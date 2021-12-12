Германия: Бундеслига 2021-2022
3:2
Второй тайм: 52'
Стадион: Deutsche Bank Park
0:1
5' ГолШик Патрик
0:2
22' ПенальтиШик Патрик
1:2
23' ГолТута
2:2
30' ГолЛиннстрем Йеспер
48' Желтая карточкаФримпонг Жереми
3:2
50' ГолН'Дика Эван
Ход матча
5'
0:1
22'
0:2
23'
1:2
30'
2:2
48'
50'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Байер Л
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
34.6%
7.7%
57.7%
9 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|3
|0.2
|Борре Рафаэль
|3
|0.2
|Линнстрем Йеспер
|2
|0.13
|Тута
|2
|0.13
|Хёуге Йенс
|2
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.13
|Соу Джибриль
|1
|0.07
|Н'Дика Эван
|1
|0.07
|Роде Себастьян
|1
|0.07
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.07
|Ламмерс Сэм
|1
|0.07
|Дурм Эрик
|0
|0
|Камада Даити
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|14 (1)
|0.93
|Вирц Флориан
|5
|0.33
|Диаби Мусса
|5
|0.33
|Андрих Роберт
|2
|0.13
|Адли Амин
|2
|0.13
|Фримпонг Жереми
|1
|0.07
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.07
|Беллараби Карим
|1
|0.07
|Амири Надим
|1
|0.07
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.07
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Та Джонатан
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|7
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Андрих Роберт
|2
|1
|Баккер Митчел
|3
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
67%
3
19%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
9%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Забито
17
32
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
6%
7
22%
1-15
2
12%
6
19%
16-30
5
29%
29%
3
9%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
12%
6
19%
61-75
7
41%
5
16%
76-90
Пропущено
21
22
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
14%
5
23%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
7
32%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2
Байер Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2
Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|47 - 16
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|2:3 Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 22
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|7.
|Майнц
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 16
|21
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Бохум
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 23
|20
|12.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 29
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|22 - 25
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|10 - 22
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|6.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|Майнц
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|2:3 Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 13
|11
|14.
|Айнтрахт Фр
|3:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 10
|16
|2.
|Байер Л
|2:3 Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|3:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 22
|7
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|10.
|Бохум
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 18
|6
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л
Исход игры
Айнтрахт Фр
5.3% (7)
Ничья
28.8% (38)
Байер Л
65.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
77.34% (99)
Меньше
22.66% (29)
Обе команды забьют
Да
95.31% (122)
Нет
4.69% (6)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
49.2% (65)
1:1 Ничья
18.2% (24)
2:2 Ничья
9.1% (12)
1:3 Байер Л
6.1% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
3.8% (5)
2:3 Байер Л
3% (4)
0:1 Байер Л
2.3% (3)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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