Англия: Премьер-лига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 31959
11' Желтая карточкаКастань Тимоти
24' Желтая карточкаЛьюис Джамал
1:0
39' ПенальтиТилеманс Юри
2:0
57' ГолДака Пэтсон
64' Желтая карточкаСёюнджю Чаглар
70' Желтая карточкаМанкильо Хави
3:0
81' ГолТилеманс Юри
4:0
85' ГолМэддисон Джеймс
90' Желтая карточкаСен-Максимен Аллан
Ход матча
11'
24'
39'
1:0
57'
2:0
64'
70'
81'
3:0
85'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
12
Льюис
Джамал
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
62 Lewis Brunt
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лестер
Ньюкасл
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
16 матчей
62.5%
6.3%
31.2%
10 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.56
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.31
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.25
|Дака Пэтсон
|2
|0.13
|Барнс Харви
|2
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Лукмен Адемола
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.38
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.19
|Манкильо Хави
|1
|0.06
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Жоэлинтон
|1
|0.06
|Хендрик Джефф
|1
|0.06
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.06
|Хэйден Айзак
|1
|0.06
|Лонгстафф Шон
|1
|0.06
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Манкильо Хави
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
27%
4
31%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
25%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
7
29%
29%
5
29%
29%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
5
21%
1
6%
76-90
Пропущено
26
30
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
12%
2
7%
1-15
7
27%
5
17%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
8
27%
61-75
3
12%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|10.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер 4:0 Ньюкасл
Исход игры
Лестер
86.4% (127)
Ничья
10.2% (15)
Ньюкасл
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (87)
Меньше
35.56% (48)
Обе команды забьют
Да
68.89% (93)
Нет
31.11% (42)
Популярный счёт
2:1 Лестер
46.9% (69)
2:0 Лестер
17.7% (26)
1:0 Лестер
8.8% (13)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.1% (6)
3:1 Лестер
4.1% (6)
3:0 Лестер
1.4% (2)
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