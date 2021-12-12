  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
1:0
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
29' Гол
Де Сар Жюльен
75' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
79' Желтая карточка
Безус Роман
80' Желтая карточка
Онуачу Пол
90'+5
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
34
Тиссудали
Тарик
29
Депуатр
Лоран
26
Вандервоордт
Маартен
6
Юклеред
Симен
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
20
Эйтинг
Карел
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Гент
3-4-1-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Гент
Генк

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

43 матча

34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

32.6%
39.5%
27.9%
14 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.9%
37.2%
34.9%
12 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 7 0.39
Депуатр Лоран 4 0.22
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.17
Фортуна Нуриу 2 0.11
Кастро-Монтес Алессио 2 0.11
Безус Роман 2 (1) 0.11
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Бруно Джанни 1 0.06
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 10 (3) 0.56
Бонгонда Тео 6 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.17
Хейнен Бриан 3 0.17
Ито Дзюнъя 2 0.11
Грошовски Патрик 2 0.11
Угбо Ике 2 0.11
Пейнтсил Джозеф 1 0.06
Муньос Даниэль 1 0.06
Лукуми Джон 1 0.06
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 6 0
Кумс Свен 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Годо Бруно 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Безус Роман 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Опери Кристофер 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Онуачу Пол 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Ито Дзюнъя 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
6
32%
2
13%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Забито

27
31
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
4
15%
8
26%
46-60
7
26%
4
13%
61-75
3
11%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
5
28%
1
3%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
4
22%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1
Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 18 13 1 4 45 - 18 40
2. Брюгге 1:0 18 10 6 2 33 - 23 36
3. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Мехелен 18 8 3 7 29 - 31 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
12. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
13. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 18 6 1 11 23 - 36 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 0:1 18 4 5 9 27 - 39 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Брюгге 1:0 9 5 4 0 18 - 10 19
3. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
6. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 0:1 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 1:0 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
10. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
11. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
12. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 0:1 9 2 3 4 13 - 16 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Де Сар Жюльен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гент 1:0 Генк онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 