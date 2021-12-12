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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
5:2
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
5' Гол
Шик Патрик
0:2
22' Пенальти
Шик Патрик
1:2
23' Гол
Тута
2:2
30' Гол
Линнстрем Йеспер
48' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
3:2
50' Гол
Н'Дика Эван
55' Желтая карточка
Арангис Чарлес
61' Желтая карточка
Инкапье Пьеро
4:2
66' Гол
Якич Кристиян
5:2
76' Гол
Соу Джибриль
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Шик Патрик
(Андрих Роберт)
22'
0:2
Шик Патрик
23'
Тута
1:2
30'
Линнстрем Йеспер
(Соу Джибриль)
2:2
46'
Хёуге Йенс
Линнстрем Йеспер
 
48'
 
Фримпонг Жереми
50'
Н'Дика Эван
3:2
55'
 
Арангис Чарлес
61'
 
Инкапье Пьеро
64'
Ленц Кристофер
Хёуге Йенс
 
66'
Якич Кристиян
4:2
66'
 
Демирбай Керем
Арангис Чарлес
67'
 
Паласиос Эксекиэль
Андрих Роберт
75'
 
Беллараби Карим
Фримпонг Жереми
76'
Соу Джибриль
(Борре Рафаэль)
5:2
80'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
80'
 
Амири Надим
Вирц Флориан
85'
Роде Себастьян
Соу Джибриль
 
85'
Туре Альмами
Да Коста Данни
 
87'
Ламмерс Сэм
Камада Даити
 

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Айнтрахт Фр 5.3% (7)
X 28.8% (38)
Байер Л 65.9% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Байер Л

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

34.6%
7.7%
57.7%
9 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
23.1%
50%
7 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 3 0.2
Борре Рафаэль 3 0.2
Соу Джибриль 2 0.13
Н'Дика Эван 2 0.13
Линнстрем Йеспер 2 0.13
Тута 2 0.13
Хёуге Йенс 2 0.13
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.13
Роде Себастьян 1 0.07
Хинтереггер Мартин 1 0.07
Ламмерс Сэм 1 0.07
Якич Кристиян 1 0.07
Дурм Эрик 0 0
Камада Даити 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 14 (1) 0.93
Вирц Флориан 5 0.33
Диаби Мусса 5 0.33
Андрих Роберт 2 0.13
Адли Амин 2 0.13
Фримпонг Жереми 1 0.07
Демирбай Керем 1 (1) 0.07
Беллараби Карим 1 0.07
Амири Надим 1 0.07
Тапсоба Эдмон 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Та Джонатан 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Ленц Кристофер 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Тута 1 0
Да Коста Данни 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 7 0
Фримпонг Жереми 5 0
Демирбай Керем 4 0
Андрих Роберт 2 1
Баккер Митчел 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
4
22%
1-15
3
27%
6
33%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
3
17%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
38%
3
21%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
9%
4
25%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Забито

22
34
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
5%
8
24%
1-15
4
18%
7
21%
16-30
5
23%
3
9%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
8
36%
5
15%
76-90

Пропущено

23
27
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
5
19%
1-15
6
26%
4
15%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
4
17%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2
Байер Л
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2
Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 47 - 16 37
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
7. Майнц Заявка 15 6 3 6 21 - 16 21
8. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
9. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
10. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 15 - 22 20
11. Бохум Заявка 15 6 2 7 16 - 23 20
12. Кёльн Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
13. Герта Заявка 15 5 3 7 17 - 29 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 15 4 5 6 22 - 25 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 15 1 7 7 10 - 22 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
4. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
6. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7. Майнц Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
14. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
15. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 6 - 11 10
16. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
17. Арминия Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 22 - 10 16
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Герта Заявка 8 2 1 5 8 - 22 7
9. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
10. Бохум Заявка 8 2 0 6 6 - 18 6
11. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
14. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15. Кёльн Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
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Прогнозы 132
Айнтрахт Фр 5.3% (7)
X 28.8% (38)
Байер Л 65.9% (87)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 5:2 Байер Л

Исход игры
Айнтрахт Фр
5.3% (7)
Ничья
28.8% (38)
Байер Л
65.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
77.34% (99)
Меньше
22.66% (29)
Обе команды забьют
Да
95.31% (122)
Нет
4.69% (6)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
49.2% (65)
1:1 Ничья
18.2% (24)
2:2 Ничья
9.1% (12)
1:3 Байер Л
6.1% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
3.8% (5)
2:3 Байер Л
3% (4)
0:1 Байер Л
2.3% (3)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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