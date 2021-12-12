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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Унион Берлин
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 133
Гройтер Фюрт 11.3% (15)
X 10.5% (14)
Унион Берлин 78.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Унион Берлин
4.43
3.85
2.00
Все Коэффициенты
Новости
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
4
Бауэр
Максимилиан
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
16
Нильсен
Ховард
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
10
Крузе
Макс
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Гройтер Фюрт
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Унион Берлин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:4
Б2
5:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.29
Левелинг Джейми 3 0.21
Иттен Седрик 2 0.14
Тильман Тимоти 1 0.07
Дуджак Джереми 1 0.07
Майерхёфер Марко 1 0.07
Абиама Диксон 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.64
Гисельман Нико 3 0.21
Крузе Макс 2 (2) 0.14
Рюэрсон Юлиан 2 0.14
Бехренс Кевин 1 0.07
Бекер Шеральдо 1 0.07
Фогльзаммер Андреас 1 0.07
Баумгартль Тимо 1 0.07
Триммель Кристофер 1 0.07
Прёмель Гриша 1 0.07
Харагути Генки 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 6 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
3
38%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

29
8
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
10%
3
38%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
4
14%
1
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
5
17%
1
13%
61-75
6
21%
2
25%
76-90

Забито

16
23
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
6%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Пропущено

42
19
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
5
12%
6
32%
1-15
4
10%
4
21%
16-30
8
19%
2
11%
31-45
8
19%
0
0%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
10
24%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 14 8 3 3 35 - 19 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 15 6 6 3 22 - 20 24
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
10. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
11. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
13. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 6 4 18 - 20 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 15 0 2 13 12 - 46 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
15. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
16. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 12 7
9. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
10. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
11. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
12. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Гройтер Фюрт 11.3% (15)
X 10.5% (14)
Унион Берлин 78.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Унион Берлин
4.43
3.85
2.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Гройтер Фюрт
11.2% (15)
Ничья
11.2% (15)
Унион Берлин
77.6% (104)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (84)
Меньше
34.88% (45)
Обе команды забьют
Да
72.87% (94)
Нет
27.13% (35)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
44.8% (60)
0:1 Унион Берлин
10.4% (14)
0:2 Унион Берлин
9.7% (13)
1:3 Унион Берлин
8.2% (11)
1:1 Ничья
7.5% (10)
2:1 Гройтер Фюрт
6.7% (9)
1:0 Гройтер Фюрт
3.7% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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