Второй тайм

94' Лестер заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ритчи Мэтт нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

92' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Сумаре Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Мэддисон Джеймс из команды Лестер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

88' Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

88' Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Команда Ньюкасл фактически перестала играть и ждет финального свистка.

85' Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с левой ноги!

85' Удар от ворот произведет Лестер

84' Отличные скиллы показывает Сен-Максимен Аллан , обводя своих соперников

84' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Отличный командный гол!

81' Г О О О О Л - Тилеманс Юри забивает с правой ноги!

81' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Лестер

79' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шмейхель Каспер из команды Лестер

78' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Олбрайтон Марк из команды Лестер делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

77' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Жоэлинтон из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Ласcеллс Джамал наказан за толчок Люк Томас

74' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

74' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Лестер

72' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Манкильо Хави - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Сумаре Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Плохо сыграл Ндиди Уилфред - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Жоэлинтон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

67' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фрейзер Райан из команды Ньюкасл делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

66' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Сен-Максимен Аллан пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

65' Кастань Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Сегодняшная посещаемость составляет 31959 болельщиков

61' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Лестер

59' Уиллок Джо не смог попасть в створ ударом издали

58' Отличный командный гол!

57' Мэддисон Джеймс разрезает оборону соперника отличным пасом

57' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Кирнан Дьюсбери-Холл возвращается на поле.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кирнан Дьюсбери-Холл получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Кирнан Дьюсбери-Холл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Жоэлинтон пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

53' Отличные скиллы показывает Сен-Максимен Аллан , обводя своих соперников

53' Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Люк Томас из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

52' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Шёр Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Удар от ворот произведет Ньюкасл

49' Барнс Харви не смог попасть в створ ударом издали

48' Шёр Фабиан из команды Ньюкасл фолит на Кирнан Дьюсбери-Холл, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

47' Безумный фол. Люк Томас грубо играет против соперника. Пострадал Альмирон Мигель