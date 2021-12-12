Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

46' Вирц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Тапсоба Эдмон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Плохо сыграл Тапсоба Эдмон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Вирц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Вирц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Линнстрем Йеспер забивает с правой ноги!

30' Соу Джибриль разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Линнстрем Йеспер из команды Айнтрахт Фр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

25' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Г О О О О Л - Тута правой ногой классно пробил с лета.

23' Жереми Фримпонг задерживает мяч рукой

23' Байер Л нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

22' Г О О О О О Л - Шик Патрик из команды Байер Л забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Кевин Трапп прыгнул вправо!

21' После проверки VAR судья изменил решение - Байер Л пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Вирц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Идет дождь, трудные условия для игроков.

11' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Отличный командный гол!

5' Г О О О О Л - Шик Патрик забивает с левой ноги!

5' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру