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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ньюкасл
0'
11' Желтая карточка
Кастань Тимоти
24' Желтая карточка
Льюис Джамал
37'

Ход матча

6'
Сумаре Бубакари
Эванс Джонни
 
11'
Кастань Тимоти
 
24'
 
Льюис Джамал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 147
Лестер 86.4% (127)
X 10.2% (15)
Ньюкасл 3.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ньюкасл
2.03
4.12
4.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
25
Ндиди
Уилфред
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
29
Дака
Пэтсон
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
12
Льюис
Джамал
24
Альмирон
Мигель
8
Шелви
Джонджо
28
Уиллок
Джо
10
Сен-Максимен
Аллан
7
Жоэлинтон
9
Уилсон
Каллум
Лестер
4-1-4-1
Ньюкасл
4-4-1-1

История личных встреч

Лестер
Ньюкасл

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

16 матчей

62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.56
Тилеманс Юри 3 0.19
Мэддисон Джеймс 3 0.19
Барнс Харви 2 0.13
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Дака Пэтсон 1 0.06
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Лукмен Адемола 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.38
Сен-Максимен Аллан 3 0.19
Манкильо Хави 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Жоэлинтон 1 0.06
Хендрик Джефф 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Хэйден Айзак 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Манкильо Хави 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Шёр Фабиан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
27%
4
31%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
25%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
29%
29%
5
29%
29%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
5
21%
1
6%
76-90

Пропущено

26
30
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
12%
2
7%
1-15
7
27%
5
17%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
8
27%
61-75
3
12%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 27 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
15. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Ньюкасл 0:0 Заявка 16 1 8 7 17 - 30 11
19. Бёрнли 0:0 Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Лестер 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
11. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
20. Бёрнли 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лестер 86.4% (127)
X 10.2% (15)
Ньюкасл 3.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ньюкасл
2.03
4.12
4.54
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Новости
Где смотреть матч Лестер 0:0 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Лестер
86.4% (127)
Ничья
10.2% (15)
Ньюкасл
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (87)
Меньше
35.56% (48)
Обе команды забьют
Да
68.89% (93)
Нет
31.11% (42)
Популярный счёт
2:1 Лестер
46.9% (69)
2:0 Лестер
17.7% (26)
1:0 Лестер
8.8% (13)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
3:1 Лестер
4.1% (6)
3:0 Лестер
1.4% (2)
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