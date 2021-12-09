Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Брайтон
Тоттенхэм
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|6 (1)
|0.4
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.2
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.07
|Даффи Шейн
|1
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.07
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|6
|0.43
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.14
|Регилон Серхио
|1
|0.07
|Кейн Гарри
|1
|0.07
|Лукас Моура
|1
|0.07
|Санчес Давинсон
|1
|0.07
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|Алли Деле
|1 (1)
|0.07
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Биссума Ив
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
5
63%
1
11%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
38%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
6
43%
3
20%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|18 - 22
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Исход игры
Брайтон
6.3% (3)
Ничья
20.8% (10)
Тоттенхэм
72.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
39.6% (19)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:1 Тоттенхэм
14.6% (7)
0:2 Тоттенхэм
8.3% (4)
1:3 Тоттенхэм
4.2% (2)
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