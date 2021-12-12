Второй тайм

95' Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хорошую попытку сделал Амири Надим . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Матч возобновится спорным мячом

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

92' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Аларио Лукас имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

89' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

89' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Какой промах! Якич Кристиян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Пьеро Инкапье нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Соу Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Пьеро Инкапье из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

79' Адли Амин из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Айнтрахт Фр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

75' Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Соу Джибриль не смог попасть в створ ударом издали

69' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Г О О О О Л - Якич Кристиян правой ногой классно пробил с лета.

66' Плохо сыграл Пьеро Инкапье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Хёуге Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Хёуге Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Пьеро Инкапье - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Камада Даити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Соу Джибриль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

57' Жереми Фримпонг из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...

57' Какой промах! Хёуге Йенс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

57' Плохо сыграл Пьеро Инкапье - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Костич Филип из команды Айнтрахт Фр пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил по хитрой траектории, но Лукаш Градецки отправил мяч на угловой.'

55' Арангис Чарлес получил желтую карточку от судьи

54' Хёуге Йенс наказан за толчок Пьеро Инкапье

53' Должен был быть гол! Борре Рафаэль имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!

52' Отличные скиллы показывает Борре Рафаэль , обводя своих соперников

52' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

50' Г О О О О Л - Н'Дика Эван первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Жереми Фримпонг получил желтую карточку от судьи

48' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля