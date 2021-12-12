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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
1:0
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
33' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
1:0
56' Гол
Нильсен Ховард
69' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
71' Желтая карточка
Левелинг Джейми
90'+4

Ход матча

33'
Зегуйн Пауль
 
56'
Нильсен Ховард
1:0
61'
Левелинг Джейми
Абиама Диксон
 
63'
 
Авонийи Тайво
Крузе Макс
69'
Бауэр Максимилиан
 
71'
Левелинг Джейми
 
74'
Иттен Седрик
Хргота Бранимир
 
76'
 
Фогльзаммер Андреас
Баумгартль Тимо
82'
 
Тойхерт Седрик
Харагути Генки
82'
 
Эндо Кейта
Бехренс Кевин
86'
Зойферт Нильс
Тильман Тимоти
 
86'
Дуджак Джереми
Нильсен Ховард
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 134
Гройтер Фюрт 11.2% (15)
X 11.2% (15)
Унион Берлин 77.6% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
4
Бауэр
Максимилиан
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
10
Хргота
Бранимир
11
Абиама
Диксон
16
Нильсен
Ховард
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
6
Рюэрсон
Юлиан
21
Прёмель
Гриша
24
Харагути
Генки
23
Гисельман
Нико
17
Бехренс
Кевин
10
Крузе
Макс
27
Бекер
Шеральдо
Гройтер Фюрт
4-3-3
Унион Берлин
3-4-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Унион Берлин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:4
Б2
5:0
Б2
0:4
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.27
Левелинг Джейми 3 0.2
Иттен Седрик 2 0.13
Тильман Тимоти 1 0.07
Нильсен Ховард 1 0.07
Дуджак Джереми 1 0.07
Майерхёфер Марко 1 0.07
Абиама Диксон 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.6
Гисельман Нико 3 0.2
Крузе Макс 2 (2) 0.13
Рюэрсон Юлиан 2 0.13
Бехренс Кевин 1 0.07
Бекер Шеральдо 1 0.07
Фогльзаммер Андреас 1 0.07
Баумгартль Тимо 1 0.07
Триммель Кристофер 1 0.07
Прёмель Гриша 1 0.07
Харагути Генки 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 7 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
3
33%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

29
8
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
10%
3
38%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
4
14%
1
13%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
5
17%
1
13%
61-75
6
21%
2
25%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
6%
5
22%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
5
22%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
4
24%
3
13%
76-90

Пропущено

42
20
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
12%
6
30%
1-15
4
10%
4
20%
16-30
8
19%
2
10%
31-45
8
19%
1
5%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
10
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Унион Берлин - Лихтенберг 47 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л 2:3 Заявка 15 8 3 4 37 - 22 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Айнтрахт Фр 3:2 Заявка 15 5 6 4 21 - 22 21
10. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
11. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
12. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
13. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л 2:3 Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Айнтрахт Фр 3:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
16. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л 2:3 Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр 3:2 Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Гройтер Фюрт 11.2% (15)
X 11.2% (15)
Унион Берлин 77.6% (104)
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Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:0 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Гройтер Фюрт
11.2% (15)
Ничья
11.2% (15)
Унион Берлин
77.6% (104)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (84)
Меньше
34.88% (45)
Обе команды забьют
Да
72.87% (94)
Нет
27.13% (35)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
44.8% (60)
0:1 Унион Берлин
10.4% (14)
0:2 Унион Берлин
9.7% (13)
1:3 Унион Берлин
8.2% (11)
1:1 Ничья
7.5% (10)
2:1 Гройтер Фюрт
6.7% (9)
1:0 Гройтер Фюрт
3.7% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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