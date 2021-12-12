Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
29' ГолДе Сар Жюльен
75' Желтая карточкаПресиадо Анхело
79' Желтая карточкаБезус Роман
80' Желтая карточкаОнуачу Пол
Ход матча
29'
1:0
75'
79'
80'
85'
24
Кумс
Свен
20
Эйтинг
Карел
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эйтинг КарелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Гент
Генк
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
52.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
43 матча
34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
32.6%
39.5%
27.9%
14 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.9%
37.2%
34.9%
12 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|7
|0.39
|Депуатр Лоран
|4
|0.22
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.17
|Фортуна Нуриу
|2
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.11
|Безус Роман
|2 (1)
|0.11
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.06
|Нгадеу Майкл
|1
|0.06
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|Бруно Джанни
|1
|0.06
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.06
|Лемайич Дарко
|1
|0.06
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|10 (3)
|0.56
|Бонгонда Тео
|6
|0.33
|Торстведт Кристиан
|3
|0.17
|Хейнен Бриан
|3
|0.17
|Ито Дзюнъя
|2
|0.11
|Грошовски Патрик
|2
|0.11
|Угбо Ике
|2
|0.11
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.06
|Муньос Даниэль
|1
|0.06
|Лукуми Джон
|1
|0.06
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
6
32%
2
13%
61-75
2
11%
5
31%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Забито
27
31
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
4
15%
8
26%
46-60
7
26%
4
13%
61-75
3
11%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
18
30
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
5
28%
1
3%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
4
22%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1
Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3
Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|18
|13
|1
|4
|45 - 18
|40
|2.
|Брюгге
|1:0
|18
|10
|6
|2
|33 - 23
|36
|3.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|18
|8
|7
|3
|39 - 24
|31
|6.
|Гент
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|7.
|Мехелен
|18
|8
|3
|7
|29 - 31
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|12.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|18
|6
|1
|11
|23 - 36
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|0:1
|18
|4
|5
|9
|27 - 39
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Брюгге
|1:0
|9
|5
|4
|0
|18 - 10
|19
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|0:1
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|1:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|10.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|11.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|0:1
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3