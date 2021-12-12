Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
12
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Эвертон
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|4
|0.27
|Бентеке Кристиан
|4
|0.27
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.27
|Эдуар Одсонн
|3
|0.2
|Гехи Марк
|2
|0.13
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.33
|Ришарлисон
|3
|0.2
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.2
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.2
|Дукуре Абдулай
|2
|0.13
|Кин Майкл
|1
|0.07
|Айуоби Алекс
|1
|0.07
|Дэвис Том
|1
|0.07
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Гехи Марк
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Грэй Демарай
|2
|0
|Холгейт Мэйсон
|0
|1
|Делф Фабиан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
11%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
7
33%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1
Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|10.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Эвертон
Исход игры
Кристал Пэлас
29.6% (40)
Ничья
54.1% (73)
Эвертон
16.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (40)
Меньше
68.75% (88)
Обе команды забьют
Да
79.69% (102)
Нет
20.31% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (63)
2:1 Кристал Пэлас
14.1% (19)
1:0 Кристал Пэлас
12.6% (17)
1:2 Эвертон
9.6% (13)
0:1 Эвертон
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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