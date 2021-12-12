Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
7' ГолАрабули Бачана
7' Желтая карточкаЖивкович Андрия
9' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
1:1
18' ГолЛиратцис Элефтериос
45' Желтая карточкаАрабули Бачана
55' Желтая карточкаCristopher Nunez
59' Желтая карточкаГентсоглу Савас
2:1
64' ГолКуртич Ясмин
69' Желтая карточкаПровидакис Константинос
84' Желтая карточкаБехарано Данни
90' Желтая карточкаТайрон Густаво
90' Желтая карточкаЦукалос Николаос
Ход матча
7'
18'
45'
55'
59'
64'
2:1
84'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 18
-
57 Владение мячом, % 43
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
ПАОК
Ламия
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|5 (2)
|0.38
|Свидерски Кароль
|3
|0.23
|Живкович Андрия
|2
|0.15
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.15
|Акпом Чуба
|2
|0.15
|Мург Томас
|2
|0.15
|Сидклей Феррейра
|1
|0.08
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.08
|Виейринья
|1 (1)
|0.08
|Бисесвар Диего
|1
|0.08
|Митрицэ Александру
|1
|0.08
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.08
|Михаилидис Яннис
|1
|0.08
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.23
|Тайрон Густаво
|1
|0.08
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.08
|Cristopher Nunez
|1
|0.08
|Караманос Тасос
|1
|0.08
|Големич Владимир
|1
|0.08
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.08
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Шваб Штефан
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|5
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Гентсоглу Савас
|2
|0
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Cristopher Nunez
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Провидакис Константинос
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
13%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
6
26%
1
11%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|13
|10
|3
|0
|23 - 9
|33
|2.
|АЕК
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|3.
|Арис Салоники
|0:0
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|4.
|ПАС Янина
|13
|6
|4
|3
|19 - 10
|22
|5.
|ПАОК
|13
|7
|1
|5
|24 - 18
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|8.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|22 - 27
|14
|9.
|Астерас
|13
|3
|5
|5
|12 - 12
|14
|10.
|Ионикос
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|11.
|Панетоликос
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|12.
|Ламия
|13
|2
|4
|7
|11 - 17
|10
|13.
|Атромитос
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|ОФИ
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Ионикос
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Астерас
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|Атромитос
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|12.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Панетоликос
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|6
|6
|0
|0
|14 - 6
|18
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|3.
|ПАОК
|7
|4
|0
|3
|12 - 10
|12
|4.
|АЕК
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|Панетоликос
|6
|2
|1
|3
|7 - 14
|7
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Волос
|6
|1
|2
|3
|12 - 16
|5
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1