Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
0:1
10' ГолВиньяли Лука
28' Желтая карточкаИовин Алессио
36' Желтая карточкаВиньяли Лука
Ход матча
10'
28'
36'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
65 Владение мячом, % 35
26
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|3
|0.18
|Джакомелли Стефано
|2
|0.12
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.12
|Дьяв Давиде
|1
|0.06
|Дальмонте Никола
|1
|0.06
|Лонго Самуэле
|1
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.06
|Ерарди Марио
|1
|0.06
|Тогордо Антони
|1
|0.06
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.06
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.29
|Черри Альберто
|4 (2)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.24
|Беллемо Алессандро
|4
|0.24
|Виньяли Лука
|3
|0.18
|Иовин Алессио
|1
|0.06
|Париджини Витторио
|1
|0.06
|Солини Маттео
|1
|0.06
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.06
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|3
|1
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Меджорини Риккардо
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Крекко Лука
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Париджини Витторио
|4
|0
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Арригони Томмазо
|3
|0
|Виньяли Лука
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
5
33%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
36%
4
31%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
4
40%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
25
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
0
0%
6
24%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
7
47%
6
24%
76-90
Пропущено
31
19
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
3%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
9
29%
29%
4
21%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
5
16%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1
Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2
Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 12
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|4.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 21
|24
|12.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 21
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|16.
|Козенца
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 33
|8
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Комо
|1:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|13.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1