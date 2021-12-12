Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Stade Joseph Marien
13' Желтая карточкаМрабти Керим
16' Желтая карточкаФрансуа Гийом
1:0
35' ГолВанзейр Данте
47' Желтая карточкаCasper Nielsen2
52' Желтая карточкаВан Хоренбек Алек
Ход матча
13'
16'
35'
1:0
47'
49
Морис
Антони
18
Митома
Каору
17
Теума
Тедди
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ilyes Ziani
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
-
-
36 Dirk Asare
-
40 Joseph Amuzu
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|15 (1)
|0.83
|Ванзейр Данте
|11
|0.61
|Митома Каору
|4
|0.22
|Casper Nielsen2
|3
|0.17
|Теума Тедди
|2 (1)
|0.11
|Loic Lapoussin
|2
|0.11
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.11
|Senne Lynen
|1
|0.06
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Амани Жан
|1
|0.06
|Matthew Sorinola
|1
|0.06
|Багер Йонас
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|8
|0.44
|Кейперс Уго
|5
|0.28
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.28
|Уолш Сэнди
|2
|0.11
|Дрёйф Ферди
|2
|0.11
|Схоофс Роб
|1
|0.06
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.06
|Швед Марьян
|1
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.06
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|5
|0
|Siebe van der Heyden
|4
|0
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Casper Nielsen2
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Vinicius de Souza Costa
|4
|0
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
4
33%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
4
40%
6
35%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
5
20%
6
35%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
42
29
19 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
6
14%
7
24%
1-15
5
12%
5
17%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
9
21%
3
10%
46-60
6
14%
3
10%
61-75
8
19%
5
17%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
11%
3
10%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
1
5%
8
28%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
6
32%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|18
|13
|1
|4
|44 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|0:1
|18
|8
|3
|7
|29 - 30
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|2.
|Мехелен
|0:1
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|3.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|4.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|5.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Мехелен
|0:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3