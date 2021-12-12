Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гройтер Фюрт вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Тойхерт Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Какой промах! Авонийи Тайво имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

89' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Дуджак Джереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Эндо Кейта оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бурхерт Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо , обводя своих соперников

82' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Рефери не любит споров - именно за это Левелинг Джейми сейчас получил желтую

70' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Бауэр Максимилиан получил желтую карточку от судьи

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Авонийи Тайво . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Майерхёфер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Тактическая замена. Диксон Абиама уходит с поля и его заменяет Левелинг Джейми

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Диксон Абиама возвращается на поле.

60' Прёмель Гриша имел все шансы забить, но Саша Бурхерт сделал отличный сейв!

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Диксон Абиама получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Диксон Абиама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Почти гол! Бехренс Кевин пробил головой по воротам, но Саша Бурхерт спас!

57' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Г О О О О Л - Нильсен Ховард из команды Гройтер Фюрт забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

56' Плохо сыграл Харагути Генки - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

53' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

51' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля