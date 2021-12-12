Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
33' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
1:0
56' ГолНильсен Ховард
69' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
71' Желтая карточкаЛевелинг Джейми
Ход матча
33'
56'
1:0
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
30
Бурхерт
Саша
33
Зегуйн
Пауль
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Унион Берлин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.27
|Левелинг Джейми
|3
|0.2
|Иттен Седрик
|2
|0.13
|Тильман Тимоти
|1
|0.07
|Нильсен Ховард
|1
|0.07
|Дуджак Джереми
|1
|0.07
|Майерхёфер Марко
|1
|0.07
|Абиама Диксон
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.6
|Гисельман Нико
|3
|0.2
|Крузе Макс
|2 (2)
|0.13
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.13
|Бехренс Кевин
|1
|0.07
|Бекер Шеральдо
|1
|0.07
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.07
|Баумгартль Тимо
|1
|0.07
|Триммель Кристофер
|1
|0.07
|Прёмель Гриша
|1
|0.07
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|4
|0
|Фридрих Марвин
|2
|1
|Кнохе Робин
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
29
8
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
10%
3
38%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
4
14%
1
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
5
17%
1
13%
61-75
6
21%
2
25%
76-90
Забито
17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
6%
5
22%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
4
24%
3
13%
76-90
Пропущено
42
20
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
12%
6
30%
1-15
4
10%
4
20%
16-30
8
19%
2
10%
31-45
8
19%
1
5%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
10
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|47 - 16
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|2:3 Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 22
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Бохум
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|12.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 29
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 22
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|2:3 Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Айнтрахт Фр
|3:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|2:3 Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|3:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Гройтер Фюрт
11.2% (15)
Ничья
11.2% (15)
Унион Берлин
77.6% (104)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (84)
Меньше
34.88% (45)
Обе команды забьют
Да
72.87% (94)
Нет
27.13% (35)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
44.8% (60)
0:1 Унион Берлин
10.4% (14)
0:2 Унион Берлин
9.7% (13)
1:3 Унион Берлин
8.2% (11)
1:1 Ничья
7.5% (10)
2:1 Гройтер Фюрт
6.7% (9)
1:0 Гройтер Фюрт
3.7% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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