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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Отложен

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 6 (1) 0.4
Троссар Леандро 3 (1) 0.2
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.13
Уэлбек Данни 1 0.07
Даффи Шейн 1 0.07
Мвепу Энок 1 0.07
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 6 0.43
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.14
Регилон Серхио 1 0.07
Кейн Гарри 1 0.07
Лукас Моура 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Алли Деле 1 (1) 0.07
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Биссума Ив 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Регилон Серхио 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
5
63%
1
11%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
38%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
6
43%
3
20%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
13. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 8 часов 19 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Брайтон 6.3% (3)
    X 20.8% (10)
    Тоттенхэм 72.9% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.22
    3.46
    4.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брайтон
    6.3% (3)
    Ничья
    20.8% (10)
    Тоттенхэм
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    39.6% (19)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    14.6% (7)
    0:2 Тоттенхэм
    8.3% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    4.2% (2)
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