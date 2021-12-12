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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
13' Желтая карточка
Мрабти Керим
16' Желтая карточка
Франсуа Гийом
1:0
35' Гол
Ванзейр Данте
46' Желтая карточка
Casper Nielsen2
52' Желтая карточка
Ван Хоренбек Алек
2:0
55' Гол
Теума Тедди
69' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
70' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
90'+3
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
19
Франсуа
Гийом
6
Casper
Nielsen2
18
Митома
Каору
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
10
Де
Камарго
Игор
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Мехелен

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:1
ПДА
3:1
ПДБВЭ
0:5
К
1:2
К
0:0
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
2:2
ТМК
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 15 (1) 0.83
Ванзейр Данте 11 0.61
Митома Каору 4 0.22
Casper Nielsen2 3 0.17
Теума Тедди 3 (1) 0.17
Loic Lapoussin 2 0.11
Бёрджесс Кристиан 2 0.11
Senne Lynen 1 0.06
Ниукоп Барт 1 0.06
Амани Жан 1 0.06
Matthew Sorinola 1 0.06
Багер Йонас 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 8 0.44
Кейперс Уго 5 0.28
Мрабти Керим 5 (1) 0.28
Уолш Сэнди 2 0.11
Дрёйф Ферди 2 0.11
Схоофс Роб 1 0.06
Хайреманс Джеффри 1 0.06
Кайя Онур 1 0.06
Ванлерберге Йорди 1 0.06
Швед Марьян 1 0.06
Vinicius de Souza Costa 1 0.06
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 5 0
Siebe van der Heyden 5 0
Бёрджесс Кристиан 4 0
Ismael Kandouss 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Casper Nielsen2 3 0
Амани Жан 1 1
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Митома Каору 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 4 0
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Мрабти Керим 4 0
Vinicius de Souza Costa 4 0
Бейкер Лукас 3 0
Бато Шелдон 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
4
40%
6
32%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
5
20%
6
35%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

44
29
20 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
6
14%
7
24%
1-15
5
11%
5
17%
16-30
9
20%
6
21%
31-45
10
23%
3
10%
46-60
6
14%
3
10%
61-75
8
18%
5
17%
76-90

Пропущено

19
31
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
11%
3
10%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
1
5%
9
29%
29%
46-60
5
26%
3
10%
61-75
6
32%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 18 13 1 4 45 - 18 40
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 0:0 18 8 4 6 27 - 17 28
7. Мехелен 18 8 3 7 29 - 31 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Генк 0:0 18 6 5 7 31 - 29 23
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
13. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 18 6 1 11 23 - 36 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
2. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
3. Гент 0:0 9 5 2 2 19 - 10 17
4. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
6. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 0:0 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
10. Генк 0:0 10 3 3 4 16 - 17 12
11. Гент 0:0 9 3 2 4 8 - 7 11
12. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Франсуа Гийом получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Мехелен онлайн


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