивает мяч за лицевую. 
  • 18'
    Лоутон навесил со стандарта в штрафную, Вуд не добрался до мяча, однако владение еще за хозяевами. 
  • Фол, нарушение
    17'
    От ворот разыгрывают "молотобойцы". Вествуд столкнулся с Масуаку, на что арбитр сразу отреагировал. 
  • 16'
    Дальний удар в исполнении Лансини, сильно мимо цели. 
  • 15'
    "Вест Хэм" смотрится заметно лучше, что в целом ожидаемо, но пока без острых моментов. 
  • Угловой
    13'
    После подачи с угла поля завалились два игрока на газон, Доусон поднялся, а вот Вествуду досталось чуть больше. 
  • 12'
    Масуаку попытался прострелить с левого фланга, но заблокировали его передачу и корнер. 
  • 11'
    Масуаку с лету пробил из-за штрафной, мощный удар и рядом со штангой. 
  • 10'
    Атакует теперь "Бернли", через длинную передачу идет попытка войти в штрафную, не получается. 
  • 9'
    "Вест Хэм" здорово подхватил мяч в центре, но неточность впереди от Антонио позволила хозяевам отобрать.
  • Угловой
    8'
    Следует повторный розыгрыш после которого Крис Вуд отлично выпрыгнул и головой пробил выше цели. Неплохо. 
  • Угловой
    7'
    Подача с углового и свисток арбитра, не понравилась ему излишняя борьба Антонио и Тарковски. Еще раз нужно будет навесить. 
  • 6'
    "Бернли" перехватил мяч в результате прессинга, затем подача, и Доусон выбивает на угловой. 
  • 5'
    Сумели гости опередить на подборе, но Антонио на правом краю немного запутался с мячом и упустил владение. 
  • 4'
    "Вест Хэм" атакует правым флангом, вбрасывание из аута, затем подача, защита выбивает. 
  • 3'
    Подача от Бена Ми в зону штрафной площадки, Тарковски не выигрывает этот верховой мяч. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Родригес фолит на Доусоне в центре поля. "Вест Хэм" будет разыгрывать стандарт. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Бёрнли
6.8% (10)
Ничья
12.2% (18)
Вест Хэм
81% (119)
Тотал 2.5
Больше
69.85% (95)
Меньше
30.15% (41)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
53.1% (78)
0:1 Вест Хэм
11.6% (17)
1:1 Ничья
10.2% (15)
1:3 Вест Хэм
4.8% (7)
0:2 Вест Хэм
4.1% (6)
2:1 Бёрнли
2.7% (4)
1:0 Бёрнли
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Бёрнли
Вест Хэм

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