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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
2:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
7' Гол
Арабули Бачана
7' Желтая карточка
Живкович Андрия
9' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
1:1
18' Гол
Лиратцис Элефтериос
45' Желтая карточка
Арабули Бачана
55' Желтая карточка
Cristopher Nunez
59' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
2:1
64' Гол
Куртич Ясмин
69' Желтая карточка
Провидакис Константинос
84' Желтая карточка
Бехарано Данни
90' Желтая карточка
Тайрон Густаво
90' Желтая карточка
Цукалос Николаос
90'+7
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
47
Акпом
Чуба
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
33
Гентсоглу
Савас
16
Бехарано
Данни
28
Романич
Лазар
20
Элефтериадис
Христос
7
Cristopher
Nunez
8
Арабули
Бачана
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Ламия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 5 (2) 0.38
Свидерски Кароль 3 0.23
Живкович Андрия 2 0.15
Дуглас Гомес 2 (1) 0.15
Акпом Чуба 2 0.15
Мург Томас 2 0.15
Сидклей Феррейра 1 0.08
Шваб Штефан 1 (1) 0.08
Виейринья 1 (1) 0.08
Бисесвар Диего 1 0.08
Митрицэ Александру 1 0.08
Лиратцис Элефтериос 1 0.08
Михаилидис Яннис 1 0.08
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 3 0.23
Тайрон Густаво 1 0.08
Манусос Йоргос 1 (1) 0.08
Cristopher Nunez 1 0.08
Караманос Тасос 1 0.08
Големич Владимир 1 0.08
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.08
Романич Лазар 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Шваб Штефан 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Михай Энеа 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 5 0
Манусос Йоргос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Гентсоглу Савас 2 0
Сарамантас Гиоргос 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Романич Лазар 2 0
Провидакис Константинос 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
13%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
6
26%
1
11%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 13 10 3 0 23 - 9 33
2. АЕК 13 8 3 2 25 - 14 27
3. Арис Салоники 0:0 13 7 3 3 15 - 11 24
4. ПАС Янина 13 6 4 3 19 - 10 22
5. ПАОК 13 7 1 5 24 - 18 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 12 4 6 2 14 - 12 18
8. Волос 13 4 2 7 22 - 27 14
9. Астерас 13 3 5 5 12 - 12 14
10. Ионикос 13 3 5 5 13 - 18 14
11. Панетоликос 13 3 3 7 14 - 25 12
12. Ламия 13 2 4 7 11 - 17 10
13. Атромитос 13 2 3 8 13 - 27 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Олимпиакос 0:0 7 4 3 0 9 - 3 15
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Арис Салоники 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. ОФИ 7 2 3 2 9 - 10 9
8. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
9. Ионикос 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Астерас 6 2 1 3 8 - 7 7
11. Атромитос 6 2 1 3 9 - 9 7
12. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Панетоликос 7 1 2 4 7 - 11 5
14. Ламия 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 6 6 0 0 14 - 6 18
2. Арис Салоники 0:0 7 4 1 2 8 - 5 13
3. ПАОК 7 4 0 3 12 - 10 12
4. АЕК 7 3 3 1 13 - 10 12
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 7 2 2 3 5 - 6 8
8. Панетоликос 6 2 1 3 7 - 14 7
9. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
10. Волос 6 1 2 3 12 - 16 5
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 7 0 2 5 4 - 18 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Арабули Бачана получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Лиратцис Элефтериос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Арабули Бачана бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАОК 2:1 Ламия онлайн


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