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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
0:1
10' Гол
Виньяли Лука
28' Желтая карточка
Иовин Алессио
36' Желтая карточка
Виньяли Лука
60' Желтая карточка
Арригони Томмазо
90'+6
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
26
Крекко
Лука
27
Понтиссо
Симоне
11
Раноккья
Филиппо
18
Ди
Пардо
Алессандро
34
Дальмонте
Никола
10
Джакомелли
Стефано
39
Манчини
Томмазо
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
98
Боволон
Эдоардо
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
11
Париджини
Витторио
20
Ла
Гумина
Антонино
27
Черри
Альберто
Виченца Виртус
4-2-3-1
Комо
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 3 0.18
Джакомелли Стефано 2 0.12
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.12
Дьяв Давиде 1 0.06
Дальмонте Никола 1 0.06
Лонго Самуэле 1 0.06
Крекко Лука 1 0.06
Ерарди Марио 1 0.06
Тогордо Антони 1 0.06
Ди Пардо Алессандро 1 0.06
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.29
Черри Альберто 4 (2) 0.24
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.24
Беллемо Алессандро 4 0.24
Виньяли Лука 3 0.18
Иовин Алессио 1 0.06
Париджини Витторио 1 0.06
Солини Маттео 1 0.06
Габриеллони Алессандро 1 0.06
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 3 1
Ди Пардо Алессандро 3 1
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Меджорини Риккардо 3 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Крекко Лука 3 0
Ерарди Марио 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 5 0
Черри Альберто 3 1
Арригони Томмазо 4 0
Париджини Витторио 4 0
Беллемо Алессандро 4 0
Виньяли Лука 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
5
31%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
4
40%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
5
29%
29%
1
17%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
0
0%
7
27%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
7
47%
6
23%
76-90

Пропущено

32
19
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
6%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
9
28%
4
21%
31-45
7
22%
3
16%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
5
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1
Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2
Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 17 10 5 2 24 - 12 35
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
5. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
6. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
9. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Комо Заявка 17 6 6 5 24 - 21 24
12. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
13. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14. Парма Заявка 17 4 8 5 19 - 21 20
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
16. Козенца Заявка 17 4 4 9 15 - 27 16
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Порденоне Заявка 17 1 5 11 14 - 33 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
6. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
9. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
11. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
12. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
13. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Иовин Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Виньяли Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виченца Виртус 0:1 Комо онлайн


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