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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Эвертон
Прогнозы 135
Кристал Пэлас 29.6% (40)
X 54.1% (73)
Эвертон 16.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Эвертон
2.27
3.29
3.77
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
12
Хьюз
Уилл
8
Куйяте
Шейку
23
Галлахер
Конор
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
8
Делф
Фабиан
14
Таунсенд
Андрос
21
Гомеш
Андре
11
Грэй
Демарай
7
Ришарлисон
Кристал Пэлас
4-3-3
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.27
Бентеке Кристиан 4 0.27
Заха Уилфрид 4 (2) 0.27
Эдуар Одсонн 3 0.2
Гехи Марк 2 0.13
Олисе Майкл 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.33
Ришарлисон 3 0.2
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.2
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.2
Дукуре Абдулай 2 0.13
Кин Майкл 1 0.07
Айуоби Алекс 1 0.07
Дэвис Том 1 0.07
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Гехи Марк 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Дукуре Абдулай 3 0
Годфри Бен 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Грэй Демарай 2 0
Холгейт Мэйсон 0 1
Делф Фабиан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
11%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1
Эвертон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
10. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
11. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
12. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
15. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
11. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
13. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
14. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 20 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Кристал Пэлас 29.6% (40)
    X 54.1% (73)
    Эвертон 16.3% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Эвертон
    2.27
    3.29
    3.77
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Эвертон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    29.6% (40)
    Ничья
    54.1% (73)
    Эвертон
    16.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (40)
    Меньше
    68.75% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    79.69% (102)
    Нет
    20.31% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (63)
    2:1 Кристал Пэлас
    14.1% (19)
    1:0 Кристал Пэлас
    12.6% (17)
    1:2 Эвертон
    9.6% (13)
    0:1 Эвертон
    3% (4)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:3 Ничья
    1.5% (2)
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    Кристал Пэлас
    Эвертон

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